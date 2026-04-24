Fazendo o Deslocamento para o Escritório Valer a Pena: Lições da Elite dos melhores Locais de Trabalho



Sede da Framery em Tampere, Finlândia

TAMPERE, Finlândia, April 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Apesar da não obrigatoriedade de presença para os funcionários do escritório, a sede da Framery se tornou tão popular que, com uma força de trabalho total agora superior a 400, os funcionários enfrentam um problema inesperado: encontrar uma vaga no estacionamento.

"Não dizemos às pessoas quando devem vir ao escritório, mas os dados mostram que elas estão vindo mesmo assim", disse o CEO Samu Hällfors.

A Leesman, líder global em pesquisa independente no local de trabalho, quantificou exatamente o que faz a ida ao escritório "valer a pena". A avaliação independente da experiência no local de trabalho da Leesman captura o sentimento dos funcionários sobre a eficácia do apoio dos ambientes de trabalho, comparando os resultados com o Leesman Index, um banco de dados global de mais de 1,5 milhão de respostas de funcionários. A pontuação média global da experiência no local de trabalho (Lmi) é de 69,5, enquanto a referência global para a experiência de trabalho em casa (H-Lmi) é de 79,5. A sede da Framery em Tampere obteve um Lmi de 82,5, o que a coloca na elite global dos locais de trabalho.

Como líder em pods à prova de som e de soluções de escritório inteligente, a Framery usa sua própria sede como um laboratório ao vivo, implementando todos os novos recursos internamente antes do lançamento no mercado. Os resultados sugerem que a empresa decifrou o segredo do apelo do escritório, dominando os fundamentos.

A pesquisa da Leesman em mais de 10.000 locais de trabalho confirma que o escritório moderno muitas vezes falha no seu objetivo principal. Peggie Rothe, Diretora de Insights e Pesquisa da empresa, disse:

"A casa média, projetada para viver, apoia o trabalhador do conhecimento médio melhor do que o escritório médio, construído para o trabalho."

A filosofia "Live Lab" da Framery está focada em uma ideia simples: dar às pessoas o espaço certo no momento em que precisam. O impacto dessa abordagem se reflete nos dados:

Enquanto 66% dos funcionários de escritórios em todo têm problemas com o ruído, 96% dos funcionários da Framery estão satisfeitos com o acesso aos pods à prova de som.

Soluções de escritório inteligentes significam que os espaços podem ser reservados em segundos — resultando em um índice de satisfação de 99% para reuniões planejadas e 97% para sistemas de reserva de salas.

89% dos funcionários dizem que o escritório apoia o pensamento criativo; 97% se sentem à vontade em conversas privadas.

O escritório suporta chamadas de vídeo eficazes para 99% dos funcionários, em comparação com uma média global de 75%.

90% dos funcionários da Framery sentem que o escritório viabiliza a produtividade, contra uma referência global de 67%





"Aprendemos que fazer com que a ida ao escritório valha a pena, na realidade, significa remover atritos", diz Hällfors.

"Quando você dá às pessoas as ferramentas certas, o escritório se torna um lugar onde elas querem estar, e não um lugar onde elas têm que estar. Agora só precisamos resolver o problema do estacionamento."

SOBRE A FRAMERY

A Framery viabiliza que as pessoas se concentrem no que realmente importa e façam o seu trabalho. Com seus pods inteligentes à prova de som e solução de escritório inteligente, a Framery transforma espaços de trabalho comuns em lugares que as pessoas adoram. É por isso que a Framery é essencial para um dia de trabalho de sucesso de milhões de profissionais em mais de 100 países e na maioria das principais empresas do mundo.

SOBRE A LEESMAN

Fundada em 2010, a Leesman é a avaliadora independente global de experiência no local de trabalho. A Leesman fornece às empresas insights essenciais sobre a experiência dos funcionários no local de trabalho, para ajudá-las a criar ambientes que permitam que os funcionários prosperem.

Por meio de uma série de ferramentas de avaliação, a Leesman capta a percepção dos colaboradores sobre a eficácia do suporte dos seus ambientes de trabalho. Ao classificar a capacidade das empresas de apoiar os funcionários em casa e no escritório, o desempenho pode ser comparado com o maior banco de dados do gênero.

Com as empresas querendo cada vez mais se adaptar à cultura de trabalho em rápida mudança, os insights da Leesman equipam as empresas para tomar decisões informadas e com visão de futuro que mitigam riscos, planejam o futuro e criam forças de trabalho felizes e produtivas.

Para mais informações e solicitar uma entrevista, contate: media@framery.com, info@leesmanindex.com



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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9696598)