Hábitos simples contribuem para prevenir doenças futuras

Cuidar da saúde deixou de ser uma preocupação pontual e passou a ocupar um espaço central na vida dos brasileiros. Segundo levantamento do Datafolha, 21% da população apontam esse como seu principal motivo de atenção. Ainda assim, essa preocupação nem sempre se traduz em práticas consistentes no dia a dia.

Um reflexo disso aparece no comportamento de consumo: embora tenha havido redução nos gastos com serviços de saúde privada, como consultas médicas, aumentou a parcela da renda familiar destinada a medicamentos, que passou de 32,5% em 2020 para 33,7% em 2021, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Na rotina acelerada, é comum que hábitos importantes fiquem em segundo plano, e o impacto disso pode não aparecer de forma imediata, mas o problema é que o organismo responde ao acúmulo dessas escolhas ao longo do tempo. Condições de saúde como hipertensão, diabetes e problemas na coluna, por exemplo, se desenvolvem de forma silenciosa e estão diretamente ligadas ao estilo de vida. Isso significa que pequenas atitudes, quando negligenciadas de forma recorrente, podem se transformar em quadros mais complexos no futuro.

Prevenção começa no que é feito todos os dias

De acordo com Amanda Ferreira (CRM SC 39757), profissional da área de clínica médica do AmorSaúde, rede de clínicas parceiras do Cartão de TODOS, o cuidado com a saúde envolve menos decisões complexas e mais escolhas cotidianas. “A base do bem-estar está no dia a dia. Ter uma alimentação mais equilibrada, praticar alguma atividade física, cuidar do sono e tentar controlar o estresse já faz uma diferença enorme”, afirma.

A médica destaca que um dos principais benefícios de adotar hábitos saudáveis é a possibilidade de evitar o avanço de doenças. Muitas condições, como hipertensão e diabetes, podem se desenvolver sem sintomas evidentes nos estágios iniciais. “Quando a gente descobre cedo, é muito mais fácil controlar e evitar que evoluam. A prevenção permite agir antes do problema aparecer ou ainda no início, o que reduz bastante o risco de complicações”, explica Amanda.

Para quem deseja melhorar a saúde, a profissional ressalta não ser necessário transformar toda a rotina de uma vez. “Começar aos poucos já é o ideal. Ajustar a alimentação, se movimentar mais, beber mais água e organizar melhor o sono são ótimos primeiros passos. Não precisa ser perfeito, só precisa começar e manter”, orienta. Entre as práticas que têm impacto direto na prevenção de doenças e na redução de gastos com saúde ao longo da vida, a médica lista:

1) Manter uma alimentação equilibrada: priorizar alimentos naturais, como frutas, verduras e grãos integrais, ajuda a fornecer os nutrientes necessários para o bom funcionamento do organismo e reduz o risco de doenças como diabetes e hipertensão.

2) Evitar o consumo frequente de ultraprocessados: alimentos ricos em açúcar, sódio e gorduras podem, ao longo do tempo, sobrecarregar o organismo e aumentar o risco de doenças crônicas e até mesmo câncer.

De acordo com dados da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), 10% dos óbitos ocorridos no Brasil em 2019 tiveram relação direta com o consumo exagerado de ultraprocessados, totalizando 57 mil mortes anuais, que equivalem a seis mortes por hora ou 156 por dia. A Organização Mundial da Saúde (OMS), por sua vez, mantém uma lista em que atualiza frequentemente a classificação de alimentos ultraprocessados e o potencial cancerígeno.

3) Praticar atividade física regularmente: o movimento ajuda a manter o peso corporal, melhora a saúde cardiovascular, fortalece músculos e ossos e contribui para o equilíbrio emocional.

4) Cuidar da qualidade do sono: dormir bem é essencial para a regulação hormonal, recuperação do corpo e funcionamento do sistema imunológico.

5) Controlar o estresse: níveis elevados e constantes de estresse podem desencadear problemas físicos e emocionais, além de impactar diretamente o coração e o sistema imunológico.

6) Manter uma boa hidratação: beber água regularmente é fundamental para o funcionamento adequado do organismo, incluindo digestão, circulação e regulação da temperatura corporal.

7) Ter atenção à postura no dia a dia: hábitos como sentar de forma inadequada ou passar muitas horas na mesma posição, no trabalho ou em frente à TV, por exemplo, podem gerar dores crônicas e problemas na coluna ao longo do tempo.

8) Usar telas com moderação e consciência: o uso excessivo de celulares e computadores pode afetar a visão, o sono e até a saúde mental, aumentando o risco de problemas futuros.

9) Evitar cigarro e reduzir o consumo de álcool: essas substâncias estão diretamente associadas a diversas doenças, incluindo problemas cardiovasculares, hepáticos e câncer.

10) Realizar consultas e exames regularmente: o acompanhamento médico permite identificar alterações precocemente e agir antes que problemas se tornem mais graves.

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Adotar hábitos mais saudáveis permite melhorar a qualidade de vida no presente e também reduzir significativamente os riscos e os custos relacionados à saúde no futuro. “No fim, é o que você faz todos os dias que define a sua saúde, não o que você faz de vez em quando”, reforça Amanda.