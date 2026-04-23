A Andersen Global expande sua presença na África com o lançamento de firma-membro em Camarões

A Andersen Global chega a Camarões com a entrada da Phoenix Advisory como firma-membro e a adoção da marca Andersen.

A Andersen em Camarões é uma consultoria boutique que oferece serviços de assessoria estratégica, corporativa, financeira e operacional para organizações em diversos estágios de crescimento. Fundada por profissionais com experiência em grandes organizações internacionais, a empresa combina um profundo conhecimento local e sub-regional da CEMAC (Europa, Oriente Médio, África e Caribe) em regulamentações comerciais, jurídicas e tributárias com uma abordagem altamente personalizada, projetada para gerar resultados práticos e mensuráveis ??para os clientes.

“A adoção da marca Andersen reflete nosso compromisso em crescer junto com nossos clientes e atender às suas necessidades cada vez mais complexas”, afirmou o sócio-gerente Albert Désiré Zang. “Acreditamos que o sucesso a longo prazo se constrói com base na confiança, na qualidade e no apoio consistente. Ser uma firma-membro fortalece nossa capacidade de oferecer soluções ponderadas e sustentáveis, e nos mantém alinhados aos objetivos de nossos clientes.”

“A presença da Andersen em Camarões amplia nossa atuação na África Central e reforça nossa estratégia de construir firmas fortes e com raízes locais”, disse Mark L. Vorsatz, presidente global e CEO da Andersen. “Albert e sua equipe demonstraram grande capacidade de navegar em ambientes complexos, mantendo o foco nas prioridades dos clientes e apoiando empresas que operam em Camarões e em outros países.”

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas membro independentes e juridicamente distintas, composta por profissionais de impostos, direito e avaliação em todo o mundo. Fundada em 2013 pela firma membro americana Andersen Tax LLC, a Andersen Global conta hoje com mais de 50.000 profissionais em todo o mundo e presença em mais de 1.000 localidades por meio de suas firmas-membro e colaboradoras.

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Megan Tsuei

Andersen Global

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