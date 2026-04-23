Disputa entre herdeiros: Rafael Bastos informa detalhes
A falta de comunicação clara, ausência de planejamento sucessório estruturado e disputas por poder e controle costumam ser os principais fatores que desencadeiam essas tensões internas.
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De acordo com um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), com base em dados da Receita Federal, apenas 900 indivíduos possuem fortunas acima de R$ 115?milhões. Além disso, estima-se que há cerca de 56?mil pessoas com patrimônio líquido acima de R$?4?milhões, incluindo grandes faixas patrimoniais.?
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No entanto, em famílias com um patrimônio absurdamente alto, podem ocorrer conflitos entre herdeiros que, muitas vezes, se tornam complexos quanto à própria gestão do capital acumulado. A falta de comunicação clara, ausência de planejamento sucessório estruturado e disputas por poder e controle costumam ser os principais fatores que desencadeiam essas tensões internas.
Rafael Bastos (@rbbastosofc), sócio da MAM Trust & Equity (@mamtrustequity), consultoria independente com presença internacional e mais de R$ 1,5 bilhão em investimentos imobiliários estruturados, explica sobre esses conflitos: “A maior parte dos problemas na sucessão familiar é causada por conflitos de relacionamento e não por falhas técnicas”. Ou seja, mesmo famílias com acesso aos melhores recursos jurídicos e financeiros do mercado não estão imunes ao desgaste provocado por disputas emocionais e falta de preparo dos herdeiros.
“A complexidade aumenta em famílias multigeracionais, em que diferentes visões de mundo, objetivos e expectativas coexistem. A sucessão patrimonial, quando mal conduzida, pode comprometer não apenas a preservação do patrimônio, mas também os vínculos afetivos entre os membros da família”, acrescenta Rafael.
Estruturas de governança eficazes
Para evitar que esses conflitos ocorram, o especialista Rafael Bastos recomenda que famílias de alto patrimônio invistam em governança familiar, acordos formais entre os membros e diálogo contínuo sobre os valores, propósitos e responsabilidade de cada um. “A adoção de estruturas como holdings familiares, conselhos de família e protocolos de sucessão também tem se mostrado eficaz na redução de conflitos e na continuidade do legado entre gerações”, diz.
De acordo com o CEO da MAM Trust & Equity, os três planejamentos são essenciais para resolver as discordâncias: o Acordo e Conselho Familiar, a Profissionalização e Comunicação e o Planejamento Sucessório.
Sucessos após os conflitos
Casos envolvendo famílias de grande patrimônio evidenciam como a ausência de planejamento sucessório pode gerar disputas entre herdeiros, especialmente em processos de divisão de espólio e continuidade dos negócios.
Após períodos de conflito, a definição de responsabilidades na administração de instituições financeiras e outros ativos de alto valor contribui para a reorganização da gestão patrimonial. Com a formalização de acordos entre os envolvidos, é possível encerrar impasses e retomar o foco na continuidade empresarial e patrimonial.
Esses desdobramentos demonstram que, mesmo diante de conflitos, a adoção de estruturas de governança e a busca por consenso podem favorecer a preservação dos ativos e a estabilidade das relações familiares ao longo do tempo.
Nesse contexto, a MAM Trust & Equity atua justamente na construção de soluções personalizadas para famílias de alto patrimônio, por meio de ferramentas que aliam governança, planejamento sucessório e proteção jurídica. A empresa oferece suporte estratégico para antecipar cenários de conflito e garantir que a transição patrimonial ocorra com segurança, alinhada aos valores e objetivos de cada família.
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“Nosso trabalho é garantir que a continuidade do patrimônio venha acompanhada da harmonia familiar. Mais do que proteger bens, protegemos legados e relações”, finaliza Rafael Bastos.
Website: https://mamtrustequity.com/