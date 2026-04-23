Empresários vendem empresas abaixo do valor por erros

O avanço recente do mercado de fusões e aquisições no Brasil reforça uma mudança importante no comportamento dos investidores: há mais capital disponível, mas também maior rigor na análise dos ativos. Segundo a Bain & Company, o volume de M&A no país superou US$ 50 bilhões em 2025, enquanto relatórios da Aon, TTR Data e Datasite indicam que o Brasil liderou a América Latina com mais de 1.800 operações no período.

O mercado de fusões e aquisições no Brasil segue ativo e mais seletivo, exigindo preparo estratégico dos empresários. Em 2025, o país registrou mais de 1.500 transações e cerca de R$ 220 bilhões movimentados, com crescimento de 12% no volume de negócios, segundo a KPMG. Nesse cenário, falhas na condução da venda podem reduzir significativamente o valuation e comprometer negociações.

Esse movimento evidencia um cenário mais competitivo e seletivo, no qual empresas bem estruturadas capturam valor, enquanto negócios com fragilidades são penalizados com descontos relevantes.