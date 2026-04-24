Expansão Global e Lançamento de Produto: Ktech Entra para a ABGD e Lança a GV Series para Mercados Off-Grid

WUXI, China, April 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Após sua entrada estratégica na Associação Brasileira de Geração Distribuída (ABGD) para fortalecer sua presença na América Latina, a Ktech anunciou hoje o lançamento da GV Series, um inversor IP20 off-grid especializado projetado para atender às necessidades críticas de energia dos mercados emergentes.

A Ktech GV Series tem um design de subtração inteligente para cenários off-grid reais. Ela remove funções on-grid redundantes e usa proteção IP20 para instalação interna, evitando custos excessivos de engenharia. O IP20 viabiliza uma melhor ventilação e dissipação de calor, diminuindo a temperatura dos componentes e prolongando a vida útil. Este design especializado oferece desempenho preciso sem despesas desnecessárias, maximizando o valor para os usuários e as margens do canal.

A estabilidade é priorizada para redes instáveis e cargas complexas. Ao contrário dos chips single-ARM, a GV Series adota uma arquitetura de chip duplo (driver principal TI + ARM auxiliar ST). O sistema dual-core aprimora a eficiência do MPPT, a estabilidade de carregamento e a velocidade da resposta, e suporta isolamento e redundância de falhas do hardware. Ele reduz falhas, tempo de inatividade e riscos pós-venda, garantindo lucros estáveis para os distribuidores.

A série apresenta potência nominal real não super estimada. Ela fornece 100% de saída total da bateria para cargas sem dedução de autoconsumo e oferece 2x a potência de pico para cargas indutivas. Com um desempenho estável em altas temperaturas e altas altitudes, retarda o envelhecimento dos componentes e reduz as taxas de retorno. Este design honesto cria confiança e lealdade.

Para pós-venda de baixo custo, a GV Series conta com Bluetooth integrado para configuração local e atualizações de firmware, uma tela inteligente sensível ao toque para operação intuitiva e monitoramento de dados tudo-em-um para registros de energia e falhas. Esses recursos reduzem a operação incorreta e os custos de serviço no local, mesmo em áreas remotas com rede ruim.

A Ktech fornece políticas de garantia flexíveis para capacitar os canais:

Plano A : Garantia padrão a preço normal.

: Garantia padrão a preço normal. Plano B: Redução de 5% no preço direto mais 1% de peças PCBA sobressalentes extras sem garantia. O Plano B aumenta a competitividade dos preços e permite reparos locais rápidos, transformando a garantia em uma ferramenta estratégica para a expansão do mercado.

A GV Series da Ktech está focada na estabilidade, potência real, facilidade de uso e eficiência de custos. Com a aceleração do mercado off-grid, ela é a opção ideal para os parceiros aproveitarem as oportunidades e liderarem o setor.

Ktech Energy Co., Ltd

Email: info@ktechsolar.com

Contato: Sunny

Website: www.ktechsolar.com

Wuxi, China

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9696755)