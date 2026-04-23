HUAWEI WATCH GT Runner 2 chega ao Brasil em ação única

A Huawei anuncia a chegada do HUAWEI WATCH GT Runner 2 ao Brasil em uma ação promocional exclusiva. No dia 24 de abril, o smartwatch voltado para corredores será disponibilizado com quase 50% de desconto, em uma oferta válida apenas na data.

Desenvolvido especificamente para corredores, o HUAWEI WATCH GT Runner 2 foi criado em colaboração com atletas de elite e com o dsm-firmenich Running Team, equipe internacional da qual faz parte o maratonista Eliud Kipchoge, considerado um dos maiores corredores de longa distância da história. O atleta participou do processo de desenvolvimento do relógio juntamente com a Huawei, contribuindo com testes e feedback para aprimorar métricas de desempenho e recursos voltados ao treinamento de corrida.

“Com o HUAWEI WATCH GT Runner 2, buscamos entregar uma experiência completa para corredores, combinando precisão, leveza e inteligência de dados para apoiar desde treinos até provas de longa distância”, afirma Diego Marcel, gerente de Relações Públicas da Huawei CBG no Brasil.

O modelo conta com algoritmo não invasivo de detecção do limiar de lactato, que permite estimar a intensidade ideal de treino e acompanhar a evolução da resistência muscular. O dispositivo também mede potência na corrida, indicador que expressa a intensidade absoluta do esforço e oferece uma análise mais completa do desempenho do atleta.

O recurso Modo Maratona Inteligente acompanha provas reconhecidas pelo selo World Athletics Label Road Races, certificação internacional concedida pela World Athletics a corridas que atendem a critérios rigorosos de organização e desempenho. Com esse modo, o relógio oferece orientação dinâmica de ritmo, alertas estratégicos e acompanhamento em tempo real ao longo do percurso.

Com 10,7 mm de espessura e apenas 43,5 gramas, o HUAWEI WATCH GT Runner 2 é construído em liga de titânio nanomoldado de alta resistência, para garantir leveza, conforto e durabilidade. Equipado com arquitetura de antena flutuante 3D, o dispositivo oferece melhoria de até 250% na precisão de posicionamento em comparação à geração anterior, mesmo em ambientes urbanos desafiadores.

O smartwatch conta ainda com o sistema Huawei TruSense, que oferece monitoramento avançado da frequência cardíaca com até 98% de precisão, permitindo uma gestão mais eficiente da carga de treino.

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Com autonomia de até 14 dias em uso leve, cerca de uma semana em uso típico e até 35 horas de exercício contínuo ao ar livre, o HUAWEI WATCH GT Runner 2 é compatível com smartphones Android e iOS, permitindo o acompanhamento completo de métricas de saúde e desempenho por meio do aplicativo Huawei Health.