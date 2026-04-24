Pacífico Mexinol celebra o simbólico início das obras em Topolobampo, posicionando o México na nova indústria química de baixo carbono

O projeto Pacífico Mexinol (“Mexinol”) celebrou o início de sua fase de pré-construção com o lançamento simbólico da primeira pedra, marcando o início de um dos mais significativos investimentos industriais globais em metanol azul de ultrabaixo carbono. O evento reuniu diplomatas, autoridades e líderes empresariais nacionais e internacionais, refletindo a importância estratégica do projeto para o México e sua integração à economia de baixo carbono em ascensão.

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Adolfo Murietta, Project Shareholder; Rommel Gallo, CEO Transition Industries; Ron Johnson, United States Ambassador to Mexico; Drew Hoster, Counsel General of the United States in Hermosillo, Sonora. Photo courtesy of: Luz Noticias.

A cerimônia foi conduzida por Rommel Gallo, CEO da Transition Industries — empresa controladora da Mexinol —, ao lado do embaixador dos Estados Unidos no México, Ron Johnson; do subsecretário de Comércio e Indústria do Ministério da Economia, Vidal Llerenas; da diretora-geral de Assuntos Internacionais do Ministério da Energia, Laila Porras; e da diretora da CFEnergía, Eréndira Corral.

Participaram também organizações multilaterais, incluindo a Corporação Financeira Internacional (IFC), membro do Grupo Banco Mundial, além de investidores internacionais, representantes de instituições financeiras de desenvolvimento, agências de crédito à exportação dos Estados Unidos, Itália, Alemanha e Coreia do Sul, autoridades federais e executivos de empresas globais envolvidas no desenvolvimento do projeto. Foram recebidas mensagens dos embaixadores do Japão e da Itália, refletindo o amplo apoio internacional e financeiro a essa iniciativa.

Em seu discurso principal, Rommel Gallo, CEO da Transition Industries, destacou:

“A Mexinol é uma plataforma estratégica para a competitividade da América do Norte, gerando valor econômico e empregos de qualidade no México e nos Estados Unidos. Igualmente importante, integra recursos globais, infraestrutura e capital para viabilizar uma instalação química de escala mundial. Temos orgulho das parcerias estabelecidas para posicionar o México como um ator-chave na nova indústria química global, fortalecendo seu papel em cadeias de valor mais sofisticadas e otimizando o uso de recursos, desde águas residuais até gás natural e hidrogênio verde.”

Ron Johnson, embaixador dos Estados Unidos no México, afirmou:

“Hoje não estamos apenas lançando a pedra fundamental. Estamos construindo o futuro de ambos os nossos países e fortalecendo uma parceria que gera resultados concretos para a nossa população. Este é um marco importante, não apenas para o projeto Mexinol, mas também para nossa relação bilateral. Para além de empregos transfronteiriços e oportunidades de desenvolvimento, estamos aqui para apoiar um modelo de investimento privado baseado na confiança, transparência, equidade e no Estado de Direito.”

Vidal Llerenas, subsecretário de Comércio e Indústria do Ministério da Economia, disse:

“Reconhecemos o apoio do governo mexicano a este projeto estratégico para o desenvolvimento industrial de Sinaloa, que fortalece a confiança para atrair investimentos. Para além dos números, a Pacifico Mexinol vai gerar empregos, oportunidades e desenvolvimento econômico para a região. É uma iniciativa alinhada com o Plano México da presidente Claudia Sheinbaum, promovendo um crescimento mais equilibrado e sustentável no país.”

Laila Porras, diretora-geral de Assuntos Internacionais do Ministério da Energia, afirmou:

“A Pacífico Mexinol demonstra que a colaboração estratégica entre o Estado e o setor privado pode posicionar o México como um parceiro confiável e competitivo na transição para uma energia mais limpa, reforçando sua liderança e responsabilidade na agenda climática global.”

A maior instalação de baixíssimo carbono do mundo

A Pacifico Mexinol foi projetada como uma instalação de última geração, segundo o modelo Net Zero, com engenharia voltada para a eliminação virtual da pegada de carbono do processo. Com um investimento superior a US$ 3,3 bilhões, o projeto busca transformar a produção de metanol — insumo fundamental para a economia global — de maneira sustentável e competitiva.

Os trabalhos de engenharia de campo e a preparação do terreno começarão no próximo mês, e o início da construção completa está previsto para o final de 2026. Quando iniciar suas operações, entre o final de 2029 e o início de 2030, a Mexinol deverá se tornar a maior instalação de produtos químicos de baixíssimo carbono do mundo, com produção anual estimada de 1,8 milhão de toneladas de metanol azul e 350 mil toneladas de metanol de baixíssimo carbono.

Desenvolvido pela Transition Industries em parceria com a IFC, o projeto conta com acordos internacionais, incluindo um de fornecimento de metanol de baixíssima emissão com a Mitsubishi Gas Chemical, do Japão. Integrado ao Polo de Desenvolvimento de Topolobampo, o projeto posiciona a região como um centro-chave para o desenvolvimento industrial na América do Norte, com a geração de mais de 6 mil empregos na construção civil e de pelo menos 450 empregos permanentes diretos e indiretos durante o período de operação.

Um modelo de boa vizinhança local e global

Representantes de projetos de empresas-chave envolvidas na futura construção e operação da instalação, como Samsung E&A (Coreia do Sul), Techint Engineering and Construction (México), Grupo Maire / NextChem / KT Tech (Itália), Siemens Energy (Alemanha), Bonatti (Itália), SIAD Group (Itália), Emerson (EUA), Veolia (França) e CFEnergía (México), participaram do evento, junto com investidores e instituições multilaterais.

A Mexinol está comprometida com os mais altos padrões ambientais e de sustentabilidade por meio do uso exclusivo de águas residuais tratadas do município de Ahome, da operação sob um esquema de descarga zero na Baía de Ohuira e nos corpos d'água da comunidade local, da utilização da infraestrutura portuária existente e da criação de uma zona de conservação para proteger o ecossistema da região.

O evento foi interrompido por um grupo de manifestantes que expressavam suas opiniões. A empresa reiterou que a Mexinol respeita o direito à manifestação pacífica e reconheceu que projetos dessa magnitude podem gerar posicionamentos enérgicos. No dia anterior, a Mexinol já havia iniciado a cerimônia de inauguração com um ‘Dia da Comunidade’ e o compromisso de realizá-la anualmente no Dia da Terra. Como parte do Programa de Boa Vizinhança, a empresa reconhece e valoriza formalmente a participação da comunidade no desenvolvimento do projeto por meio do diálogo público, diante da imprensa, e sempre sem violência.

Sobre a Transition Industries LLC

A Transition Industries LLC, sediada em Houston, no Texas, desenvolve projetos de metanol e hidrogênio com emissões líquidas zero em escala mundial na América do Norte, com o objetivo de combater as mudanças climáticas e promover a sustentabilidade ambiental e social. Para informações adicionais sobre a Pacifico Mexinol ou sobre a Transition Industries, entre em contato com inquiries@transitionind.com

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Karin Nunan, diretora global de Relações Corporativas,

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