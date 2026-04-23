Interlagos prepara maior grid da história do TCR mundial

O Autódromo José Carlos Pace recebe, nos dias 25 e 26 de abril de 2026, a etapa de endurance do TCR South America em conjunto com o TCR Brasil. A prova deve reunir o maior número de carros já registrado em eventos da categoria.

A prova será realizada no formato endurance, com mais de 25 carros confirmados. Cada veículo será conduzido por uma dupla de pilotos, formada por um titular e um convidado. A corrida terá duração aproximada de uma hora e incluirá pit stop obrigatório.

Formato reúne diferentes perfis de pilotos

O modelo da prova promove a participação conjunta de pilotos com experiências em diferentes categorias e gerações, criando um ambiente de comparação direta de desempenho.

Entre os pilotos confirmados estão Santiago Urrutia, Esteban Guerreri, Néstor Girolami, Julian Santero, Felipe Fraga, Gaetano Di Mauro, Beto Monteiro, Galid Osman, Pedro Cardoso, Nelsinho Piquet, Alex Ley e Jenson Brickley. Os participantes incluem competidores com atuação em campeonatos nacionais e internacionais, além de pilotos vinculados a montadoras.

Companheiros de equipe competem em carros diferentes

Os brasileiros Celso Neto e Raphael Reis, que atualmente dividem o carro #77 (CUPRA León VZ TCR) no IMSA Michelin Pilot Challenge, estarão em equipes diferentes na etapa de Interlagos.

Raphael Reis competirá ao lado de Felipe Fraga no carro #77, enquanto Celso Neto formará dupla com Pedro Cardoso no carro #43. A configuração coloca os dois pilotos em disputa direta na etapa brasileira.

Resultado anterior serve como referência

Na edição de 2024, Raphael Reis venceu a prova, registrando a primeira vitória do modelo CUPRA León VZ TCR em competições internacionais. Pedro Cardoso e Celso Neto terminaram na segunda posição, competindo com um modelo da Peugeot.

Para 2026, a etapa apresenta aumento no número de participantes e maior diversidade de origens entre os pilotos. Além da pontuação válida pela terceira etapa do campeonato, a corrida reúne diferentes equipes e fabricantes, permitindo a comparação de desempenho em condições de endurance. O evento também promove a interação entre pilotos de diferentes formações e mercados do automobilismo.

Serviço:

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Evento: TCR South America/TCR Brasil – Endurance

Data: 25 e 26 de abril de 2026

Local: Autódromo José Carlos Pace

Formato: Corrida de endurance com pit stop obrigatório

Etapa conjunta com a Stock Car Pro Series