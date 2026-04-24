Selo ClickREC garante fornecimento de energia 100% limpa

Agir com responsabilidade ambiental e social é uma medida que vem ganhando cada vez mais a atenção de todas as organizações, e com a ClickLivre Energia, empresa mineira de geração de energia solar, não é diferente. A empresa, que já opera com energia limpa, transformou essa prática numa garantia: o ClickREC indica que cada kilowatt produzido está ligado a uma fonte com menor impacto ambiental.

O nome é oriundo da sigla em inglês Renewable Energy Certificate (REC) — em português, Certificado de Energia Renovável. A ideia é oferecer às empresas que vendem a energia vinda das fazendas solares da ClickLivre uma forma de comprovar a origem do produto, com base em critérios de ESG, que envolvem práticas ambientais, sociais e de governança.

“O certificado permite rastrear a origem da energia, possibilitando que empresas comprovem que a eletricidade contratada vem de fontes renováveis. Esse tipo de mecanismo vem ganhando espaço à medida que empresas passam a olhar com mais atenção para critérios ambientais e sociais”, detalha Felipe Carvalho, CEO da ClickLivre.

Ele explica que o uso do Selo ClickREC é exclusivo às empresas parceiras. A vantagem é que a certificação pode ser usada em embalagens, processos produtivos, pontos de venda e em locais estratégicos que permitam mostrar ao cliente que seus valores estão em sintonia com o meio ambiente e a sustentabilidade, indicando uma reputação que faz a diferença no mercado.

“Nosso objetivo é valorizar as empresas que atuam diretamente conosco, dando-lhes um diferencial competitivo que indique que a energia que elas oferecem ao público é comprovadamente limpa e favorável ao desenvolvimento ambiental da sociedade de maneira geral. E nós temos um controle absoluto sobre nossos processos para garantir que a energia 100% limpa seja realmente digna do ClickREC”, pontua Felipe Carvalho.

Emissões e padrões ambientais

O CEO da ClickLivre afirma que as garantias do selo são oriundas de diversas práticas internas. Além do compromisso com as políticas de ESG, a empresa assegura que obedece a todos os padrões de emissões e a protocolos ambientais, como o GHG Protocol, usado para medir a emissão de gases de efeito estufa, o CDP, que monitora os impactos climáticos no mundo, dentre outros reconhecidos internacionalmente.

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“O ClickREC reúne o que há de mais rigoroso no compromisso pela preservação ambiental e a redução das emissões de gases de CO2 na atmosfera. Essa consciência ambiental alia excelência corporativa, responsabilidade ambiental e respeito aos clientes que confiam na procedência da energia que está sendo fornecida”, finaliza o especialista em energia Felipe Carvalho.