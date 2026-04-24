Praça em SP recebe exposição sobre vida urbana em família

O Instituto Macabi apresenta, entre os dias 28 de abril e 11 de maio, na Praça Cidade de Milão, localizada na Vila Nova Conceição, em São Paulo, a exposição “A Praça Como Território de Vínculo” — uma iniciativa sociocultural que convida a cidade a revisitar o espaço público como lugar de encontro, afeto e convivência entre famílias. A ação estará aberta ao público, com entrada gratuita.

Com ensaio assinado pela fotógrafa Drica Lobo, a mostra parte de um olhar sensível sobre o cotidiano da praça e propõe uma reflexão urgente: como devolver às cidades a presença das crianças, das famílias e do tempo compartilhado?

Como parte dessa proposta, a fotógrafa traduz o conceito do projeto em uma perspectiva sensível sobre a ocupação dos espaços públicos:

“Na praça, a cidade reencontra sua forma mais humana. É ali que a infância ganha espaço para correr, cair, inventar e recomeçar, enquanto mães, pais e cuidadores redescobrem o valor da presença. Entre árvores, balanços e caminhos de terra, nasce um território invisível, mas essencial: o vínculo. Quando uma praça acolhe a infância, ela também cultiva saúde, comunidade e futuro”, afirma Drica Lobo.

As imagens apresentam uma narrativa construída por mulheres, mães e famílias que frequentam a praça e que, a partir de sua vivência, registram formas de ocupação do espaço urbano em família.

A iniciativa, patrocinada pelo Instituto Macabi, com apoio da Associação dos Moradores da Vila Nova Conceição e do Grupo Mães da Pracinha, reforça a importância do brincar ao ar livre e da presença nos espaços públicos como pilares de saúde e desenvolvimento. A mostra acontece às vésperas do Dia das Mães, reforçando a importância da data e da conexão mãe e filhos, pilar fundamental do Instituto Macabi.

Ao apoiar a exposição, o Instituto Macabi reafirma seu compromisso com projetos que ampliam o conceito de saúde para além do cuidado clínico e com a cidade como território de presença e afeto. Fundado pelas médicas Mariana, Camila e Bianca Bolonhezi, o Instituto nasceu com o propósito de oferecer um atendimento integral e humanizado, considerando o indivíduo em sua totalidade — física, emocional e social.

Essa visão se traduz também no incentivo a iniciativas que fortalecem vínculos e promovem qualidade de vida nos territórios urbanos. Ao transformar a praça em espaço de escuta, convivência e desenvolvimento, a exposição evidencia o impacto do brincar ao ar livre e da presença ativa de mães, pais e cuidadores na formação emocional, social e até imunológica das crianças.

“Estamos muito felizes em fazer parte deste projeto, que traduz, na prática, o nosso olhar para a saúde integral — que vai além do cuidado clínico e inclui os vínculos, a convivência e a presença nos espaços públicos como pilares do bem-estar”, destacam Mariana, Camila e Bianca, do Instituto Macabi.

É nesse cenário que a Associação dos Moradores da Vila Nova Conceição atua. A entidade desenvolve iniciativas de valorização e ativação cultural da Praça Cidade de Milão, com ações voltadas ao uso do espaço como ponto de encontro e convivência no bairro. Somado à associação, atuam também as lideranças do Grupo Mães da Pracinha, iniciado com cinco mães originalmente e que já chega hoje a mais de 450, sempre em busca de trocas e convivência ao ar livre em família.



A exposição “A Praça Como Território de Vínculo” apoia o Instituto Jardins da Infância, idealizado pela autora das fotos Drica Lobo, que já há 13 anos desenvolve projetos que articulam infância, natureza, cidade e convivência comunitária, mobilizando ações culturais, educativas e ambientais que investigam como os territórios urbanos, tanto nos bairros centrais quanto nas periferias, podem se transformar em espaços de desenvolvimento saudável para crianças e famílias.

Mais do que uma exposição, o projeto se apresenta como um convite: reocupar a cidade com presença, reconstruir vínculos e permitir que a vida urbana volte a ser vivida em família.

Sobre Instituto Macabi

O Instituto Macabi é uma clínica multidisciplinar fundada pelas médicas Mariana, Camila e Bianca Bolonhezi, com o propósito de oferecer um cuidado integral, acolhedor e baseado em evidências científicas. Com uma abordagem centrada no paciente, o instituto reúne diversas especialidades em um único espaço, promovendo um acompanhamento contínuo e coordenado em todas as fases da vida — da infância à terceira idade.

Mais do que o cuidado clínico, o Instituto Macabi propõe um olhar ampliado sobre a saúde, integrando aspectos físicos, emocionais e sociais. Sua atuação se baseia na combinação entre conhecimento técnico, escuta ativa e empatia, com o objetivo de proporcionar bem-estar e qualidade de vida de forma consistente e personalizada.

Sobre Drica Lobo

Fotógrafa que há 35 anos trabalha com famílias e infância, é idealizadora do projeto Instituto Jardins da Infância.

Há 13 anos à frente do instituto, Drica desenvolve projetos que articulam infância, natureza, cidade e convivência comunitária, mobilizando ações culturais, educativas e ambientais que investigam como os territórios urbanos podem se transformar em espaços de desenvolvimento saudável para crianças e famílias.

O projeto já recebeu reconhecimento público, incluindo o 5º e o 6º Prêmio Municipal de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo.

Neste ensaio, a fotógrafa observa a praça como um laboratório vivo de vínculos, onde pequenos gestos cotidianos constroem pertencimento, identidade e comunidade.

Ficha Técnica | Exposição

Nome da exposição:

A Praça Como Território de Vínculo

Fotografia

Drica Lobo

Realização

Drica Lobo

Instituto Jardins da Infância

Patrocínio

Instituto Macabi

Parceria comunitária

Associação dos Moradores da Vila Nova Conceição

Mães da Pracinha

Agência de Comunicação

Agência VIVA

Serviço:

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Evento: Exposição: A Praça Como Território de Vínculo

Local: Praça Cidade de Milão – Vila Nova Conceição

Abertura: 28 de abril

Visitação: até 11 de maio (especial Dia das Mães)

Entrada: gratuita e aberta ao público