IA no atendimento avança, mas integração desafia as empresas

A adoção de inteligência artificial (IA) no atendimento ao cliente tem avançado em diferentes setores, impulsionada pela busca por eficiência e escalabilidade. No entanto, a evolução tecnológica também tem ampliado a complexidade das operações, especialmente na integração entre canais e sistemas utilizados pelas empresas.

Dados do relatório CX Trends da Zendesk indicam que 82% dos líderes de experiência do cliente consideram essencial oferecer interações fluídas entre diferentes canais, sem interrupções ao longo da jornada. O dado evidencia a crescente demanda por ambientes integrados, em que o cliente possa transitar entre canais sem perda de contexto.

Além disso, o mesmo levantamento aponta que 74% dos consumidores esperam resoluções mais rápidas ao utilizar canais de atendimento, o que pressiona empresas a adotarem tecnologias que aumentem a agilidade sem comprometer a qualidade da interação. Esse cenário reforça a necessidade de uma gestão do atendimento mais estruturada.

Nesse contexto, empresas passam a lidar com operações multicanais cada vez mais complexas, envolvendo voz, chat e mensageria. A falta de integração entre essas frentes pode gerar ruídos na comunicação e impactar diretamente a experiência do cliente.

Estruturas baseadas em PABX continuam exercendo papel relevante ao organizar os fluxos de comunicação e centralizar interações. Recursos como ramal virtual permitem distribuir atendimentos de forma mais eficiente, independentemente da localização dos agentes, ao mesmo tempo em que contribuem para o registro e acompanhamento do histórico de interações.

Além disso, o uso de URA inteligente tem sido adotado para automatizar etapas iniciais do atendimento, direcionando demandas com base em critérios definidos e reduzindo o tempo de espera. Esse tipo de tecnologia atua como apoio na triagem, permitindo que atendimentos mais complexos sejam encaminhados para equipes especializadas.

Para Sandro Wegner, CEO da Native, o principal desafio das empresas não está apenas na adoção de novas tecnologias, mas na forma como essas ferramentas são integradas à operação.

“O desafio não reside apenas na adoção da IA, mas na integração com a gestão do atendimento. Sem essa conexão, as empresas correm o risco de criar processos fragmentados, que impactam diretamente a experiência do cliente”, afirma.

Segundo o executivo, a falta de integração entre sistemas pode comprometer a eficiência das operações.

“Quando canais e tecnologias não compartilham informações, o atendimento perde contexto. Isso afeta tanto a produtividade das equipes quanto a percepção do cliente sobre a empresa”, explica.

Diante do cenário posto, a tendência é que empresas avancem na adoção de modelos híbridos, combinando inteligência artificial com estruturas organizadas de atendimento. Soluções como PABX, URA inteligente e ramal virtual tendem a atuar como base para integrar canais e apoiar a gestão do atendimento de forma mais consistente.

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“À medida que a complexidade do atendimento aumenta, a integração entre tecnologia e operação deixa de ser opcional e passa a ser um fator estratégico para as empresas”, conclui.