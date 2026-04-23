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Milhões de Planos: Fonte de Sedução lança parceria

Parceria com Miltinho Henrique já está nas plataformas digitais.

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Repórter
23/04/2026 18:25

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O grupo Fonte de Sedução segue ampliando seus horizontes musicais e consolidando sua identidade no cenário atual. Após o lançamento de “Aqui é Seu Lugar”, em parceria com o cantor Péricles, e do lançamento do feat “Premeditado”, em parceria com o grupo Na Hora H, o coletivo agora se prepara para mais um passo importante na carreira: a chegada do novo single “Milhões de Planos”, em colaboração com Miltinho Henrique.

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A trajetória recente do grupo evidencia uma fase marcada por conexões criativas e experimentações sonoras. Os novos projetos reforçam a versatilidade e a abertura do Fonte de Sedução para diferentes influências.

“Milhões de Planos” chega com a proposta de manter essa essência moderna, criando uma ponte entre estilos e dialogando com públicos diversos, sem perder a identidade do pagode. A escolha de Miltinho Henrique para o feat reforça essa proposta, agregando novas nuances e fortalecendo a narrativa musical do grupo.

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Com os lançamentos recentes e as colaborações estratégicas, o Fonte de Sedução reafirma sua evolução artística e sua aposta em parcerias como caminho para expandir seu alcance. Cada novo trabalho representa não apenas uma música, mas um capítulo importante na construção de uma trajetória sólida e promissora dentro do gênero.



Website: https://www.instagram.com/fontedeseducao/

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