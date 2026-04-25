KFSH Avança na Cirurgia de Precisão Com o Programa Interno de Impressão 3D

RIADE, Arábia Saudita, April 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- O King Faisal Specialist Hospital and Research Centre (KFSH) está redefinindo a precisão cirúrgica com o seu programa de impressão 3D interno avançado que está reformulando a forma como os procedimentos complexos são planejados e realizados, reduzindo o tempo das operações em até 30% e aumentando a previsibilidade clínica e os resultados dos pacientes.

O programa possibilita que os médicos produzam modelos anatômicos específicos do paciente dentro do hospital, para que as equipes cirúrgicas simulem procedimentos com antecedência, aperfeiçoem a tomada de decisões e minimizem a incerteza intraoperatória, uma mudança que reflete um movimento mais amplo em direção a modelos de atendimento orientados por dados e conduzidos com precisão.

Além dos ganhos de eficiência, a iniciativa é uma mudança estrutural na forma como os cuidados são prestados, com a integração da engenharia, imagem e experiência clínica em um único fluxo de trabalho que encurta as internações hospitalares, reduz o risco e aprimora a experiência geral do paciente.

O projeto, que tem sido reconhecido em todo o mundo pela sua excelência no gerenciamento de projetos orientados pela tecnologia, ressalta a capacidade da KFSH de transformar a inovação em um impacto clínico mensurável.

Como parte do seu engajamento internacional, o KFSH irá participar da C3 Davos of Healthcare™ Silicon Valley Summit 2026, com o tema “HealthTech Frontiers: Building the Health Ecosystem of Tomorrow” (Fronteiras Saudáveis: Criação do Ecossistema de Saúde do Futuro), onde a instituição irá contribuir com perspectivas sobre a integração da manufatura avançada, inteligência artificial e prática clínica em modelos de saúde escaláveis.

Essa direção se alinha à estratégia mais ampla do KFSH de expandir o uso de tecnologias emergentes em todo o seu contínuo assistencial, particularmente em áreas onde a medicina de precisão, a genômica e a simulação digital se cruzam para aprimorar os resultados em escala.

O King Faisal Specialist Hospital & Research Centre foi classificado em primeiro lugar no Oriente Médio e Norte África e em 12º lugar em todo o mundo na lista dos 250 melhores Centros Médicos Acadêmicos de 2026 e foi reconhecido como a marca de saúde mais valiosa do Reino e do Oriente Médio, de acordo com o ranking Brand Finance 2025. Ele também foi listado pela Newsweek entre os Melhores Hospitais do Mundo em 2026, os Melhores Hospitais Inteligentes do Mundo em 2026 e os Melhores Hospitais Especializados do Mundo em 2026.

Para mais informações:

mediacoverage@kfshrc.edu.sa

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9696936)