IRKO e Grupo Flórida se unem para ampliar atuação em BPO

Com o objetivo de ampliar a atuação e se fortalecer no mercado de Business Process Outsourcing (BPO) — terceirização especializada e apoiada pela tecnologia —, a IRKO e o Grupo Flórida anunciam a criação da joint venture IF Hub. O IF Hub nasce com a proposta de reunir a expertise das duas empresas em uma estrutura orientada à entrega de serviços personalizados, combinando capacidade técnica, proximidade com o cliente e inteligência consultiva.



Com quase 70 anos de história, o Grupo IRKO possui experiência em BPO, com equipes especializadas e atendimento personalizado nas áreas contábil, fiscal, financeira e trabalhista, além de serviços de consultoria empresarial e auditoria. Hoje, tem escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas (SP) e, neste ano, iniciou sua operação também em Curitiba (PR).

“A criação do IF Hub é um movimento que reforça nosso compromisso com expansão estruturada, disciplina operacional e captura de valor com consistência, combinando relacionamento, inteligência consultiva e capacidade de execução em um modelo preparado para escalar com qualidade e visão de longo prazo”, afirma Edson Teixer, sócio-diretor da IRKO Rio de Janeiro, unidade do Grupo à frente da iniciativa.



A iniciativa se insere na estratégia de crescimento da IRKO, cuja agenda de expansão se baseia em ganho de escala, ampliação de portfólio e consolidação de operações no setor.

Já o Grupo Flórida nasceu em 2021 e, além de BPO, presta serviços de consultoria tributária, contábil, gestão financeira e em recursos humanos (RH). A fundadora e CEO, Liliane Sanae Hiramoto, acumula mais de 25 anos de experiência nas áreas fiscal, tributária e financeira, com passagem pela Philips do Brasil, KPMG, Qualicorp e Qsaúde, onde atuou como Chief Financial Officer (CFO).



“Quando criei a Flórida, o foco já era a estruturação de um negócio baseado em pessoas, processos e tecnologia. Tendo isso em mente, construímos uma base de clientes 100% por indicação, sustentada pela confiança no nosso serviço técnico e no relacionamento. A união com a IRKO representa um novo momento, que nos permite ampliar a atuação com mais estrutura e capacidade de crescimento”, destaca Hiramoto.



Com o IF Hub, as empresas unem a expertise e a missão de manter os clientes no centro da atuação, apoiando a expansão de outras companhias e a evolução de suas práticas de gestão por meio do BPO. A iniciativa também reforça o posicionamento da IRKO em uma agenda de crescimento, que inclui o desenvolvimento de plataformas e a avaliação contínua de oportunidades de integração de novos negócios.

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