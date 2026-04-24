Samsung Epis Holdings divulga resultados financeiros do primeiro trimestre de 2026

A Samsung Epis Holdings (KRX: 0126Z0), uma empresa de investimentos dedicada a inovações em biofarmacêuticos e biotecnologia, anunciou hoje seus resultados financeiros para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2026.

“A Samsung Bioepis apresentou um crescimento sólido neste trimestre, impulsionado pelo contínuo avanço de nosso portfólio de biossimilares”, disse Kyung-Ah Kim, presidente e CEO da Samsung Epis Holdings. “Estamos fortalecendo ainda mais nossa posição por meio de novas parcerias globais e da contínua expansão do portfólio. Ao celebrarmos o 10º aniversário do lançamento do nosso primeiro biossimilar na Europa, seguimos focados em construir sobre o nosso legado, ao mesmo tempo em que investimos estrategicamente para apoiar o crescimento de longo prazo. Permanecemos comprometidos em gerar valor sustentável para nossos acionistas.”

Resultados do primeiro trimestre de 2026

No primeiro trimestre de 2026, a Samsung Bioepis registrou, em termos individuais, uma receita de 454,9 bilhões de KRW e um lucro operacional de 144,0 bilhões de KRW. A receita e o lucro operacional no primeiro trimestre aumentaram 14% (54,3 bilhões de KRW) e 13% (16,1 bilhões de KRW) em relação ao mesmo período do ano anterior (YoY), respectivamente.

O crescimento no primeiro trimestre superou em mais de 10% a previsão de janeiro de 2025, refletindo um desempenho melhor do que o esperado em todos os setores de negócios.

A Samsung Epis Holdings registrou receita consolidada de 453,9 bilhões de KRW e lucro operacional de 90,5 bilhões de KRW. Ajustes contábeis não monetários, incluindo a amortização dos custos de desenvolvimento relacionados à alocação do preço de aquisição (PPA), estão refletidos na receita e no lucro operacional consolidados, após uma receita de 251,7 bilhões de KRW e um prejuízo operacional de 63,6 bilhões de KRW em novembro e dezembro de 2025.

[Resultados da Samsung Bioepis, em bilhões de KRW] 1º trimestre de 2024 1º trimestre de 2025 1º trimestre de 2026 Variação em relação ao ano anterior Receita 280,1 400,6 454,9 +54,3 (+14%) Lucro operacional 38,1 127,9 144,0 +16,1 (+13%)

Atualizações comerciais

Em outubro de 2025, a Samsung Bioepis firmou uma parceria de marca própria com a CVS Caremark, divisão de gestão de benefícios farmacêuticos (PBM) da CVS Health, para o OSPOMYV™ (denosumabe-dssb), um biossimilar do Prolia 1 .

. O BENEPALI™ (etanercepte), o primeiro biossimilar da Samsung Bioepis na Europa, continua mantendo sua posição de liderança no mercado, comemorando seu 10 º aniversário no continente.

aniversário no continente. Em março, a Samsung Bioepis ampliou sua parceria de desenvolvimento e comercialização com a Sandoz, abrangendo até cinco candidatos a biossimilares, incluindo o SB36, um biossimilar do Entyvio (vedolizumabe), em vários mercados.

Também em março, teve início um ensaio clínico de fase 1, o primeiro em humanos, para o primeiro candidato a conjugado anticorpo-fármaco (ADC) inovador da Samsung Bioepis, o SBE303. Após o anúncio, a empresa apresentou um pôster com seus dados pré-clínicos na Associação Americana para Pesquisa do Câncer (AACR) 2026, em 20 de abril. Os dados demonstraram eficácia, segurança e tolerabilidade encorajadoras, além de uma capacidade promissora de atuar em combinação com terapias imuno-oncológicas existentes.

de abril. Os dados demonstraram eficácia, segurança e tolerabilidade encorajadoras, além de uma capacidade promissora de atuar em combinação com terapias imuno-oncológicas existentes. O segundo candidato a novo ADC da Samsung Bioepis, o SBE313, encontra-se atualmente em desenvolvimento pré-clínico em colaboração com a Phrontline Biopharma.

Isenção de responsabilidade

Este documento contém ‘declarações prospectivas’ relacionadas a expectativas, projeções, planos e previsões futuras. As ‘declarações prospectivas’ referem-se aos negócios e ao desempenho financeiro futuro da companhia e estão sujeitas a diversas incertezas, incluindo tendências nos mercados financeiros nacionais e internacionais, como flutuações nas taxas de câmbio e/ou de juros, entre outras.

‘Declarações prospectivas’, por sua natureza, tratam de questões que podem ser incertas; os resultados reais podem diferir substancialmente dos expressos neste documento.

Sobre a Samsung Epis Holdings Co., Ltd.

Como uma holding de investimentos dedicada aos setores biofarmacêutico e de biotecnologia, a Samsung Epis Holdings tem como objetivo maximizar o valor corporativo e para os acionistas por meio de P&D e investimentos proativos, além de otimizar as estratégias de negócios de suas subsidiárias, Samsung Bioepis e Epis NexLab. A Samsung Epis Holdings continua a abraçar desafios futuros e a impulsionar a inovação ao identificar novos vetores de crescimento e fortalecer plataformas globais de colaboração, estabelecendo assim uma base sólida para o crescimento contínuo de suas subsidiárias. Para mais informações, acesse: www.samsungepisholdings.com.

Sobre a Samsung Bioepis Co., Ltd.

Fundada em 2012, a Samsung Bioepis é uma empresa biofarmacêutica comprometida em tornar os cuidados de saúde acessíveis a todos. Por meio de inovações no desenvolvimento de produtos e de um forte compromisso com a qualidade, a Samsung Bioepis busca se tornar a principal empresa biofarmacêutica do mundo. A empresa continua a avançar um amplo pipeline de candidatos biológicos que abrangem diversas áreas terapêuticas, incluindo imunologia, oncologia, oftalmologia, hematologia, nefrologia, neurologia e endocrinologia. Para mais informações, acesse www.samsungbioepis.com e nos siga no LinkedIn e X.

Sobre a Epis NexLab Co., Ltd.

Fundada em 2025 como subsidiária integral da Samsung Epis Holdings, a Epis NexLab dedica-se a impulsionar a inovação por meio do desenvolvimento de plataformas de biotecnologia de próxima geração. Ao transformar tecnologias altamente escaláveis relacionadas a peptídeos em plataformas de desenvolvimento, a Epis NexLab está focada na descoberta de modalidades terapêuticas inovadoras para o desenvolvimento de múltiplos candidatos terapêuticos voltados a uma ampla gama de doenças. Para mais informações, acesse www.samsungepisholdings.com.

Referência

1 Prolia é uma marca registrada da Amgen Inc.

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Yoon Kim, yoon1.kim@samsung.com

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Anna Nayun Kim, nayun86.kim@samsung.com