Panduit e Dealer Shop anunciam parceria de distribuição

A Dealer Shop firmou um acordo de distribuição com a Groz, que representa no Brasil a Panduit, multinacional de soluções de infraestrutura elétrica e de redes. Como nova distribuidora oficial da Panduit no mercado brasileiro, a Dealer Shop tem o objetivo de ampliar o acesso a soluções de conectividade de ponta, fortalecer a capacitação técnica de integradores e acelerar a transformação digital em diferentes segmentos de mercado.

A parceria tem como foco inicial a linha de cabeamento estruturado e de fibra óptica da Panduit para o mercado enterprise e SMB (pequenos e médios negócios), onde a Dealer Shop já possui forte capilaridade, garantindo disponibilidade imediata para os integradores. No médio e longo prazo, a meta é consolidar a presença da fabricante em grandes projetos corporativos e data centers, expandindo sua relevância no cenário nacional.

“Nosso maior faturamento hoje vem de soluções de câmeras IP, controle de acesso e sistemas automatizados de incêndio endereçáveis. Basicamente, todas as soluções necessárias para edificações inteligentes, o que demanda estrutura de cabeamento que suporte não só tecnologias avançadas, mas que tenha qualidade para durar a longo prazo. E foi isso que nos aproximou da Panduit, pois é um fabricante com muita aderência à nossa estratégia de atuação no mercado”, destaca Rômullo Ribeiro, gerente comercial da Dealer Shop.

“A Panduit vem fortalecendo sua atuação no Brasil, e essa parceria estratégica com a Dealer Shop amplia a capilaridade da marca e oferece aos clientes uma experiência mais ágil e completa, reforçando nosso compromisso com a excelência e a inovação no mercado de infraestrutura”, afirma Alberto Costa, diretor comercial da Groz, representante oficial da Panduit no Brasil.

Além de abrangência nacional e velocidade na entrega, a Dealer Shop oferece um serviço expresso de autoatendimento, por meio de totens no ponto de venda, que possibilitam a compra e a retirada de produtos de alto giro em poucos minutos, com a mesma agilidade de uma experiência de varejo. Além disso, oferece um serviço de ponta a ponta, com suporte ao cliente desde a especificação do projeto até a entrega e o pós-venda.

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Do lado do parceiro de comercialização, a Dealer oferece uma estrutura de treinamento, que inclui uma sala dedicada para até 50 pessoas, projetada para formar e certificar profissionais com foco em boas práticas de instalação e aplicação de tecnologias. “Queremos mostrar não apenas o que fazer, mas também o que evitar para garantir a máxima performance das soluções”, conclui Rômullo Ribeiro.