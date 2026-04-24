AMED integra marketing e desenvolvimento de produtos

A AMED adotou um modelo de atuação conjunta entre as áreas de marketing e desenvolvimento de produtos com o objetivo de alinhar decisões técnicas às demandas de mercado e reduzir etapas no processo de lançamento. A iniciativa busca encurtar o tempo de desenvolvimento e adequar os produtos às necessidades identificadas ao longo do ciclo de vida.

Na prática, as equipes passaram a atuar de forma integrada desde as etapas iniciais de concepção. Segundo a empresa, a mudança permite identificar oportunidades com maior rapidez e ajustar características dos produtos ainda nas fases iniciais de desenvolvimento.

Um dos casos recentes dessa integração envolve a reformulação das embalagens de esparadrapos e fitas microporosas. De acordo com a AMED, o redesenho dos rótulos resultou na redução do tamanho dos materiais utilizados, sem alteração das informações obrigatórias. A solução adotada utiliza o fundo do carretel como parte visível da identidade do produto, com diferenciação de cores entre as linhas. Ainda segundo dados internos da empresa, a alteração gera uma economia estimada de R$ 350 mil por ano em custos de produção.

Para Flávio Bergmann, gerente de marketing e produtos da AMED, a integração entre as áreas ocorre desde o início dos projetos. “As equipes atuam em conjunto desde o briefing inicial, o que permite considerar aspectos de uso, mercado e produção ao longo de todo o desenvolvimento”, afirma.

A adoção de modelos integrados entre áreas técnicas e comerciais tem sido observada em diferentes setores. Relatórios recentes de consultorias como McKinsey & Company e Deloitte indicam que estruturas organizacionais mais colaborativas tendem a reduzir o tempo de lançamento de produtos e melhorar a aderência às demandas do mercado.

Dados institucionais



Segundo informações institucionais divulgadas pela própria AMED, a empresa atua com operação verticalizada, incluindo etapas como processamento de matéria-prima, fabricação, embalagem e esterilização em unidades próprias.

Ainda de acordo com dados da empresa:

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- Possui três parques fabris, sendo dois em Minas Gerais e um em São Paulo;

- Conta com cerca de 2.600 funcionários diretos;

- Processa aproximadamente 33 toneladas de algodão por dia;

- Produz cerca de 2 milhões de envelopes de compressas estéreis diariamente;

- Atua em todo o território nacional e realiza exportações para países da América Latina.



As informações sobre posicionamento de mercado e capacidade produtiva têm como base dados institucionais fornecidos pela própria companhia.