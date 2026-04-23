Suna Arquitetura estrutura projetos com método próprio

A Suna Arquitetura atua no desenvolvimento de projetos com base em um método estruturado que reúne criação, técnica e execução em um mesmo processo. Com atuação no Brasil e no exterior, o escritório conduz projetos completos, do estudo inicial à etapa final da obra, buscando integrar diferentes disciplinas desde o início e garantir maior coerência entre conceito, detalhamento e execução.

Segundo Felipe Bulhões, sócio e CEO da Suna Arquitetura, a proposta do escritório é organizar o desenvolvimento dos projetos de forma contínua, evitando que as decisões sejam tomadas de maneira fragmentada ao longo do caminho. “Acreditamos em um processo claro e estruturado, que permite transformar ideias em projetos consistentes e executáveis, sem perda de identidade ao longo do percurso”, afirma. De acordo com ele, o método adotado pela Suna procura assegurar que todas as etapas estejam conectadas, com clareza técnica e alinhamento entre as equipes envolvidas.

A entrega de projetos completos é organizada de forma centralizada pelo escritório. Em vez de tratar arquitetura, interiores, engenharias complementares e aprovações como etapas independentes, a Suna reúne essas frentes em um único fluxo de desenvolvimento. Esse modelo favorece a compatibilização entre disciplinas, reduz interferências técnicas e contribui para decisões mais coordenadas ao longo do processo.

Na prática, a integração entre as áreas busca trazer mais previsibilidade à execução e mais segurança para o andamento da obra. Com projetos desenvolvidos de forma compatibilizada, o escritório trabalha para antecipar conflitos, facilitar o entendimento entre os profissionais envolvidos e reduzir ajustes durante a fase executiva. O resultado, segundo a empresa, é um processo mais organizado, com menos ruídos entre concepção e construção.

De acordo com Débora Grobe, sócia e arquiteta da Suna Arquitetura, especialmente nos projetos residenciais, a relação com o cliente costuma se estender por um longo período, o que exige acompanhamento próximo e continuidade nas decisões. “Um projeto não se resume a uma entrega feita em poucos meses. Em muitos casos, especialmente nos residenciais, o cliente escolhe um processo que pode durar cerca de dois anos entre projeto e obra. Por isso, estamos ao lado dele em todas as etapas, desde as definições iniciais até a fase final de execução”, afirma.

Além da estrutura técnica, o escritório afirma adotar uma abordagem artesanal no desenvolvimento das propostas. A criação parte das necessidades específicas de cada cliente, das características de uso e do contexto de cada projeto, com atenção aos detalhes e ao caráter autoral das soluções. Nesse processo, a dimensão criativa não é tratada como uma etapa isolada, mas como parte central da construção do resultado.

Segundo Débora, mesmo após a aprovação de fachada e interiores, os projetos ainda atravessam uma etapa artística interna. Trata-se de um processo artístico de refinamento, em que o conceito é aprofundado a partir da revisão de materiais, volumetria, ambiência e composição, conferindo novas camadas ao resultado final. Para o escritório, esse cuidado ajuda a preservar a identidade do projeto em todas as fases, sem comprometer a consistência técnica e executiva.

A Suna também atua na coordenação das etapas de obra, promovendo interlocução entre clientes, fornecedores e equipes técnicas. Esse acompanhamento contínuo busca manter a fidelidade ao projeto original e evitar desvios que possam surgir durante a execução. “Nosso objetivo é garantir que o projeto seja compreendido e executado conforme planejado, com clareza de informações e integração entre todos os envolvidos”, afirma Felipe Bulhões.

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A metodologia aplicada pelo escritório procura ainda oferecer maior previsibilidade de prazos e custos por meio do detalhamento técnico, da compatibilização entre disciplinas e da organização das etapas de execução. Na prática, esse modelo contribui para reduzir retrabalhos, minimizar desperdícios e tornar a obra mais eficiente. Com atuação em projetos residenciais e comerciais, a Suna afirma sustentar sua proposta na combinação entre criação artesanal, precisão técnica e acompanhamento integral até a entrega final.