A Venture Global anuncia o fechamento de emissão de US$ 750.000.000 em Notas Sênior Garantidas pela Venture Global Calcasieu Pass, LLC

A Venture Global, Inc. (“Venture Global”, NYSE: VG) anunciou hoje que sua subsidiária, Venture Global Calcasieu Pass, LLC (“VGCP”), concluiu uma oferta de US$ 750.000.000 em valor principal agregado de notas sênior garantidas com juros de 6,000% e vencimento em 2036 (as “Notas”). Os títulos vencerão em 1º de maio de 2036.

A VGCP utilizou os recursos líquidos da oferta, juntamente com o caixa disponível e os recursos recebidos de certos encerramentos de operações de hedge, para o pagamento antecipado, integral, dos empréstimos a prazo da VGCP e para o pagamento de taxas e despesas relacionadas à oferta. Os títulos são garantidos pela TransCameron Pipeline, LLC (afiliada da VGCP). Os títulos são garantidos em igualdade de condições por uma garantia real de primeira prioridade sobre os ativos que garantem as linhas de crédito sênior garantidas de primeira prioridade existentes da VGCP e os títulos sênior garantidos existentes da VGCP.

Os títulos não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada (a "Lei de Valores Mobiliários"), ou sob as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou outra jurisdição, e os títulos não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos sem o registro sob a Lei de Valores Mobiliários ou uma isenção aplicável dos requisitos de registro da Lei de Valores Mobiliários. Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta de compra das Obrigações, nem haverá qualquer venda desses títulos em qualquer jurisdição na qual tal oferta, solicitação ou venda desses títulos seja ilegal antes do registro ou qualificação de acordo com as leis de valores mobiliários de tal jurisdição.

Sobre a Venture Global

A Venture Global é uma produtora e exportadora americana de gás natural liquefeito (”GNL”) de baixo custo dos EUA, com mais de 100 milhões de toneladas por ano (MTPA) de capacidade em produção, construção ou desenvolvimento. A Venture Global iniciou a produção de GNL em sua primeira instalação em 2022 e agora é uma das maiores exportadoras de GNL dos Estados Unidos. O negócio verticalmente integrado da empresa inclui ativos em toda a cadeia de suprimentos de GNL, incluindo produção de GNL, transporte de gás natural, navegação e regaseificação. Os três primeiros projetos da Venture Global, Calcasieu Pass, Plaquemines LNG e CP2 LNG, estão localizados na Louisiana, ao longo do Golfo da América. A Venture Global está desenvolvendo projetos de captura e sequestro de carbono em cada uma de suas instalações de GNL.

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém certas declarações que podem incluir "declarações prospectivas". Todas as declarações, exceto declarações de fatos ou condições históricas ou presentes, incluídas aqui são "declarações prospectivas". Incluídas entre as "declarações prospectivas" estão, entre outras, declarações sobre a estratégia comercial, planos e objetivos da Venture Global, incluindo o uso dos recursos da oferta. A Venture Global acredita que as expectativas refletidas nestas "declarações prospectivas" são razoáveis, inerentemente incertas e envolvem uma série de riscos e incertezas além do controle da Venture Global. Além disto, as suposições podem se comprovar imprecisas e os resultados reais podem diferir materialmente daqueles antecipados ou implícitos nas "declarações prospectivas" como resultado de diversos fatores. Estas "declarações prospectivas" são válidas apenas na data em que foram realizadas e, exceto conforme exigido por lei, a Venture Global não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar qualquer "declaração prospectiva" nem explicar as razões pelas quais os resultados reais podem diferir, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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