Westbrook Racing Faz Parceria com a Holafly, Fornecedora Global de eSIM, para Campeonato E1 de 2026

DUBLIN, April 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Westbrook Racing anuncia uma nova parceria com a Holafly, a ser lançada na corrida do Campeonato Mundial UIM E1 rem Lake Como, em 24 e 25 de abril de 2026. A parceria reúne corridas elétricas e tecnologia móvel avançada, com foco compartilhado em inovação, desempenho e mobilidade global.

A Holafly, cuja missão é oferecer tranquilidade para quem viaja em todo o mundo, fornece soluções eSIM que possibilitam o acesso instantâneo e confiável a dados móveis em mais de 200 destinos. Ao eliminar a incerteza das tarifas de roaming, a logística física do SIM e o acesso inconsistente à rede, a Holafly possibilita que pessoas e equipes que viajam em todo o mundo permaneçam totalmente operacionais a partir do momento da chegada no destino. Como uma equipe de corrida competindo em vários locais internacionais, a Westbrook Racing integrará a tecnologia da Holafly nas suas operações diárias para apoiar o desempenho esportivo e a criação de conteúdo. Como parte da parceria, o RaceBird E1 da equipe orgulhosamente exibirá o logotipo da Holafly em 2026.

A parceria foi desenvolvida em torno de dois pilares principais: dar vida à colaboração por meio de conteúdo e experiências exclusivos centrados em toda a equipe e apoiar a Westbrook Racing durante toda a temporada com soluções de dados móveis confiáveis para sua equipe durante as viagens.

Essa colaboração reflete a crescente importância da infraestrutura digital no automobilismo moderno, onde o acesso a dados tem um papel direto na execução, eficiência e capacidade de operar em todos os lugares em tempo real. Unindo corridas elétricas com soluções móveis da última geração, a parceria cria uma plataforma para demonstrar como a tecnologia contribui de forma tangível para o desempenho da equipe.

Yan Lefort, Diretor Comercial e de Marketing da Westbrook Racing, disse: “A conectividade é um componente fundamental para a operação de uma equipe de corrida moderna. Essa parceria com a Holafly possibilita que a equipe fortaleça sua capacidade operacional em todos os locais de corrida, e crie conteúdo autêntico que demonstra o impacto real dos dados móveis confiáveis em um ambiente de campeonato global.”

Daniela Prado, Diretora de Marca da Holafly, disse: “Para a Westbrook Racing ficar online de forma confiável não é opcional, é fundamental. Esta parceria é um exemplo de como a Holafly pode apoiar as equipes em movimento, simplificar as operações internacionais e aprimorar o desempenho em momentos em que cada segundo conta.”

A parceria será ativada a partir da corrida do Lago Como e continuará durante toda a temporada do Campeonato E1 de 2026, com iniciativas integradas de conteúdo e ativação presencial em todos os eventos.

Sobre a Holafly

A Holafly é líder global em eSIMs para quem viaja, oferecendo cobertura em mais de 200 destinos. Com uma excelente classificação de 4.6/5 na Trustpilot e mais de 15 milhões de usuários satisfeitos, ela é a opção preferida de eSIM para quem viaja em todo o mundo. Sua oferta ilimitada de dados garante tranquilidade em qualquer lugar do mundo.

Contato com a Mídia: press@holafly.com

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001177671)