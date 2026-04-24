Turismo gastronômico cresce nos destinos brasileiros

A gastronomia vem se afirmando como um fator cada vez mais relevante na escolha de destinos turísticos no Brasil, tanto para visitantes estrangeiros quanto para os próprios brasileiros. Dados da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) indicam que a comida já ocupa posição estratégica no turismo global e figura entre os principais fatores de satisfação de turistas estrangeiros no Brasil, ao lado da hospitalidade e da qualidade da hospedagem. Esse movimento reforça o papel de bares e restaurantes como elementos centrais na experiência de viagem e na capacidade de atrair visitantes para diferentes regiões.

De acordo com a Embratur, pesquisa realizada em parceria com Visa e Ipsos, com mais de 8 mil turistas estrangeiros que visitaram o Brasil, revelou que a gastronomia está entre os aspectos mais bem avaliados da experiência no país.

Para Bruno Reis, presidente da entidade, esse resultado está diretamente ligado a uma mudança no perfil do viajante contemporâneo. Ele afirma que a gastronomia deixou de ser um atrativo secundário e passou a ocupar uma posição estratégica no turismo internacional, impulsionada por viajantes que planejam seus deslocamentos a partir das experiências culinárias que desejam vivenciar.

Além do público internacional, a Embratur aponta que o turismo gastronômico também se fortalece entre brasileiros, especialmente à medida que cresce a valorização da regionalidade, dos patrimônios culturais e das experiências autênticas. Esse cenário tem impulsionado deslocamentos internos motivados por festivais, produtos com identidade territorial, mercados locais e restaurantes que se consolidam como parte do roteiro turístico.

Na prática, esse movimento se traduz na consolidação de restaurantes como destinos em si. Para a chef Anouk Migotto, proprietária do restaurante Donna Pinha, em Santo Antônio do Pinhal (SP), esse processo é resultado da construção consistente de vários elementos. Segundo ela, não há um fator único capaz de transformar um restaurante em polo de atração turística. O caminho envolve a criação de uma narrativa sólida, que valorize a identidade local, os ingredientes da estação e iniciativas como festivais, capazes de gerar conexão com o público.

A chef destaca ainda que a inovação precisa caminhar junto com a constância. Manter qualidade, regularidade nos sabores e um padrão consistente de atendimento ao longo do tempo é essencial para sustentar o status de restaurante?destino. Para Anouk, mais do que buscar visibilidade momentânea, o foco deve estar na relevância e na verdade da experiência entregue ao cliente.

Reputação digital como porta de entrada da experiência gastronômica

No turismo gastronômico, a decisão do visitante começa muito antes de ele se sentar à mesa. A reputação digital se tornou um dos principais pontos de contato entre o consumidor e o restaurante, atuando como uma vitrine capaz de ampliar o alcance do negócio e influenciar diretamente a decisão de visita. Muitas vezes, é por meio da busca online que o turista tem o primeiro contato com o estabelecimento, formando uma impressão inicial que pode (ou não) se converter em presença física.

Nesse contexto, a Página da Empresa no Google pode funcionar como importante ferramenta para destacar o estabelecimento. Informações atualizadas e interação com avaliações passaram a ter impacto direto no desempenho dos estabelecimentos. Aqueles com avaliações mais altas tendem a performar melhor nos resultados de busca e na conversão de visitas, além de registrarem crescimento significativo nos pedidos de rota, segundo levantamento da Harmo. A atualização do cardápio e o uso de imagens em alta qualidade também se mostram decisivos nesse processo, reduzindo dúvidas do consumidor e acelerando a tomada de decisão.

Por esse motivo, José Eduardo Camargo, líder de conteúdo da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), avalia que a reputação digital precisa ser tratada com bastante atenção pelos negócios do setor. Segundo ele, cuidar da presença no Google, responder avaliações e manter informações completas é fundamental para quem deseja aproveitar o crescimento do turismo gastronômico e transformar visibilidade em visita.

Além do Google, plataformas como TripAdvisor e Airbnb exercem influência relevante nesse processo, ao concentrar relatos, avaliações e experiências compartilhadas por viajantes. Esses ambientes ajudam a reforçar a percepção do restaurante como parte da experiência turística e funcionam como espaços de validação social, especialmente para quem visita o destino pela primeira vez.

Para lidar com um público cada vez mais impactado por esse ambiente digital, Anouk Migotto, chef e proprietária do restaurante Donna Pinha, em Santo Antônio do Pinhal (SP), explica que o serviço precisa ser eficiente e acolhedor. Segundo ela, alinhar expectativa e realidade é essencial, desde a comunicação do conceito da casa até o ritmo do atendimento. Equipes bem treinadas e capazes de perceber o perfil do cliente contribuem para transformar visitas curtas em experiências completas e memoráveis.

Reconhecimento internacional e o papel das estrelas Michelin

O avanço do turismo gastronômico no Brasil também se deve ao reconhecimento internacional sobre a cozinha do país. O Guia Michelin ocupa papel simbólico nesse contexto ao associar excelência culinária à própria decisão de viagem. A classificação máxima, de três estrelas, define restaurantes que oferecem “uma cozinha excepcional que vale a viagem”, reforçando a gastronomia como motivador central do deslocamento turístico.

Hoje, o Brasil conta com duas casas recém?agraciadas com três estrelas Michelin (Evvai e Tuju, ambas em São Paulo), sendo as únicas da América Latina com essa distinção. Mais do que destacar casos individuais, esse reconhecimento sinaliza a maturidade e a diversidade da gastronomia brasileira, que se expressa tanto na alta cozinha quanto em experiências de valor ligadas ao território.

Para Bruno Reis, essa diversidade é fundamental para sustentar o turismo gastronômico no longo prazo, uma vez que atende a diferentes perfis de viajantes e se articula com outros motivadores, como cultura, natureza e bem?estar. Ele também destaca que esse modelo de turismo tende a apresentar maior resiliência ao longo do ano, contribuindo para reduzir os efeitos da sazonalidade em destinos turísticos.

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José Eduardo Camargo cita que, nesse cenário, bares e restaurantes assumem um papel estratégico no desenvolvimento dos destinos. Ao combinar identidade, experiência consistente e gestão ativa da reputação digital, os negócios do setor ampliam sua capacidade de atrair turistas, fortalecer economias locais e posicionar a gastronomia brasileira como um dos grandes diferenciais do turismo no país.