NIQ lança Commerce Lab para construir a camada de dados e métricas para o comércio orientado por IA

A NielsenIQ (NYSE: NIQ) anunciou hoje o lançamento do NIQ Commerce Lab, a empresa está construindo a infraestrutura tecnológica para o comércio orientado por IA. O Laboratório desenvolverá as plataformas de dados, APIs e sistemas de métricas que impulsionam a descoberta, avaliação e compra de produtos em ambientes mediados por IA.

Isso inclui o que o setor costuma chamar de comércio agente, mas se estende ao comércio rápido, comércio social e outros canais emergentes — onde a IA está se tornando a camada comum que molda a forma como os consumidores navegam pelas opções e como as decisões são tomadas em tempo real.

Os sistemas de IA estão passando rapidamente de apoiar decisões para tomá-las — desempenhando um papel cada vez mais central na forma como o comércio opera. Sua eficácia depende da inteligência por trás deles.

A IA está se tornando a camada operacional do comércio global

A NIQ garante que a inteligência por trás desses sistemas seja precisa, completa e fundamentada no comportamento do mundo real — refletindo como os consumidores realmente compram, quais produtos estão realmente disponíveis e como os mercados operam.

No entanto, em todo o setor, os dados e as métricas necessários para sustentar essa mudança ainda são incompletos. Os dados de produtos são inconsistentes, o comportamento de compra no mundo real é fragmentado, os sinais de disponibilidade são pouco confiáveis ??e as métricas carecem de objetividade. Essas lacunas limitam a precisão, a confiabilidade e a escalabilidade do comércio orientado por IA — e podem determinar se os produtos são representados, recomendados ou completamente ignorados.

Construindo a camada de inteligência para o comércio autônomo

O NIQ Commerce Lab promoverá um pilar central da estratégia de IA da NIQ: Inteligência de Comércio.

Inteligência de Comércio é a abordagem da NIQ para reunir toda a gama de sinais que moldam o mercado — dados de produtos, consumidores e varejistas — em um sistema unificado capaz de compreender dinâmicas complexas e impulsionar decisões orientadas por IA que antes eram inatingíveis.

“A NIQ construiu a infraestrutura de dados para o funcionamento real do comércio”, disse Jim Peck, presidente e CEO da NIQ. “Impulsionados pela IA, estamos promovendo uma mudança fundamental — da métrica e análise para a leitura de sinais em tempo real e a atuação com confiança. A Inteligência Comercial é a forma como entregaremos a camada de inteligência da qual o mercado dependerá, hoje e no futuro.”

Por meio do Commerce Lab, a NIQ abordará seis oportunidades interconectadas necessárias para tornar a Inteligência Comercial uma realidade em escala, incluindo:

Inteligência de Preferências — entender o que os consumidores desejam

— entender o que os consumidores desejam Inteligência de Produtos — garantir que os produtos sejam representados com precisão

— garantir que os produtos sejam representados com precisão Inteligência de Disponibilidade — conectar recomendações ao estoque real

— conectar recomendações ao estoque real Verificação de Compras — validar o que foi realmente comprado

— validar o que foi realmente comprado Métrica de Canais — estabelecer desempenho objetivo e ROI

— estabelecer desempenho objetivo e ROI Inteligência de Otimização — possibilitar a melhoria contínua

Juntas, essas capacidades são projetadas para formar a camada de inteligência que permite que os sistemas de IA passem da aproximação para a precisão.

Por que a NIQ?

A NIQ possui uma vantagem única para construir Inteligência Comercial em escala global, combinando a infraestrutura de dados, os relacionamentos com varejistas e a neutralidade necessários para impulsionar decisões orientadas por IA no comércio.

Infraestrutura de Dados Proprietária: A NIQ opera pipelines de dados que ingerem transações de ponto de venda de milhares de varejistas em praticamente todos os países onde o comércio acontece. Este é um ativo tecnológico que não pode ser recriado por nenhuma plataforma, varejista ou novo entrante dentro do horizonte temporal relevante.

A NIQ opera pipelines de dados que ingerem transações de ponto de venda de milhares de varejistas em praticamente todos os países onde o comércio acontece. Este é um ativo tecnológico que não pode ser recriado por nenhuma plataforma, varejista ou novo entrante dentro do horizonte temporal relevante. Conhecimento de Produto Estruturado em Escala: O catálogo de produtos da NIQ representa centenas de milhões de itens enriquecidos com bilhões de atributos estruturados, gerados e mantidos por milhares de modelos de IA em execução contínua. Este é o sistema que os agentes de IA precisam para determinar a intenção do consumidor em relação a produtos específicos.

O catálogo de produtos da NIQ representa centenas de milhões de itens enriquecidos com bilhões de atributos estruturados, gerados e mantidos por milhares de modelos de IA em execução contínua. Este é o sistema que os agentes de IA precisam para determinar a intenção do consumidor em relação a produtos específicos. Métrica em Circuito Fechado: A NIQ conecta o comportamento em diferentes plataformas, canais e varejistas a resultados de compra verificados. Esta é a infraestrutura de métrica que a categoria exige para funcionar, e nenhuma plataforma com interesses comerciais na transação pode fornecê-la de forma confiável.

A NIQ conecta o comportamento em diferentes plataformas, canais e varejistas a resultados de compra verificados. Esta é a infraestrutura de métrica que a categoria exige para funcionar, e nenhuma plataforma com interesses comerciais na transação pode fornecê-la de forma confiável. Parceiro Tecnológico Neutro e com Vantagem: Como uma entidade independente, sem operações de varejo, plataforma de publicidade ou conflito de canais, a NIQ é a provedora de infraestrutura ideal para que os participantes confiem nos dados que o mercado exige.

Impulsionando a Próxima Fase do Comércio

O Commerce Lab servirá para desenvolver a infraestrutura de inteligência para:

Identificar sinais e dinâmicas emergentes do comércio que moldam a tomada de decisões

Desenvolver novas capacidades de dados e métricas

Executar programas piloto para entender o comportamento de compra do consumidor

Estabelecer parcerias em todo o ecossistema de IA e comércio

Estabelecer padrões emergentes do setor

Liderança

A NIQ está acelerando sua agenda de IA com a nomeação de Lisa Lovallo Ceppos como diretora de IA para Comércio. Vinda do Google, onde liderou a estratégia de produto para métrica da eficácia de anúncios e a integração do Google Maps ao Vertex AI, Lovallo Ceppos liderará a estratégia de produto de IA para comércio da NIQ e o desenvolvimento contínuo do Commerce Lab — consolidando ainda mais a posição da NIQ na vanguarda da Inteligência de Comércio.

Para saber mais sobre o novo Commerce Lab da NIQ, acesse niq.com/agentic-commerce.

Sobre a NIQ

A NielsenIQ (NYSE: NIQ) é uma empresa líder em inteligência de consumo, que oferece a compreensão mais completa e confiável do comportamento de compra do consumidor e revela novos caminhos para o crescimento. Combinando uma presença global de dados incomparável e métrica granular de consumidores e varejo com décadas de experiência em modelagem de IA, a NIQ constrói sistemas de decisão que ajudam as empresas a transformar dados complexos em ações assertivas.

Com operações em mais de 90 países, a NIQ abrange aproximadamente 82% da população mundial e mais de US$ 7,4 trilhões em gastos globais do consumidor. Por meio de plataformas baseadas em nuvem, análises avançadas e insights orientados por IA, a NIQ oferece a Visão Completa™ — ajudando marcas e varejistas a entender o que os consumidores compram, por que compram e qual o próximo passo.

Para mais informações, acesse www.niq.com.

Declarações Prospectivas

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas. Essas declarações abordam diversos assuntos, incluindo declarações sobre cronogramas, benefícios, recursos e resultados previstos do NIQ Commerce Lab e capacidades relacionadas, bem como outras declarações contidas neste comunicado à imprensa que não constituem fatos históricos. Essas declarações são baseadas em expectativas atuais e envolvem riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes. As declarações prospectivas referem-se apenas à data em que foram feitas e a NIQ não assume nenhuma obrigação de atualizá-las, exceto conforme exigido por lei.

#NIQ-General

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Perguntas frequentes: NIQ Commerce Lab e Comércio Orientado por IA

1. O que é o NIQ Commerce Lab?

O NIQ Commerce Lab é onde a NIQ descobre, constrói e lança a infraestrutura de inteligência para o comércio orientado por IA. Ele apresenta novos ativos de dados, metodologias de métrica e parcerias que ajudam o setor a entender e aprimorar a forma como os produtos são descobertos, selecionados e comprados em ambientes com tecnologia de IA.

2. O que é Inteligência de Comércio?

Inteligência de Comércio é a nova abordagem da NIQ para reunir toda a gama de sinais que moldam o mercado — dados de produtos, consumidores e varejistas — em um sistema unificado capaz de compreender dinâmicas complexas e impulsionar decisões orientadas por IA que antes eram inatingíveis.

Isso inclui o que o setor costuma chamar de comércio com agentes, mas se estende ao comércio rápido, ao comércio social e a outros canais emergentes — onde a IA está se tornando a camada comum que molda a forma como os produtos são descobertos, avaliados e comprados.

3. Por que o comércio orientado por IA é diferente do comércio eletrônico tradicional?

No comércio orientado por IA ou com agentes, os sistemas e agentes de IA influenciam ou executam cada vez mais as decisões de descoberta, seleção e compra de produtos. Isso cria novos sinais à medida que os consumidores mudam a forma como interagem com marcas e plataformas, passando da busca e navegação para recomendações e transações automatizadas e baseadas em intenção.

4. Quais problemas a NIQ está resolvendo por meio do Commerce Lab?

A NIQ está impulsionando um conjunto de oportunidades de inteligência interconectadas que potencializam essa transformação:

Inteligência de Preferências — compreender quem são os consumidores e o que eles desejam Inteligência de Produtos — garantir que os produtos sejam representados com precisão e sejam facilmente encontrados Inteligência de Disponibilidade — conectar recomendações ao estoque e ao atendimento reais Verificação de Compras — validar o que foi realmente comprado em todos os canais Métrica de Canais — estabelecer padrões objetivos de desempenho e ROI Inteligência de Otimização — possibilitar a melhoria contínua em todo o ciclo de vida do comércio

Juntas, essas seis oportunidades de inteligência definem a base de dados e métrica necessária para que o comércio orientado por IA opere de forma confiável e em escala.

5. Por que o comércio orientado por IA exige novos padrões de métrica?

À medida que os sistemas de IA começam a influenciar e executar transações, as métricas digitais tradicionais, por si só, não são mais suficientes. Os tomadores de decisão precisam de métrica objetiva e independente para entender o desempenho, validar o ROI e comparar resultados entre plataformas e canais antes de direcionar orçamentos e atenção significativos para um novo canal. Sem isso, a adoção do comércio orientado por IA será limitada.

6. Como a NIQ viabiliza o comércio orientado por IA?

A NIQ viabiliza o comércio orientado por IA ao fornecer:

Dados de transações do mundo real

Inteligência profunda do consumidor vinculada a dados demográficos e comportamentais

Dados e atributos de produtos abrangentes para correspondência precisa com a intenção do usuário

Medição independente de terceiros e validação de ROI

Essas capacidades ajudam a garantir que os sistemas de IA operem com informações precisas, completas e confiáveis.

7. O que diferencia a NIQ de outros fornecedores de dados ou IA?

A NIQ possui uma vantagem única para construir Inteligência de Comércio em escala global, combinando a infraestrutura de dados, os relacionamentos com varejistas e a neutralidade necessários para impulsionar decisões orientadas por IA no comércio.

8. O que é comércio orientado por agentes?

Comércio orientado por agentes refere-se a sistemas ou agentes orientados por IA que podem descobrir produtos, avaliar opções e tomar ou influenciar decisões de compra em nome de consumidores ou empresas. Isso representa uma mudança da busca e navegação manuais para experiências de comércio automatizadas e orientadas por intenção.

Embora o setor frequentemente se refira a essa mudança como comércio orientado por agentes, essa é apenas uma das maneiras pelas quais a IA pode se manifestar. À medida que a IA transforma plataformas, interfaces e fluxos de trabalho, a NIQ prevê que seu uso no comércio irá além de "agentes" isolados.

A mudança mais fundamental é que a IA está se tornando o sistema que impulsiona as decisões em todo o comércio — independentemente de como ela é implementada.

É por isso que a NIQ se concentra em Inteligência de Comércio: os dados, as métricas e o contexto que dão suporte a essas decisões. Seja por meio de agentes, assistentes ou sistemas de IA integrados, os resultados dependem da qualidade da inteligência que os sustenta.

9. Como o comércio orientado por IA impactará os negócios?

O comércio orientado por IA está mudando a jornada de compra do consumidor de maneiras que ainda não compreendemos completamente. O que sabemos é que ele mudará a forma como as empresas:

Alcançam e influenciam os consumidores

Otimizam a descoberta e a variedade de produtos

Medem o desempenho e o ROI

Alocam investimentos em marketing e mídia

Empresas que se adaptarem a ambientes de decisão orientados por IA estarão em melhor posição para competir e crescer.

10. Qual é o papel da NIQ no futuro do comércio?

A NIQ está construindo a camada de Inteligência Comercial que impulsiona o comércio orientado por IA. Por meio do Commerce Lab e seus ativos de dados globais, a NIQ está ajudando a definir como o comércio será mensurado, otimizado e escalado em um mundo orientado por IA.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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