KFSH Expande a Medicina Genômica da Pesquisa para a Tomada de Decisão Clínica

RIADE, Arábia Saudita, April 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- O King Faisal Specialist Hospital and Research Centre (KFSH) está desenvolvendo um modelo clinicamente integrado de medicina genômica, demonstrando como os dados genéticos em larga escala podem ser traduzidos em tempo real decisões médicas que influenciam diretamente o atendimento do paciente.

Essa mudança se reflete na capacidade do hospital de expandir os testes genômicos em escala, com volumes aumentando de aproximadamente 22.000 para mais de 44.000 testes em dois anos, sinalizando a transição do uso limitado para a integração clínica de rotina.

O modelo vai além da capacidade do teste para o impacto clínico, onde programas de oncologia de precisão apoiaram milhares de análises de casos, enquanto os insights farmacogenômicos demonstraram alterar as decisões de tratamentos em até 70% dos casos documentados, reforçando o papel da genômica na orientação da seleção da terapia.

A estrutura integrada do KFSH conecta a genômica médica, um laboratório de medicina de precisão credenciado internacionalmente, ciências computacionais e pesquisa translacional, criando um sistema em que os resultados laboratoriais estão diretamente ligados à tomada de decisões clínicas, e não em operações em silos paralelos.

Essa abordagem tem contribuído para o aprimoramento da precisão do diagnóstico, incluindo a correção de casos não resolvidos ou mal diagnosticados anteriormente, gerando valor econômico mensurável, com programas genômicos rápidos que reduzem a necessidade de intervenções de alto custo e encurtam a terapia intensiva.

Além da aplicação clínica, o KFSH está contribuindo para a base de conhecimento genômico global, incluindo para a identificação de variantes genéticas específicas para populações sub-representadas e o envio de milhares de variantes clinicamente relevantes para bancos de dados internacionais, aumentando a diversidade e a aplicabilidade da pesquisa genômica em todo o mundo.

O modelo da instituição foi destacado em um artigo revisado por pares da revista Nature Genetics, que reconhece sua evolução para um sistema de genômica clínica totalmente incorporado que integra a pesquisa, a ciência de dados e o atendimento do paciente em uma estrutura operacional unificada.

Como parte do seu engajamento internacional, o KFSH irá participar da C3 Davos of Healthcare™ Silicon Valley Summit 2026, com o tema “HealthTech Frontiers: Building the Health Ecosystem of Tomorrow” (Fronteiras Saudáveis: Criação do Ecossistema de Saúde do Futuro), apresentando sua experiência na expansão da medicina genômica de ambientes de pesquisa para a prática clínica de rotina como modelo para futuros sistemas de saúde.

Essa direção reflete a visão mais ampla do KFSH de posicionar a genômica não como um serviço especializado, e sim como um componente fundamental da prestação de cuidados de saúde, viabilizando um diagnóstico mais antecipado, um tratamento mais preciso e estratégias de saúde populacional baseadas em dados.

O King Faisal Specialist Hospital & Research Centre foi classificado em primeiro lugar no Oriente Médio e Norte África e em 12º lugar em todo o mundo na lista dos 250 melhores Centros Médicos Acadêmicos de 2026 e foi reconhecido como a marca de saúde mais valiosa do Reino e do Oriente Médio, de acordo com o ranking Brand Finance 2025. Ele também foi listado pela Newsweek entre os Melhores Hospitais do Mundo em 2026, os Melhores Hospitais Inteligentes do Mundo em 2026 e os Melhores Hospitais Especializados do Mundo em 2026.

Para mais informações:

mediacoverage@kfshrc.edu.sa

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9696942)