Soberania em IA para o mundo: Cohere e Aleph Alpha formarão uma potência global de IA, à medida que nações e empresas exigem controle sobre sua tecnologia

As empresas Cohere e Aleph Alpha, provedoras confiáveis de IA soberana (ou soberania em IA) para governos e setores regulamentados, anunciam hoje seu plano de unir forças. Essa aliança transatlântica combinará a escala global de IA da Cohere com a excelência em pesquisa e os relacionamentos institucionais profundos da Aleph Alpha, criando uma líder global em IA, apoiada por seus ecossistemas canadense e alemão. A iniciativa reflete uma visão compartilhada de fornecer ao mundo uma alternativa soberana, independente e de nível empresarial em uma era de crescente concentração de IA, garantindo que as organizações não precisem abrir mão do controle sobre sua própria pilha de IA.

A entidade combinada planejada1 funcionará como um centro de excelência transatlântico em IA, com sede na Alemanha e no Canadá, e capacitará as organizações a escolher, implantar e gerenciar a IA de acordo com as leis locais, os contextos culturais e os requisitos institucionais. Ao reunir talentos de engenharia de ponta e recursos computacionais em dois países do G7, a parceria visa acelerar o desenvolvimento de modelos e sistemas de última geração, oferecendo uma alternativa segura à dependência de um único fornecedor ou pilha de infraestrutura.

O mercado de serviços de IA deve superar US$ 1 trilhão anualmente, sendo que as necessidades soberanas de IA representarão quase US$ 600 bilhões desse total (McKinsey, março de 2026). A parceria preenche, de maneira única, a lacuna entre esses segmentos, com uma abordagem que prioriza a soberania e captura a interseção crítica em que os requisitos de soberania se encontram com a ampla adoção da IA pelas empresas.

“A combinação dos pontos fortes da Cohere e da Aleph Alpha acelera nossa expansão global e impulsiona nossa missão de oferecer IA soberana a países em todo o mundo”, afirmou Aidan Gomez, cofundador e CEO da Cohere. “Organizações de todas as partes do mundo estão exigindo controle total e intransigente sobre sua pilha de IA. Essa parceria transatlântica libera a escala massiva, a infraestrutura robusta e o talento de P&D de classe mundial necessários para atender a essa demanda. Construída sobre a base de valores canadenses e alemães compartilhados — nos quais privacidade, segurança e inovação responsável são primordiais —, estamos em uma posição única para sermos o parceiro de IA de confiança do mundo. Juntos, forneceremos a empresas e governos no Canadá, na Europa e no mundo a tecnologia para passar da exploração à implementação rápida e segura, com a certeza absoluta de que seus dados permanecem sob seu próprio controle.”

Por meio desse acordo, a Cohere e a Aleph Alpha visam oferecer uma alternativa segura de IA personalizada para setores altamente regulamentados, como o público, o de finanças, o de defesa, o de energia, o de manufatura, o de telecomunicações e o de saúde. A experiência da Aleph Alpha na implementação de IA, somada aos seus relacionamentos de longa data com clientes, fornece uma base importante para essa oferta soberana. Como parte dessa parceria, a entidade resultante se associará às empresas do Schwarz Group, líder internacional no setor varejista, para implementar uma oferta soberana em seu serviço de nuvem STACKIT.

“A Aleph Alpha está em uma posição única na Europa”, afirmou Ilhan Scheer, co-CEO da Aleph Alpha. “Desenvolvemos modelos de linguagem de grande porte especializados para a Europa sem comprometer a soberania, a transparência e a conformidade regulatória. Ao assumir essa responsabilidade na prática, atuamos como um parceiro confiável e estratégico para clientes do setor público e corporativo na Europa. Juntamente com a Cohere, estamos construindo um verdadeiro contraponto para organizações que se recusam a terceirizar o controle de sua IA para um único provedor ou jurisdição, oferecendo às instituições e empresas europeias acesso a uma IA poderosa, porém controlável, que elas podem realmente possuir.”

Além disso, as empresas do Schwarz Group pretendem apoiar a próxima rodada de financiamento Série E da Cohere como investidor líder, com um compromisso de financiamento estruturado de US$ 600 milhões (€ 500 milhões). A rodada já está atraindo forte interesse dos principais investidores globais, que reconhecem a necessidade de uma potência independente em IA em escala mundial.

Em uma declaração conjunta, Rolf Schumann e Christian Müller, co?CEOs da Schwarz Digits, disseram: “Com este investimento, as empresas do Schwarz Group se posicionam como investidores líderes em soberania digital e infraestrutura. Construir essa infraestrutura é uma necessidade estratégica para ajudar a moldar a revolução da IA com base em valores como confiança, justiça e responsabilidade. O estabelecimento da STACKIT, a infraestrutura de nuvem soberana da Schwarz Digits, como o alicerce técnico desta iniciativa transatlântica de IA, capacita organizações a fortalecer sua independência digital e manter o controle sobre seus dados. Isso é verdadeira liderança em soberania digital.”

__________________________ 1 Sujeito à aprovação dos acionistas da Aleph Alpha, como também das autoridades competentes

Sobre a Cohere

Fundada em 2019, a Cohere é líder em IA empresarial focada em segurança, criando modelos fundamentais e produtos completos para solucionar problemas de negócios. Estabelecemos parcerias com organizações para oferecer integração perfeita, personalização e soluções fáceis de usar. Nossa plataforma completa oferece máxima segurança, privacidade e flexibilidade de implantação em nuvens públicas ou privadas e em infraestruturas locais. Com sede global em Toronto, São Francisco e na Alemanha, a Cohere também possui escritórios em Londres, Nova York, Montreal, Paris e Seul, atendendo a clientes em todas as partes do mundo.

A empresa captou aproximadamente US$ 1,6 bilhão de investidores estratégicos da área de tecnologia, como Nvidia, AMD Ventures, Salesforce Ventures, Oracle e Cisco; de investidores institucionais, como Radical Ventures, Inovia Capital, PSP Investments, HOOPP, BDC e Nexxus; e de pioneiros da IA, como Geoffrey Hinton, Fei-Fei Li, Pieter Abbeel e Raquel Urtasun. Para informações adicionais, visite Cohere.

Sobre a Aleph Alpha

Fundada em 2019, a Aleph Alpha tem a missão de pesquisar e desenvolver IA soberana e centrada no ser humano para um mundo melhor. Com uma equipe internacional de cientistas e engenheiros, a empresa pesquisa e desenvolve Modelos de Linguagem de Grande Escala Especializados. Suas soluções, criadas em parceria, são a primeira escolha de empresas e instituições governamentais que desejam manter a soberania, proteger dados e desenvolver aplicativos confiáveis. Com sede em Heidelberg, a Aleph Alpha emprega cerca de 200 profissionais em quatro locais na Alemanha.

Sobre a Schwarz Digits

A Schwarz Digits, divisão de TI e digital do Schwarz Group, oferece produtos e serviços digitais de alta qualidade, atendendo aos rigorosos padrões alemães de proteção de dados. Com o objetivo de alcançar a maior soberania digital possível, a Schwarz Digits fornece infraestrutura de TI e soluções para o extenso ecossistema das empresas do grupo, desenvolvendo-as com foco na preparação para o futuro. Os principais serviços de soberania da empresa incluem nuvem, segurança cibernética, dados e inteligência artificial (IA), comunicação e espaço de trabalho. A empresa também cria condições ideais para o desenvolvimento de inovações que definem tendências para clientes finais, empresas e organizações do setor público.

Mais informações podem ser encontradas em www.schwarz-digits.de.

Sobre a Schwarz Group

O Schwarz Group é líder internacional no setor de varejo, com cerca de 14,2 mil lojas e 595 mil funcionários. No ano fiscal de 2024, as empresas do grupo geraram um volume total de vendas de 175,4 bilhões de euros. Seu ecossistema exclusivo permite cobrir todo o ciclo de valor, desde a produção e o varejo até a reciclagem e a digitalização. A empresa cria soluções para tornar a vida mais segura, saudável e sustentável, tanto agora quanto no futuro — ela age com antecedência. A Lidl e a Kaufland são os pilares do mercado de varejo alimentar e fazem parte da vida diária de seus clientes em 32 países. Muitos dos produtos de marca própria e grande parte das embalagens sustentáveis vêm diretamente da Schwarz Produktion. Por meio de suas soluções de gestão de reciclagem, a PreZero, prestadora de serviços ambientais, promove uma economia circular eficaz e investe em um futuro limpo. A divisão de TI e digital, a Schwarz Digits, oferece produtos e serviços digitais de alto nível, que atendem aos rigorosos padrões alemães de proteção de dados, garantindo o máximo de soberania digital. A Schwarz Corporate Solutions, como prestadora de serviços parceira, apoia as empresas do Schwarz Group em todas as questões relacionadas à administração, RH, operações e tudo o que está entre esses pontos.

Mais informações podem ser encontradas em www.gruppe.schwarz.

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