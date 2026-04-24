IA impulsiona tomada de decisões no marketing

Mesmo sendo uma tecnologia de popularização mais recente, a inteligência artificial (IA) já registra uma forte adesão no marketing. É o que indica uma pesquisa do IAB Brasil em parceria com a Nielsen: de cada cinco entrevistados, quatro disseram que a sua empresa usa IA em estratégias de marketing.

Os principais benefícios obtidos com a tecnologia são, segundo os entrevistados, aumento da eficiência (80%), aumento da velocidade (68%) e maior suporte na tomada de decisões (49%).

Quesitos como redução de custos (37%), melhorias na experiência do cliente (34%), aumento nas vendas (16%) e previsibilidade (16%) também foram citados — a soma das porcentagens ultrapassa 100% porque o mesmo entrevistado citou mais de um benefício.

“Saímos de um momento em que falar de IA parecia coisa de filme científico para um cenário em que ela já faz parte do dia a dia de qualquer estratégia bem construída. O avanço foi rápido, mas o que me chama mais atenção não é a velocidade, é como a IA foi se tornando acessível para empresas de todos os tamanhos”, analisa Diego Fernandes, cofundador da agência de marketing digital Go Biz.

Ele pontua que, antes, essa tecnologia era uma vantagem competitiva de grandes players. Com uma maior disseminação de IAs generativas que produzem textos, imagens e vídeos, qualquer negócio pode se beneficiar da inteligência artificial.

Yan Gomes, também cofundador da Go Biz, destaca o avanço na qualidade das entregas. Além de automatizar tarefas, a IA permite a tomada de decisões mais precisas, com base em dados reais. Na visão dele, o marketing se tornou uma área guiada por insights e análises mais precisas.

“Os usos que mais impactam hoje estão na segmentação de público, na criação de conteúdo assistida por IA, na análise preditiva de comportamento e na automação de campanhas. Você consegue, por exemplo, identificar em qual momento do dia um determinado público está mais propenso a converter. E aí a IA age de forma autônoma para entregar a mensagem certa nesse momento”, afirma Yan Gomes.

Diego Fernandes ressalta também como a IA tem potencial para impulsionar a performance das campanhas digitais em tempo real. “Hoje, as ferramentas conseguem ajustar lances, criativos e segmentações enquanto a campanha está em andamento, reduzindo a necessidade de intervenções constantes e tornando as estratégias mais ágeis e eficientes”, acrescenta. Segundo ele, esse avanço contribui para melhores resultados e amplia as possibilidades de otimização contínua nas campanhas.

A análise de dados e a otimização de campanhas, inclusive, são citadas na pesquisa do IAB Brasil e da Nielsen como algumas das principais soluções usadas pelas empresas. A primeira foi citada por 68%, enquanto a segunda foi mencionada por 53%. Elas perderam apenas para a criação de conteúdo (71%).

Personalização

“A personalização em escala era um sonho que a gente ouvia nas teorias de marketing há anos. A IA tornou isso possível de verdade. Hoje você consegue entregar uma mensagem diferente para cada perfil de usuário — não só pelo nome no e-mail, mas pela jornada inteira: o produto que ele viu, o canal que ele prefere, o tom que mais ressoa com ele. A experiência fica mais fluida e menos invasiva”, comenta Diego Fernandes.

Para Yan Gomes, o consumidor percebe os resultados disso, mesmo sem saber que é a IA por trás. Quando o usuário acessa um site e as recomendações parecem feitas exclusivamente para ele, ou quando o suporte responde rápido e resolve de verdade, cria-se, com mais facilidade, uma relação de confiança com a marca.

Ele defende que a tecnologia, quando bem usada, aproxima a empresa do seu público. A IA não substitui o humano; ela libera o profissional para trabalhar em funções mais estratégicas, enquanto tarefas mais repetitivas e operacionais são automatizadas pela ferramenta, complementa Yan Gomes.

“Relatórios que antes levavam horas para montar, análises que dependiam de uma pessoa olhando planilha por planilha. Hoje a IA entrega isso em minutos. Isso não significa que a equipe diminui; significa que ela pode focar no que tem mais valor: estratégia, criatividade e relacionamento com o cliente”, exemplifica Yan Gomes.

Na prática, diz Diego Fernandes, a equipe consegue atender mais projetos com a mesma qualidade ou até mesmo elevar o nível dos projetos sem aumentar o custo operacional. Para uma agência que precisa ser competitiva, isso é decisivo. “A IA vira uma aliada da equipe, não uma ameaça. É uma mudança de mindset que a gente abraçou cedo na Go Biz e que faz diferença no dia a dia”, sintetiza ele.

Yan Gomes e Diego Fernandes explicam que, na Go Biz, a IA está integrada ao processo desde o diagnóstico do cliente até a entrega dos resultados. A agência usa IA para entender o comportamento do público dos clientes, para otimizar campanhas em tempo real e para gerar insights que orientam as próximas decisões estratégicas. “Funciona porque está a serviço do objetivo”, concluem.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para saber mais, basta acessar o site da Go Biz: https://www.gobiz.com.br/