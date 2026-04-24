LinkeMe conecta varejistas a marcas emergentes de consumo

A ?LinkeMe, plataforma B2B com sede no Brasil, iniciou suas operações em 2024 para conectar varejistas a marcas emergentes de bens de consumo. A empresa foi fundada por Renata Naddeo, executiva com mais de duas décadas de experiência no setor varejista, e utiliza metodologia proprietária de curadoria para selecionar fornecedores conforme aderência a tendências de consumo, estágio de desenvolvimento e potencial de entrada no varejo físico.

O mercado global de bem?estar movimentou US$ 6,8 trilhões em 2024, conforme relatório do Global Wellness Institute, e projeta alcançar quase US$ 10 trilhões até 2029, com crescimento médio anual de 7,6%. A mesma fonte aponta aumento do interesse dos consumidores por produtos ligados à saúde, longevidade e qualidade de vida, tendência confirmada pela McKinsey & Company, que destaca a expansão de categorias como alimentos funcionais, bebidas fermentadas e cosméticos limpos.

A curadoria da LinkeMe abrange categorias diversas, incluindo empresas nativas digitais que buscam expansão para o varejo físico. Entre as marcas cadastradas estão a Cuíca, produtora de alimentos e bebidas vegetais com ingredientes de biomas brasileiros; a KHOR, especializada em cosméticos com bioativos de algas; a Foolha, atuante no segmento de bebidas prebióticas; e a HolyFoods, fornecedora de refeições naturais e práticas.

A plataforma participou de dois ciclos do programa InovAtiva Brasil, iniciativa nacional de aceleração de startups, e integrou o GPS, programa de inovação aberta do Grupo Pereira voltado ao desenvolvimento de soluções para o varejo. Essas iniciativas ampliaram a rede de parceiros e reforçaram o modelo de conexão entre marcas e compradores.

Além de viabilizar contato direto, a LinkeMe permite que varejistas criem oportunidades estruturadas, como desenvolvimento de marcas próprias, revisões de categoria e projetos de inovação no sortimento. A ferramenta também suporta a organização de eventos virtuais de negócios, denominados Pitch Day, nos quais redes varejistas convocam marcas para rodadas de negociação estruturadas.

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O acesso à plataforma é gratuito para os compradores, que recebem informações de mercado e um processo de seleção para novos fornecedores padronizado. Dados internos da empresa indicam que a adoção da solução tem contribuído para a diversificação do portfólio de produtos nos pontos de venda, alinhando a oferta ao crescimento observado na economia do bem?estar.