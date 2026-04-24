Fundações industrializadas reduzem uso de concreto

A construção civil passa por uma transformação relevante com o avanço dos sistemas industrializados, que vêm sendo adotados como alternativa aos métodos convencionais baseados em processos artesanais e uso intensivo de concreto moldado in loco. Esse movimento acompanha uma demanda crescente por previsibilidade, controle de custos, redução de prazos e menor impacto ambiental.

Nesse contexto, a construção industrializada se destaca pela aplicação de componentes produzidos em ambiente fabril, com controle rigoroso de processos, tolerâncias dimensionais e rastreabilidade. Sistemas como o Light Steel Frame e painéis estruturais pré-fabricados permitem uma execução mais precisa e limpa, reduzindo significativamente desperdícios e variabilidade de obra.

Um dos pontos de evolução dentro desse modelo está diretamente ligado às soluções de fundação. Tradicionalmente dependentes de concreto armado moldado no local, as fundações também passam por um processo de industrialização. Tecnologias como estacas metálicas helicoidais, microestacas metálicas e sistemas de base modular vêm sendo utilizadas como alternativas técnicas viáveis, especialmente em projetos que demandam agilidade de execução, menor interferência no solo e redução de carga de resíduos.

Esses sistemas dispensam, em muitos casos, o uso intensivo de concreto, substituindo-o por soluções de montagem mecânica, cravação ou parafusamento, o que elimina etapas como cura, formas e transporte de insumos pesados. Além disso, proporcionam maior previsibilidade geotécnica, possibilidade de remoção ou reaproveitamento e menor impacto ambiental no canteiro.

A ISAFrame atua nesse cenário como uma das empresas brasileiras focadas na execução de projetos utilizando metodologias industrializadas, integrando sistemas estruturais leves com soluções de fundação compatíveis com esse modelo construtivo. A abordagem envolve desde a compatibilização de projetos até a execução, priorizando padronização, desempenho técnico e eficiência operacional.

Segundo Michael Azevedo, presidente da ISAFrame e do Grupo Norden, “a industrialização da construção não se limita à estrutura ou vedação, mas envolve toda a cadeia produtiva da obra, incluindo a base estrutural. A integração entre sistemas de fundação industrializados e superestrutura leve permite ganhos relevantes em prazo, logística e controle executivo”.

A adoção dessas tecnologias também atende a diretrizes contemporâneas de sustentabilidade, com redução de emissão de CO? associada ao menor consumo de concreto, diminuição de resíduos e otimização do transporte de materiais. Além disso, contribui para ambientes de obra mais organizados, seguros e com menor dependência de mão de obra intensiva.

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Com a consolidação dessas práticas, a construção industrializada tende a ampliar sua participação no mercado brasileiro, especialmente em segmentos como habitação seriada, hotelaria, empreendimentos comerciais e projetos modulares, nos quais a previsibilidade e a escala são fatores determinantes.