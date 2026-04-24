Campanha do Espro leva histórias de aprendizes aos cinemas

Histórias reais de jovens que ingressaram no mercado de trabalho por meio da aprendizagem profissional chegam às telas de cinema neste mês de abril. A iniciativa é do Espro (Ensino Social Profissionalizante), entidade sem fins lucrativos especializada na inserção de adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social no mundo do trabalho, que estreia uma campanha publicitária com exibição em salas da rede Cinemark em diferentes cidades do país.

A campanha será veiculada durante a programação de trailers em 50 salas de cinema distribuídas pelas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, passando por cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre, Guarulhos (SP), Osasco (SP) e Betim (MG).

“Nosso objetivo com essa campanha é ampliar o alcance de uma discussão central para o país, que é a inclusão produtiva de jovens”, afirma Alessandro Saade, superintendente executivo do Espro. “A história de cada um deles fala por si. Quando essas trajetórias vêm à tona, tanto em seus desafios quanto em suas conquistas concretas, é evidente o papel que a formação e a primeira oportunidade profissional têm na construção desses caminhos”, acrescenta.

Protagonismo jovem na frente e atrás das câmeras

Produzido pela produtora 8 Milímetros e veiculado nos cinemas em parceria com a Flix Media, o filme é protagonizado por três ex-jovens aprendizes, que, além de passarem pelos programas de capacitação profissional da entidade, também foram Jovens Embaixadores Espro, iniciativa que seleciona os aprendizes que mais se destacam em todo o Brasil para uma trilha de mentoria e aceleração de carreiras.

“A campanha nasce da estratégia de levar o Espro para novos espaços de visibilidade e conexão com o público. O cinema é um ambiente de atenção qualificada, que permite apresentar essas histórias de forma mais sensível e imersiva, reforçando a nossa presença e ampliando o alcance da nossa mensagem”, observa Roberta Mira, gerente de Marketing, Comunicação e Experiências do Espro.

A narrativa acompanha a trajetória de Silas Albertino, jovem nascido e criado na Brasilândia, zona norte de São Paulo, que teve sua primeira oportunidade profissional como aprendiz por meio da entidade. O filme retrata sua rotina entre a sua residência e seu trabalho, com cenas gravadas em sua própria casa e em unidades do Espro. Hoje estagiário de marketing em uma multinacional de alimentos, Silas iniciou sua carreira em uma empresa parceira da entidade. “Gosto de dizer que não estou só me representando, mas sim todos aqueles que não tiveram a oportunidade de alcançar voos altos. Com o Espro, isso acaba se tornando mais fácil”, relata Silas.

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Além de Silas, a campanha conta com a participação de Milene de Paula e Lorena Martins, também Jovens Embaixadoras do Espro, que integram o elenco e ampliam a representação das diferentes trajetórias apoiadas pela instituição. “No Espro, partimos do princípio de que o jovem deve ser protagonista da própria trajetória. Acreditamos muito nisso e essa campanha materializa essa ideia de forma direta, ao colocar esses jovens no centro da narrativa, reconhecendo o potencial e o impacto que eles geram, tanto em suas próprias vidas quanto nos contextos de onde vêm e atuam”, compartilha Saade.