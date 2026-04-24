Consultoria completa 10 anos de atuação no mercado

Em um contexto de transformação profunda no ambiente de negócios, em que cultura, impacto e resultados financeiros passam a ser indissociáveis, a Amélie Consulting completa 10 anos de atuação, consolidando sua posição como uma das consultorias estratégicas que colocam o propósito no centro do crescimento empresarial.

Fundada em 2015, a empresa nasceu com a proposta de resgatar a conexão humana dentro das organizações e transformar o propósito em um direcionador concreto de estratégia. Uma década depois, a Amélie acumula experiência com cerca de 100 empresas atendidas, incluindo organizações de grande porte e faturamento bilionário, atuando em setores como alimentos, bebidas, bens de consumo e serviços.

Ao longo desse período, a consultoria desenvolveu metodologias próprias que integram estratégia de negócio, posicionamento de marca e cultura organizacional — pilares que, segundo a empresa, precisam atuar de forma conjunta para garantir crescimento consistente e longevidade.

“Acreditamos que o propósito não pode ser tratado como um conceito abstrato. Ele precisa se traduzir em decisões estratégicas, em cultura organizacional e em resultados concretos. É isso que sustenta o crescimento no longo prazo”, afirma Anne Hamon, sócia da Amélie Consulting.

Mentalidade de startup e atuação em contextos complexos

Mesmo após uma década de atuação, a Amélie mantém a mentalidade ágil e experimental de startup que marcou sua origem. Essa característica permite à consultoria atuar em ambientes diversos — de empresas familiares a grandes corporações —, adaptando metodologias às especificidades de cada negócio.

Diferentemente de modelos tradicionais de consultoria, a empresa não trabalha com soluções padronizadas. Cada projeto é desenvolvido a partir de uma imersão profunda na cultura, nos desafios e nas oportunidades de mercado de seus clientes.

“Nosso trabalho parte da escuta e da compreensão sistêmica do negócio. A partir disso, construímos estratégias que conectam cultura, marca e performance. Não existe fórmula pronta, existe construção conjunta”, destaca Olga Martinez, sócia da consultoria.

Projetos com empresas de grande porte e impacto direto em resultados

A atuação da Amélie Consulting ao longo dos últimos anos inclui projetos com empresas líderes em seus segmentos, com faturamentos que chegam à casa de bilhões de reais, gerando impacto em organizações de alta complexidade.

Um dos cases foi desenvolvido para uma empresa nacional do setor de laticínios, com faturamento aproximado de R$ 2 bilhões. O desafio fortalece a estratégia e a imagem de uma organização familiar com tradição consolidada, sem descaracterizar sua essência.

A partir de um processo de imersão na história da marca e na relação com o consumidor, a Amélie identificou que seus valores familiares eram o principal diferencial competitivo. O trabalho resultou na construção de um novo posicionamento, capaz de integrar tradição e modernidade, além de impulsionar crescimento, valorização da marca e fortalecimento do engajamento interno.

Outro projeto foi conduzido para a principal empresa brasileira do segmento de destilados, líder no país. Nesse caso, a consultoria atuou na ressignificação de uma marca popular e histórica, revisando o público-alvo, a arquitetura de portfólio e a estratégia comercial.

A iniciativa manteve a relevância junto ao consumidor tradicional, ao mesmo tempo em que abre novas oportunidades de crescimento, com posicionamento mais estratégico e maior engajamento das equipes.

Já no setor de alimentos, a Amélie atuou junto a uma companhia nacional com faturamento estimado em R$ 14 bilhões. O desafio era construir um posicionamento mais alinhado aos valores do consumidor contemporâneo, com diferenciais claros e sustentáveis.

Durante o processo de “arqueologia de marca”, a consultoria identificou que a essência cooperativista e o orgulho do campo eram ativos estratégicos pouco explorados. A reconexão com esses elementos deu origem a uma nova estratégia, incluindo revisão de portfólio, redefinição de prioridades de marketing e vendas e fortalecimento do vínculo dos colaboradores com a marca.

Propósito como diferencial competitivo

A Amélie Consulting consolidou a visão de que o propósito deixou de ser um diferencial intangível para se tornar um fator estratégico determinante para o desempenho das empresas. Organizações que conseguem alinhar propósito, cultura e estratégia tendem a apresentar maior consistência de resultados e capacidade de adaptação.

“A empresa que não integra propósito ao negócio perde relevância ao longo do tempo. Hoje, crescimento sustentável passa necessariamente por impacto positivo, cultura forte e clareza estratégica”, afirma Anne Hamon.

Reconhecimento, certificações e atuação no debate global

Além da atuação direta com empresas, a Amélie também investe na produção de conhecimento e na construção de comunidades voltadas ao tema de propósito e negócios. Ao longo dos últimos anos, a consultoria desenvolveu pesquisas proprietárias e participou de discussões relevantes do setor.

A empresa esteve presente em eventos como o Conarh e a ABA, além de acompanhar debates globais sobre sustentabilidade e impacto, como a COP30.

Desde 2022, a Amélie Consulting é certificada pelo Sistema B (B Corp), selo concedido a empresas que atendem a altos padrões de desempenho social e ambiental, transparência e responsabilidade. A certificação foi renovada em 2025, reforçando o compromisso da empresa com práticas sustentáveis e de impacto positivo.

Perspectivas para os próximos anos

Ao completar 10 anos, a Amélie combina a maturidade de uma empresa consolidada com a agilidade de uma organização em constante evolução. A expectativa é ampliar a atuação em projetos que conectem estratégia, cultura e impacto, acompanhando as novas demandas do mercado.

“A próxima década será ainda mais desafiadora para as empresas. Nosso papel é apoiar organizações a crescerem de forma consistente, sem perder relevância, identidade e conexão com a sociedade”, afirma Olga Martinez.



Sobre a Amélie Consulting

A Amélie Consulting é uma consultoria especializada na construção de negócios, marcas e culturas positivas. Atua ao lado de empresas que buscam crescimento sustentável por meio de propósito, relevância e competitividade.

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Fundada por Olga Martinez e Anne Hamon, executivas com mais de 20 anos de experiência em cargos de liderança em grandes organizações, a empresa integra estratégia de negócio, posicionamento de marca, cultura organizacional e desenvolvimento de times, com foco na geração de resultados consistentes e duradouros.