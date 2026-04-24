DJI Agriculture traz sua linha completa à Agrishow 2026

A DJI Agriculture participará da Agrishow 2026, realizada de 27 de abril a 1.º de maio, em Ribeirão Preto (SP), onde apresentará ao público soluções voltadas ao uso de drones na agricultura. A presença da empresa no evento inclui a exposição de equipamentos, tecnologias de aplicação e ferramentas digitais voltadas ao monitoramento e ao manejo de lavouras.

Durante o evento, serão demonstradas soluções que integram drones, plataformas digitais e sistemas de gestão agrícola, com foco na aplicação de insumos, coleta de dados e planejamento operacional no campo. A proposta é apresentar ao mercado brasileiro tecnologias utilizadas na condução de atividades agrícolas com base em dados e automação.

Fundada em 2006, em Shenzhen, na China, a DJI é hoje uma das maiores fabricantes de drones do mundo, com operações em mais de 100 países. A empresa iniciou seus investimentos em pesquisa e desenvolvimento para o avanço dos drones de pulverização em 2012, antes de criar a DJI Agriculture como unidade de negócios dedicada a drones agrícolas, em 2015.

Atualmente, a DJI Agriculture atua junto a produtores rurais por meio da aplicação de drones em atividades agrícolas, com foco em práticas relacionadas à sustentabilidade, eficiência operacional e segurança no campo.

Em 2016, a DJI Agriculture iniciou sua expansão para a maior região da Ásia. No ano seguinte, passou a disponibilizar seus produtos nos Estados Unidos, na Europa, na Austrália e na Nova Zelândia. No Brasil, a empresa opera com estrutura local dedicada, composta por um diretor de mercado nacional, um gerente de canais e gerentes regionais de vendas, apoiados por uma rede nacional de distribuidores e revendedores autorizados.



Brasil: uma fronteira estratégica para a agricultura mundial



O Brasil abriga 213,4 milhões de pessoas, conforme estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Seu território de 851 milhões de hectares conta com 5 milhões de estabelecimentos agropecuários, que ocupam 351 milhões de hectares — equivalentes a 41% do território nacional —, de acordo com o Censo Agropecuário do IBGE.

Esse peso produtivo se reflete em cifras recordes. Em 2025, o setor agropecuário brasileiro cresceu 11,7% — o segundo melhor desempenho de toda a série histórica —, sendo responsável por um terço de todo o crescimento econômico do país, de 2,3% no ano. A participação do setor no Produto Interno Bruto (PIB) atingiu 7,5%, o nível mais alto desde 1996, conforme relatório publicado pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), em 4 de março de 2026.

No campo das exportações, o agronegócio brasileiro bateu recorde histórico em 2025: US$ 169,2 bilhões embarcados, representando 48,5% de tudo o que o Brasil vendeu ao mundo naquele ano, segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), em balanço divulgado em janeiro de 2026.

Para a DJI Agriculture, esses números representam mais do que contexto: representam oportunidades. Com a elevação dos custos da mão de obra agrícola, a intensificação das pressões ambientais e a necessidade de ampliar a produtividade sem expandir a área cultivada, os drones agrícolas são utilizados como uma alternativa tecnológica no contexto da segurança alimentar, tanto no Brasil quanto em outros países.



Soluções que transformam o campo



Antes de um drone decolar, a DJI Agriculture já está pensando em gestão. O ecossistema SmartFarm reúne um aplicativo para dispositivos móveis, uma plataforma web e um hub de dados agrícolas em uma solução integrada para o monitoramento e o planejamento da fazenda.

Com ele, produtores registram cada operação de voo, acompanham o histórico de aplicações por talhão, analisam mapas de vegetação gerados por drones multiespectrais e tomam decisões com base em dados reais da lavoura.

A plataforma conecta operadores de drone, agrônomos e produtores em tempo real, transformando as informações coletadas no campo em ações concretas sobre a cultura. É o alicerce sobre o qual operam todas as soluções de hardware da DJI Agriculture.



Produtos em exibição na Agrishow



A DJI Agriculture traz a Ribeirão Preto seu portfólio mais completo já apresentado no Brasil, reunindo drones de pulverização de nova geração, uma solução de carga pesada e uma estação de operação autônoma.

DJI AGRAS T100: carro-chefe da linha de drones de pulverização. Projetado para grandes operações agrícolas comerciais, carrega até 100 litros de líquido para pulverização, 150 litros para distribuição sólida ou 80 kg para içamento, entregando o dobro da eficiência de pulverização em relação ao seu antecessor. Equipado com LiDAR, radar de ondas milimétricas e sistema Penta-Vision, possui sistema de navegação autônoma com sensores para operação em diferentes tipos de terreno.

DJI AGRAS T70P: projetado para operações de médio e grande porte, carrega até 70 litros para pulverização, 100 litros para distribuição sólida ou 65 kg para içamento, com velocidade operacional de até 20 m/s. Conta com o Safety System 3.0, que integra radar de ondas milimétricas e sistema Tri-Vision para detecção de obstáculos e seleção de rotas mais inteligentes e seguras.

DJI AGRAS T25P: compacto e dobrável, foi desenvolvido para operação solo. Pulveriza 20 kg de líquido, com vazão de 16 litros por minuto, e distribui até 25 kg de granulados com o alimentador helicoidal do Spreading System 4.0. Ideal para propriedades menores, pomares e operadores independentes.

DJI FlyCart 100 (FC100): drone de carga pesada com capacidade de até 80 kg no modo de bateria simples e 85 kg no modo de bateria dupla, com alcance de 6 km e 12 km, respectivamente. Com tempo de recarga rápida de apenas 9 minutos e proteção IP55, abre novas possibilidades para a logística no campo.

DJI Dock 3: solução empresarial “drone in a box” para operações automatizadas 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem necessidade de operador no local.



Vozes do campo: criadores confirmados no estande da DJI



A DJI Agriculture adotou uma estratégia que conecta tecnologia à identidade do produtor rural brasileiro e à cultura do agronegócio. Para isso, firmou parceria com três personalidades que representam faces distintas do setor agropecuário contemporâneo:

Primos Agro (28 de abril, 13h)

Os Primos Agro são João Vitor e Eduardo, primos de verdade e engenheiros agrônomos formados que deixaram carreiras em multinacionais para construir um dos maiores canais de conteúdo sobre agronegócio do Brasil. A dupla produz conteúdo sobre o setor rural nas redes sociais, abordando temas técnicos e do cotidiano do campo. Em março de 2026, recebeu o Prêmio iBest na categoria Agro.

Jose Marcos (29 de abril, 14h)

Jose Marcos tem mais de 3 milhões de seguidores no Instagram e se apresenta como o Agrônomo. Ao lado dos pais e da irmã, compartilha o cotidiano da fazenda nas redes sociais, com publicações sobre atividades agrícolas. Integra um grupo de criadores de conteúdo voltados ao setor agropecuário.

Chef Ju Lima (30 de abril, 13h)

A Chef Ju Lima integra a lista Forbes Top Creators Brasil, que reconhece os dez criadores de conteúdo mais influentes do país. Juliana Lima é diplomada com o Le Grand Diplôme do Le Cordon Bleu de Paris, uma das mais prestigiadas escolas de culinária do mundo, e se define como especialista em churrasco com formação na cozinha francesa. Com mais de 7 milhões de seguidores no Instagram, participou do programa culinário Mestre do Sabor, no GNT, e do Churrasção do Faustão, na Band.



Tecnologia a serviço da sustentabilidade



A responsabilidade ambiental está no centro da estratégia da DJI Agriculture. O uso de drones para pulverização de lavouras reduz em até 30% o consumo de água e agroquímicos em comparação aos métodos convencionais, minimiza a compactação do solo e protege os trabalhadores rurais ao diminuir a exposição direta aos defensivos agrícolas.

Além disso, a tecnologia de monitoramento multiespectral permite aplicações direcionadas, somente onde e quando necessário. Essa mudança está relacionada à adoção de novas práticas na agricultura de precisão no Brasil.



Agrishow 2026: onde o futuro do campo encontra o presente



A Agrishow é o maior evento de tecnologia agrícola da América Latina, reunindo mais de 130 mil visitantes todos os anos. Para a DJI Agriculture, estar presente nesse ambiente é mais do que exposição de marca: é uma declaração de compromisso com o desenvolvimento do agronegócio brasileiro.

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Com tecnologia construída ao longo de mais de uma década de pesquisa e testada em seis continentes, a DJI Agriculture chega à Agrishow 2026 para demonstrar que os drones não são o futuro da agricultura — são o presente.