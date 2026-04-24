Bitget Avança Estratégia de Ativos Múltiplos com a 2ª Posição Global no Ranking de Stock Perpetuals no 1º trimestre de 2026

VICTORIA, Seychelles, April 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, foi classificada em segundo lugar em todo o mundo na participação de mercado de Stock Perpetuals no primeiro trimestre de 2026, de acordo com o Relatório de Crypto Exchange Report da TokenInsight do 1º Trimestre de 2026. O relatório destaca a crescente tração nos derivativos vinculados a ações, diante da expansão da demanda para além dos ativos nativos de criptomoedas e para uma exposição mais ampla ao mercado.

A mudança mais ampla em direção à negociação tokenizada e de múltiplos ativos ainda está nos estágios iniciais, mas a direção está cada vez mais clara. De acordo com o relatório, o segmento Stock Perpetuals registrou uma média de cerca de US$ 423 milhões em volume diário durante o trimestre, indicando um crescimento sustentado do segmento. Essa tendência está alinhada com a tese de tokenização TradFi da Bitget, publicada em fevereiro de 2026, que projetava que os volumes anuais de negociação de ações podem subir de cerca de US$ 100 trilhões a US$ 130 trilhões hoje para US$ 160 trilhões a US$ 200 trilhões até 2030, diante da movimentação das ações para a blockchain.

A posição da Bitget reflete sua entrada antecipada na categoria, tendo lançado futuros perpétuos de ações em setembro de 2025. No primeiro trimestre de 2026, a Bitget capturou 22,61% do segmento de Stock Perpetuals, com um volume médio diário de negociação atingindo US$ 95,74 milhões. A exchange vem estabelecendo uma posição significativa na categoria, demonstrando a mudança da indústria para uma estratégia de Universal Exchange e a sua capacidade de possibilitar uma exposição mais ampla do mercado através de uma infraestrutura de negociação testada.

“Esse marco indica mais do que o crescimento da categoria. Indica que os usuários estão respondendo a uma mudança mais ampla na forma como as plataformas de negociação devem atendê-los”, disse Gracy Chen, CEO da Bitget. “Nosso foco é transformar a Bitget em um destino onde os usuários possam se mover entre os ativos de criptomoedas e TradFi com maior facilidade. Nosso desempenho em Stock Perpetuals é um passo na execução dessa visão de longo prazo.”

Além de Stock Perpetuals, o relatório também destacou a força da Bitget no mercado de exchanges mais amplo. No primeiro trimestre de 2026, a Bitget ficou em quinto lugar em todo o mundo em participação total no mercado de exchange, respondendo por 7,70% do volume de negociação do setor. Sua participação permaneceu estável trimestre a trimestre, subindo 0,02 ponto percentual, apesar de uma desaceleração mais ampla do mercado, solidificando a posição da Bitget entre as cinco principais do setor em atividades de negociação vinculadas a finanças tradicionais nativas e emergentes.

O desempenho da Bitget em Stock Perpetuals é um exemplo da sua estratégia mais ampla de Universal Exchange, desenvolvida para reunir criptomoedas e acesso expandido ao mercado em um único ambiente de negociação. A plataforma já estabeleceu uma presença líder em ações tokenizadas, e seu impulso em Stock Perpetuals aponta para um esforço mais amplo para a criação de infraestrutura, liquidez e camadas de acesso necessárias para possibilitar a migração da atividade do mercado tradicional para ambientes de negociação on-chain e nativos de criptoativos.

Para o relatório completo, visite aqui.

Sobre a Bitget

A Bitget é a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, atendendo a mais de 125 milhões de usuários com acesso a mais de 2 milhões de tokens de criptomoedas, mais de 100 ações tokenizadas, ETFs, commodities, FX e metais preciosos como ouro. O ecossistema está comprometido em ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente com seu agente de IA sendo o copiloto para executar ordens de trade. A Bitget está impulsionando a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas com a LALIGA e MotoGP™. Alinhada com sua estratégia de impacto global, a Bitget se uniu à UNICEF em apoio ao ensino de blockchain para 1,1 milhão de pessoas até 2027. A Bitget atualmente lidera o mercado de TradFi tokenizado, fornecendo as taxas mais baixas do setor e a maior liquidez em 150 regiões em todo o mundo.

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001177709)