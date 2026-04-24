Grupo Farina acelera expansão e fortalece Tá Pronto!

O Grupo Farina dá início a um novo ciclo de desenvolvimento da marca Tá Pronto!, incorporada ao portfólio da companhia após aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica em fevereiro deste ano. Mais do que a aquisição, o movimento marca o início de uma nova fase para a marca, com foco em inovação, fortalecimento de presença no varejo e expansão em uma categoria que vem ganhando relevância no consumo brasileiro.

O segmento de flat breads tem apresentado crescimento consistente nos últimos anos, impulsionado por mudanças no comportamento do consumidor, que busca soluções mais práticas, versáteis e alinhadas a diferentes estilos de vida, segundo pesquisas de mercado. Produtos como tortilhas, wraps e pães sírios vêm ampliando espaço no varejo por sua facilidade de consumo e preparo, além de serem percebidos como opções mais leves quando comparados a outros tipos de pão. Essa característica faz com que a categoria seja frequentemente associada a rotinas mais equilibradas, incluindo estratégias de controle alimentar e construção de hábitos mais saudáveis, tornando-se uma aliada importante no dia a dia.

Tá Pronto! passa a integrar a estratégia de crescimento do Grupo Farina como uma plataforma de desenvolvimento dentro do segmento de flat breads, um mercado em expansão impulsionado por conveniência, versatilidade e novas ocasiões de consumo.

“Tá Pronto! representa uma oportunidade importante dentro da nossa estratégia de crescimento. Estamos estruturando a marca para ganhar escala, ampliar sua presença no varejo e explorar novas possibilidades dentro de uma categoria que vem crescendo de forma consistente. Nosso foco está em inovação, eficiência industrial e fortalecimento da marca no ponto de venda”, afirma Guilherme Sayegh, CEO do Grupo Farina.

Neste novo momento, o grupo direciona investimentos para evolução do portfólio, ganho de competitividade e ampliação da distribuição, com o objetivo de posicionar a Tá Pronto! como uma marca ainda mais presente no dia a dia do consumidor. A iniciativa reforça a atuação do Grupo Farina como uma indústria nacional orientada ao crescimento estruturado, com visão de longo prazo, capacidade produtiva e foco contínuo em inovação e desenvolvimento de mercado.

Sobre o Grupo Farina

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O Grupo Farina é uma indústria brasileira de alimentos com forte atuação em panificação industrial e desenvolvimento de marcas próprias para o varejo. Resultado da consolidação de operações industriais com histórico relevante no setor, o grupo atua como parceiro estratégico de redes varejistas em todo o país, com oferta de produtos voltados ao consumo. Com mais de 750 colaboradores, o Grupo Farina investe continuamente em tecnologia, inovação e expansão industrial para sustentar seu crescimento e fortalecer sua presença no varejo brasileiro.