Operadora Bancorbrás celebra saldo positivo na WTM 2026

A Operadora Bancorbrás comemora a participação na 13ª edição da WTM Latin America, em São Paulo. A equipe de 30 especialistas da empresa atendeu cerca de 500 pessoas durante os três dias de evento, que é considerado um dos principais encontros B2B do setor de viagens e turismo na América Latina e reúne os principais players para apresentação de produtos, serviços e tendências do mercado.

Segundo Carlos Eduardo Pereira, diretor-executivo da Operadora Bancorbrás, a empresa aproveitou a participação para ampliar sua atuação no mercado nacional, com foco no relacionamento com parceiros e no desenvolvimento de novas oportunidades de negócios. “Esta edição da feira foi espetacular! Foram três dias de muitos encontros de relacionamento com parceiros para reforçar os nossos produtos e lançamentos”, destaca. “Temos investido na expansão para novas regiões, contando com o suporte de profissionais locais, o que fortalece a estrutura das operações e garante maior consistência nas experiências entregues. Além disso, em 2026 estaremos participando de mais feiras, como a WTM, para reforçar a nossa marca”, acrescenta.

Durante a feira, a empresa apresentou ao público um portfólio de pacotes nacionais com foco em destinos consolidados no turismo brasileiro, como Poços de Caldas (MG), Campos do Jordão (SP), Gramado (RS) e Foz do Iguaçu (PR). Outro destaque ficou por conta do Encontro Melhor Idade Bancorbrás, que já soma 33 edições, com destinos nacionais e internacionais. As próximas edições serão realizadas em Natal (RN), no Vila Galé, entre os dias 27 de setembro e 1º de outubro, e em Mendoza, na Argentina, de 5 a 11 de novembro. “São ofertas que contemplam experiências estruturadas para diferentes perfis de viajantes, com ênfase na organização logística e na curadoria de serviços”, destaca Carlos Eduardo.

Rota da Diversidade

Este ano, a empresa conquistou o selo “Turismo de Base Comunitária” da Rota da Diversidade. O case que recebeu o reconhecimento foi o projeto Rumo ao Turismo Regenerativo, iniciativa dos Institutos Bancorbrás e Samaúma, para impulsionar o etnoturismo do povo Haliti Paresi, em Tangará da Serra (MT). Esta é a segunda vez que o Grupo Bancorbrás recebe esse destaque.

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Com apoio do Ministério do Turismo, a Rota da Diversidade na WTM Latin America visa destacar iniciativas de expositores que abordem temáticas específicas como: Afroturismo, Turismo 60+, Turismo LGBTQIAPN+, Turismo de Base Comunitária e Turismo Acessível.