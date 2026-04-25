PMC Organometallix anuncia aumento de preços em todos os produtos

Devido a mudanças significativas nas condições de mercado, a PMC Organometallix, Inc. anuncia que, a partir do dia 1º de maio de 2026, ou conforme permitido pelos contratos, os preços de todas as linhas de produtos serão reajustados entre 10% e 25%.

Esse ajuste é motivado por pressões de custo sustentadas, decorrentes de fatores-chave, incluindo o aumento dos custos de matérias-primas e a escalada das despesas com frete e logística. Apesar de a empresa ter absorvido esses aumentos, o atual ambiente econômico, provocado pela crise geopolítica decorrente do conflito com o Irã, exige esse ajuste para que a empresa continue fornecendo materiais de alta qualidade e consistentes, como também garantindo a confiabilidade no abastecimento que seus clientes esperam. A PMC Organometallix implementará essas mudanças de maneira transparente e colaborativa, valorizando sua parceria enquanto enfrenta esses desafios econômicos.

Clientes que tenham dúvidas ou que desejem discutir uma situação específica devem entrar em contato com seu representante de contas, que estará apto a sanar as suas questões.

Sobre PMC Group

O PMC Group é uma empresa global diversificada e orientada para o crescimento que atua nos setores químico e plástico, oferecendo soluções inovadoras para as necessidades do dia a dia em uma ampla gama de mercados, incluindo os de plásticos, produtos de consumo, eletrônicos, tintas, embalagens, mineração, cuidados pessoais, alimentos, automotivo e farmacêutico. A PMC foi construída com base em um modelo sustentável de crescimento por meio da inovação, promovendo, ao mesmo tempo, o bem-estar social. Comprometida com a sustentabilidade, a empresa obtém mais da metade de suas matérias-primas de fontes renováveis e opera por meio de uma rede global nas Américas, Europa e Ásia. Saiba mais em www.pmc-group.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260424199882/pt/

Jeff Hammerstrom

jeff.hammerstrom@pmc-group.com

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