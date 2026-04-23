JBL comemora 80 anos dando vida às vozes

A JBL, a icônica marca de áudio da HARMAN, está comemorando seu 80º aniversário, marcando oito décadas de som que emociona gerações.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260423903111/pt/

JBL Brand Ambassador Benson Boone reflects the brand’s continued commitment to the artists shaping today’s music and culture while honoring 80 years of audio innovation.

Um legado de liderança

Desde sua fundação pelo visionário engenheiro James B. Lansing em 1946, a JBL estabeleceu o padrão para inovação em áudio. De estúdios de gravação profissionais e entretenimento doméstico a momentos culturais lendários como Woodstock e Tomorrowland, a JBL sempre se comprometeu a oferecer um som autêntico e sem filtros.

Hoje, a influência da JBL é incomparável. Ela se destaca como líder global em áudio pessoal, com centenas de milhões de pessoas ouvindo a música que amam por meio de caixas de som e fones de ouvido portáteis da JBL. E a JBL Professional continua equipando mais de 40% dos cinemas do mundo, além de atender estádios, estúdios de gravação, casas de shows e muito mais, garantindo que o som de alta qualidade esteja acessível a todos os ouvintes... até mesmo no seu carro.

“Por 80 anos, o legado de engenharia da JBL tem sido a referência em áudio de alta fidelidade, e esse padrão está presente em todos os produtos JBL fabricados hoje. Ao celebrarmos este marco, a JBL reafirma seu compromisso em levar adiante esse padrão nas tecnologias que impulsionarão a próxima geração de som e cultura”, disse Dave Rogers, presidente da Divisão Lifestyle da HARMAN.

Oito décadas de inovação

Por mais de oito décadas, os engenheiros da JBL têm sido pioneiros em tecnologias que transformaram a maneira como o som é criado e vivenciado, desde designs inovadores de alto-falantes até soluções de áudio inteligentes premiadas para áudio profissional, de luxo, portátil e automotivo. Essa busca incessante pela excelência rendeu à JBL algumas das maiores honrarias do setor, incluindo prêmios da Academia por conquistas em engenharia de som e um Grammy por seu "domínio e inovação contínuos em som e monitores para shows, estúdios, cinemas e transmissões, garantindo padrões rigorosos para a experiência sonora mais precisa".

Olhando para o futuro, a JBL está moldando o futuro do som com investimentos em tecnologias inovadoras, como áudio espacial, paisagens sonoras adaptáveis ??e experiências de audição imersivas que integram o áudio perfeitamente ao dia a dia. A sustentabilidade também é uma fronteira crucial para a JBL, guiando o design e a produção de produtos rumo a um futuro mais responsável para a inovação em áudio.

Amplificando o futuro

O compromisso da JBL com a inovação vai além de produtos revolucionários. Por meio de iniciativas voltadas para a comunidade, como a JBL Music Academy, o JBL Campus Program e parcerias com organizações como a Girls Make Beats, a JBL reúne artistas emergentes e o setor em geral para quebrar barreiras e amplificar as diversas vozes que definirão o futuro do áudio.

“A autenticidade na música é tudo. A JBL sempre teve, e sempre terá, como objetivo garantir que as vozes dos artistas sejam ouvidas e que o público vivencie sua visão sem filtros, seja em movimento, em casa ou em um evento ao vivo. A JBL une o mundo através do poder do som.” – Martin Garrix, Embaixador Global da JBL.

Destaques do aniversário

A JBL celebrará seu 80º aniversário com uma série de iniciativas globais, incluindo a JBL Playback Gallery — apresentando oito décadas de produtos icônicos da JBL com comentários de especialistas e demonstrações técnicas. A turnê visitará cidades importantes ao longo de 2026, incluindo Amsterdã, Los Angeles, Munique, Nova York, Tóquio e Viena.

Outros projetos incluem uma revista digital especial disponível por tempo limitado aqui, e uma temporada completa da série de podcasts Audio Talks da HARMAN. Este podcast inclui conversas com engenheiros, designers e músicos que influenciaram o som da JBL. As comemorações também ganham vida por meio de um vídeo comemorativo do aniversário.

Com 80 anos de excelência em áudio e uma visão ousada para o futuro, a JBL mantém o compromisso de dar vida a vozes que emocionam, conectam e inspiram pessoas em todo o mundo.

Saiba mais sobre o 80º aniversário da JBL aqui: https://www.jbl.com/our-story.html

Sobre a JBL

Há 80 anos, a JBL molda os momentos mais memoráveis ??da vida na interseção entre música, estilo de vida, jogos e esportes. A JBL eleva as experiências auditivas com qualidade de áudio superior e designs de produtos que incentivam a individualidade e a autoexpressão. Com credenciais profissionais incomparáveis ??e inovação líder do setor, a JBL é pioneira na indústria de áudio graças a engenheiros e designers talentosos e apaixonados em todo o mundo. O JBL Pro Sound é a principal tecnologia que impulsiona a cultura por meio de grandes eventos da cultura pop e parcerias com os maiores talentos mundiais da música, esportes e e-sports.

Sobre a HARMAN

A HARMANé líder global em tecnologia de áudio para o estilo de vida e automotiva. Criamos experiências inteligentes que enriquecem a vida das pessoas na estrada, em casa, no palco e em todos os lugares intermediários. Nossas marcas de áudio icônicas — incluindo JBL®, Harman Kardon®, AKG®, Bowers & Wilkins®, Denon®, e Marantz® — levam som premium para consumidores e profissionais de áudio/vídeo em todo o mundo. Mais de 50 milhões de veículos em todo o mundo confiam nas tecnologias da HARMAN para oferecer experiências mais seguras, inteligentes e intuitivas dentro da cabine. A HARMAN é uma subsidiária integral da Samsung Electronics Co., Ltd. e possui aproximadamente 26.000 funcionários em todo o mundo.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260423903111/pt/

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