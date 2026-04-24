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Meta assina acordo com AWS para impulsionar Agentic AI em chips AWS Graviton

O acordo contribui para impulsionar sistemas de IA mais autônomos que sustentam os projetos de inteligência artificial da MetaPrincipais conclusões A implementação começa com dezenas de milhões de núcleos Graviton com potencial para expansão. A Meta agora é uma das maiores clientes Graviton do mundo. O acordo se baseia no relacionamento de longa data da Meta com a AWS e no uso do Amazon Bedrock em escala para suportar sua próxima geração de IA.

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Repórter
24/04/2026 21:03

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A Meta assinou um acordo para implementar processadores AWS Graviton em escala. O acordo marca uma expansão significativa de uma parceria de longa data entre as duas empresas, enquanto a Meta constrói sua próxima geração de IA.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260424510371/pt/

A implementação começa com dezenas de milhões de núcleos Graviton, com a flexibilidade para expansão à medida que os recursos de IA da Meta crescem. O acordo reflete uma mudança na forma como a infraestrutura de IA é construída: embora as GPUs continuem essenciais para o treinamento de grandes modelos, a ascensão de Agentic AI está criando uma demanda massiva por cargas de trabalho com uso intensivo de CPU — raciocínio em tempo real, geração de código, busca e orquestração de tarefas com várias etapas. O Graviton5 foi desenvolvido especificamente para essas cargas de trabalho, fornecendo à Meta o poder de processamento necessário para executá-las com eficiência e em escala.

Os chips alimentarão diversas cargas de trabalho na Meta, incluindo o suporte aos esforços da empresa em IA. Esse trabalho exige uma infraestrutura capaz de lidar com bilhões de interações, coordenando fluxos de trabalho complexos e com várias etapas de agentes — exatamente o tipo de trabalho com uso intensivo de CPU para o qual o Graviton foi projetado.

Para saber mais, acesse Sobre a Amazon.

Sobre a Amazon Web Services

A Amazon Web Services (AWS) é guiada pela obsessão pelo cliente, ritmo de inovação, compromisso com a excelência operacional e pensamento de longo prazo. Ao democratizar a tecnologia por quase duas décadas e tornar a computação em nuvem e a IA generativa acessíveis a organizações de todos os portes e setores, a AWS construiu um dos negócios de tecnologia empresarial de crescimento mais rápido da história. Milhões de clientes confiam na AWS para acelerar a inovação, transformar seus negócios e moldar o futuro. Com os recursos de IA mais abrangentes e uma infraestrutura global, a AWS capacita empreendedores a transformar grandes ideias em realidade. Saiba mais em aws.amazon.com e siga @AWSNewsroom.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.


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Fonte: BUSINESS WIRE

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