Investidores buscam renda e previsibilidade com imóveis

Em um cenário marcado por juros elevados, pressão inflacionária e maior incerteza econômica, cresce entre brasileiros a busca por fontes alternativas de renda passiva e previsibilidade financeira. Nesse contexto, o mercado imobiliário volta a ganhar protagonismo nas estratégias patrimoniais, sendo cada vez mais analisado por investidores que buscam não apenas proteção de capital, mas também geração de renda ao longo do tempo.



Dados da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) mostram crescimento de 18,6% no número de lançamentos nos últimos 12 meses, reforçando o aquecimento do setor. Segundo Felipe Ambrosio, especialista em investimento imobiliário e CEO da Virtus Consórcios, o cenário atual tem impulsionado uma mudança mais estratégica na forma de investir no setor: “Hoje, o investidor não está olhando apenas para a compra do imóvel, mas para a eficiência dessa decisão dentro do planejamento financeiro. O foco passa a ser como gerar renda, preservar capital e estruturar crescimento patrimonial ao mesmo tempo”, afirma.

Mercado de locação passa por transformação



Nos últimos anos, o mercado de locação passou por mudanças relevantes. O modelo tradicional de longo prazo passou a conviver com novas dinâmicas impulsionadas pela tecnologia e pelo comportamento do consumidor.

Entre essas transformações, destaca-se o crescimento das locações por temporada, impulsionadas por plataformas digitais que ampliaram as possibilidades de uso dos imóveis e trouxeram mais flexibilidade para quem investe. Ao mesmo tempo, cresce a demanda por unidades compactas, como studios e lofts, especialmente em centros urbanos, com maior liquidez.



A digitalização também tem contribuído para essa evolução, facilitando gestão, divulgação e ocupação das unidades, além de ampliar o alcance desse público. Em 2025, os aluguéis residenciais registraram alta acumulada de 8,85%, segundo dados da FGV, indicando um mercado aquecido. Para Ambrosio, esse cenário reforça o interesse por estratégias estruturadas de geração de renda recorrente.

Nova lógica de rentabilidade



Com essas mudanças, o investimento imobiliário passa a ser analisado sob uma nova lógica. A locação deixa de ser apenas complementar e passa a representar uma fonte de fluxo de caixa recorrente, integrada ao planejamento financeiro.



Ao mesmo tempo, os ativos seguem associados à valorização patrimonial ao longo do tempo. Na prática, a estratégia combina dois fatores: geração de renda por locação e valorização do ativo.



Um estudo do Ibre/FGV em parceria com o QuintoAndar aponta que a rentabilidade total dos imóveis chegou a 19,1% ao ano em 2024. Para Ambrosio, esse cenário também tem impulsionado uma lógica de construção patrimonial por ciclos. “À medida que o investidor estrutura um imóvel com geração de renda e maior previsibilidade, ele cria base para iniciar novos movimentos de aquisição, permitindo crescimento patrimonial progressivo ao longo do tempo”, detalha.

Mudança no perfil de investimento



Observa-se uma mudança no comportamento do investidor brasileiro. A busca por renda recorrente ganha espaço diante da necessidade de maior previsibilidade no longo prazo.



Ativos reais, como imóveis, voltam ao radar por unir geração de renda e proteção patrimonial. Em paralelo, parte do mercado demonstra maior cautela com ativos mais voláteis, priorizando alternativas com maior previsibilidade de retorno. Para Ambrosio, esse movimento reforça o papel dos imóveis dentro de estratégias voltadas à estabilidade financeira.



Outro ponto é a tentativa de evitar descapitalização, com estratégias que permitem manter liquidez enquanto o patrimônio é estruturado.

Planejamento como eixo central



De acordo com Ambrosio, o mercado passa por uma mudança na forma como decisões são estruturadas.



“O investidor está mais atento à construção de patrimônio de forma estruturada, buscando entender como o imóvel se encaixa dentro de um plano financeiro mais amplo. O planejamento se torna central. Não se trata apenas de investir, mas de investir com estratégia, considerando fluxo de caixa, valorização e objetivos futuros”, explica.

Crédito como ferramenta estratégica



Dentro desse contexto, o crédito passa a ser usado de forma mais estruturada. Além do financiamento tradicional, outras modalidades ganham espaço entre quem busca investir no setor que busca previsibilidade e alinhamento com o longo prazo.



Entre elas, o consórcio imobiliário aparece como alternativa dentro do planejamento, por permitir organização gradual e sem incidência de juros. “Hoje, existem alternativas que permitem estruturar esse processo de forma gradual, sem a necessidade de comprometer todo o capital no início”, revela Ambrosio.



Estruturação do ativo



Outro conceito em evidência é o da estruturação financeira do ativo. Nesse cenário, investidores têm direcionado suas escolhas para imóveis com potencial de valorização e geração de renda, tendência que acompanha o aumento do interesse por aquisições com foco em investimento — seja para locação ou formação de patrimônio.

Segundo o especialista, o fluxo de caixa passou a influenciar diretamente a escolha dos ativos. “Quando o imóvel consegue gerar uma receita próxima aos seus custos, o investidor passa a ter um ativo mais equilibrado, reduzindo aportes adicionais e aumentando a previsibilidade da estratégia”, enfatiza.

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Acesso e profissionalização



Com a evolução das estratégias e maior acesso à informação, surgem novas possibilidades de entrada no mercado imobiliário. Para Ambrosio, esse cenário amplia as possibilidades e diversifica o perfil dos investidores. “O investidor pode entrar de forma gradual e alinhada aos seus objetivos financeiros”, pontua.



A profissionalização da gestão também contribui para essa transformação, reduzindo o envolvimento direto do investidor e tornando o processo mais eficiente.



Tendência de consolidação



A tendência é de continuidade na busca por renda passiva e maior organização financeira. Para Ambrosio, o movimento aponta para um investidor mais orientado por planejamento e visão de longo prazo. “A construção patrimonial passa a acontecer de forma contínua, com ativos que combinam geração de renda, valorização e organização financeira ao longo do tempo”, conclui.