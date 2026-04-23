Rafael Bastos explica riscos ocultos em grandes fortunas

A análise de patrimônios familiares assessorados pela MAM Trust & Equity (@mamtrustequity) indica que a maioria das famílias brasileiras de alto poder aquisitivo apresenta vulnerabilidades patrimoniais com potencial de prejuízo, que poderiam ser corrigidas com planejamento adequado.

As principais falhas envolvem desde ineficiências fiscais que corroem o patrimônio ano após ano até lacunas sucessórias capazes de gerar disputas judiciais e perdas na transferência de bens entre gerações.

Falta de integração e visão estratégica comprometem a proteção patrimonial

De acordo com a MAM, muitos desses riscos permanecem invisíveis porque as famílias costumam confiar em assessores financeiros ou jurídicos de forma isolada, sem contar com uma visão integrada do patrimônio.

“Muitas famílias acreditam estar protegidas apenas por terem advogados ou gestores. Mas, sem uma abordagem estruturada e independente, riscos críticos continuam ocultos, e isso tem um custo”, afirma Rafael Bastos (@rbbastosofc), sócio-fundador da MAM Trust & Equity, multi-family office com atuação no Brasil, EUA e Portugal.

Segundo o especialista, essas vulnerabilidades representam perdas médias entre 1% e 3% ao ano, apenas em função de erros tributários e ineficiências legais.



Vulnerabilidades recorrentes e seus impactos

Entre os problemas mais comuns identificados, Bastos aponta: estruturas societárias desatualizadas ou mal concebidas, que comprometem a eficiência tributária e dificultam processos de sucessão e governança. Muitas vezes, holdings são constituídas de forma inadequada, sem considerar o cenário regulatório de longo prazo, o perfil da família ou a correta segmentação dos ativos.

Soma-se a isso a ausência de instrumentos sucessórios formais, como testamentos, acordos de sócios ou protocolos familiares, o que pode levar a disputas judiciais, travas operacionais e até ao esvaziamento de empresas herdadas. A gestão patrimonial sem esses mecanismos de continuidade acaba sendo reativa, deixando o patrimônio vulnerável a imprevistos, conforme informações do site Migalhas.

Outro ponto recorrente, de acordo com uma pesquisa do Banco Central do Brasil, é a concentração patrimonial excessiva, geralmente em imóveis ou participações societárias específicas, o que aumenta a exposição ao risco e reduz a liquidez. Além disso, muitas famílias mantêm ativos no Brasil sem qualquer tipo de blindagem jurídica ou planejamento fiscal internacional, o que pode gerar impactos severos em cenários de instabilidade política ou mudanças na legislação tributária.

A falta de estratégia também se manifesta na ausência de diversificação cambial e na exposição a regimes tributários que poderiam ser atenuados com o uso adequado de estruturas como trusts, offshores ou holdings internacionais, segundo informações da Receita Federal.

Para Rafael, a origem dos riscos não está apenas na complexidade dos ativos, mas na ausência de um plano coeso e tecnicamente orientado. “É comum encontrarmos famílias com um patrimônio sólido, mas extremamente exposto. Isso pode ser corrigido, desde que haja diagnóstico e estruturação”, reforça.



COMPASS: diagnóstico patrimonial rápido e confidencial



Como resposta à necessidade de avaliação rápida e acessível, a MAM desenvolveu o COMPASS, ferramenta que realiza um diagnóstico automatizado da estrutura patrimonial em apenas 30 minutos.

“O algoritmo do COMPASS compara as informações fornecidas com benchmarks globais e entrega uma visão clara, segura e personalizada. É uma forma de dar o primeiro passo sem burocracia”, explica Bastos. O uso da ferramenta permite que famílias mapeiem seus principais pontos de atenção antes mesmo de iniciar um processo de reorganização societária e sucessória.



Planejamento adequado evita perdas futuras e fortalece o legado

O empresário adverte que a antecipação é a chave para a preservação, multiplicação e perpetuação do patrimônio familiar. Quanto antes os riscos forem identificados, menores serão os custos, financeiros e emocionais, associados à correção.

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“O que o estudo mostra é que a maioria das vulnerabilidades pode ser resolvida com medidas simples, desde que guiadas por planejamento técnico. O problema não é a complexidade, mas a inércia”, finaliza o especialista.