Programa de aceleração impulsiona marcas de consumo





É para encurtar esse caminho que a Futuro do Consumo, programa de aceleração voltado a marcas emergentes de bens de consumo. Nesta edição, em parceria com o Instituto Mulheres do Varejo, as vagas são destinadas exclusivamente a marcas lideradas por mulheres. Executivas com trajetória consolidada no setor realizarão mentorias com as fundadoras selecionadas, com participação gratuita. A dinâmica do setor de bens de consumo (CPG) tem incorporado a entrada de novas marcas, com impactos na composição das categorias e na oferta de produtos no varejo. Parte dessas mudanças está associada à atuação de marcas emergentes, que operam na identificação de tendências de consumo e no desenvolvimento de novos produtos. Esse movimento ocorre em paralelo a desafios relacionados ao acesso e à expansão dessas empresas dentro do canal varejista.É para encurtar esse caminho que a LinkeMe , plataforma B2B que conecta marcas emergentes de CPG a varejistas e representantes comerciais, lança oprograma de aceleração voltado a marcas emergentes de bens de consumo. Nesta edição, em parceria com o, as vagas são destinadas exclusivamente a marcas lideradas por mulheres. Executivas com trajetória consolidada no setor realizarão mentorias com as fundadoras selecionadas, com participação gratuita.

O contexto reforça a relevância da iniciativa. Segundo o relatório GEM Brasil, as mulheres representam 46,8% dos empreendedores em estágio inicial no país. Já análises da Scanntech, a partir do ranking das marcas mais vendidas no varejo alimentar, mostram que o desempenho das marcas está diretamente ligado à sua capacidade de adaptação ao comportamento do consumidor e às novas missões de compra.

Em um cenário de consumo mais seletivo e orientado a valor, observa-se variação no desempenho das marcas conforme sua capacidade de adaptação às mudanças no comportamento de compra no ponto de venda. Esse movimento evidencia um ambiente cada vez mais dinâmico e competitivo, no qual a evolução do mix e a resposta ágil às demandas do shopper abrem espaço para novas marcas e soluções que acompanham essas transformações, e é exatamente esse contexto que o programa Futuro do Consumo busca acelerar.

As sessões de mentoria cobrem temas centrais para quem está construindo uma marca e buscando espaço no varejo: estratégia de canal, gestão de margens, posicionamento de categoria, leitura de tendências e relacionamento com compradores. O formato promove a conexão entre a experiência de quem atua no varejo e a visão de quem está construindo o futuro do consumo.

“Acreditamos que o crescimento no setor de bens de consumo passa por acesso. Acesso às conexões certas, às oportunidades reais dentro do varejo e a uma orientação estratégica que ajude as marcas a evoluir com mais clareza”, afirma Renata Naddeo, fundadora e CEO da LinkeMe.

“Para nós, do Instituto Mulheres do Varejo, é uma oportunidade de aumentar ainda mais o nível de aprendizagem, provocando transformações, pois é mentorando que também se aprende”, diz Sandra Takata, presidente do Instituto Mulheres do Varejo, que possui mais de 400 integrantes (gerentes, diretoras, C-levels e proprietárias que atuam no varejo) em sua comunidade.

As inscrições foram prorrogadas até 30 de abril de 2026 e podem ser realizadas diretamente neste link.

Sobre o programa Futuro do Consumo

O Futuro do Consumo é o programa de aceleração da LinkeMe voltado a marcas emergentes de bens de consumo. Em sua primeira edição, marcas selecionadas terão acesso a mentorias com profissionais experientes do setor, cobrindo temas como desenvolvimento de negócios, posicionamento de marca, acesso ao canal varejista e tendências de consumo. Nesta edição, em parceria com o Instituto Mulheres do Varejo, as vagas são destinadas a marcas lideradas por mulheres.

Sobre a LinkeMe

A LinkeMe é uma plataforma B2B brasileira que conecta marcas emergentes de CPG a varejistas e representantes comerciais. Com foco em inovação e saudabilidade, a empresa atua para ampliar o acesso de marcas com potencial às redes e ao conhecimento necessários para crescer dentro do varejo.

Sobre o Instituto Mulheres do Varejo

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O Instituto Mulheres do Varejo é uma organização sem fins lucrativos criada para fortalecer a liderança feminina no setor de varejo e consumo no Brasil. Ele atua como uma aliança de executivas, proprietárias e profissionais do varejo, promovendo capacitação, networking e igualdade de gênero no mercado.