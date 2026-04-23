Xsolla apresentará soluções globais de comércio e venda direta ao consumidor na gamescom latam 2026 em São Paulo

A Xsolla, empresa líder global em comércio de videogames, anunciou hoje sua participação na gamescom latam 2026, que acontecerá de 29 de abril a 3 de maio no Distrito Anhembi, em São Paulo, Brasil. A Xsolla estará presente para se encontrar com desenvolvedores, publishers e parceiros de todo o ecossistema de jogos da América Latina, demonstrando seu portfólio crescente de infraestrutura comercial criada para ajudar empresas de jogos a lançar, crescer e monetizar em escala global.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260422272112/pt/

Graphic: Xsolla

Organizada em parceria com o BIG Festival, a competição de jogos indie mais importante da América Latina, a gamescom latam se consolidou como o principal evento de jogos da região, atraindo mais de 130.000 participantes e milhares de profissionais do setor em 2025. O evento reúne grandes publishers, estúdios independentes e parceiros de tecnologia em um momento em que o mercado de jogos da América Latina está vivenciando um crescimento significativo, impulsionado pela crescente adoção de dispositivos móveis, pela expansão do acesso à banda larga e por uma base de jogadores jovens e nativos digitais.

A presença da Xsolla na gamescom latam reflete o compromisso mais amplo da empresa em apoiar desenvolvedores de jogos em regiões de alto crescimento em todo o mundo.

Supere suas receitas D2C

A empresa destacará o ecossistema Xsolla Web Shop, que evoluiu de uma loja virtual independente para uma plataforma totalmente conectada e direta ao consumidor, criada especificamente para estúdios de jogos mobile que operam jogos como serviço. Com mais de 700 lojas virtuais lançadas com sucesso, gerando bilhões para muitos dos jogos mobile mais lucrativos do mundo, o ecossistema agora pré-integra lojas virtuais, pagamentos, operações ao vivo e ferramentas para criadores em um único sistema, permitindo que os estúdios lancem, operem e escalem seus negócios D2C com controle total sobre o engajamento do jogador e custos operacionais mínimos.

Desbloqueie mais receita em mercados locais

A Xsolla também apresentará sua infraestrutura global de pagamentos, que suporta mais de 1.000 métodos de pagamento em mais de 200 regiões geográficas, permitindo que os jogadores paguem e joguem como quiserem, onde quer que estejam. Abrangendo PIX, Elo, Nu e PicPay no Brasil, a Xsolla expandiu recentemente para mais 18 mercados na Europa, Oriente Médio, África e Ásia. Essa expansão continua a ampliar a cobertura de pagamentos locais em regiões onde experiências de finalização de compra localizadas são essenciais para a conversão e a retenção de jogadores a longo prazo.

Incorpore propriedades intelectuais (IP) baseadas em entretenimento ao seu jogo

Além disso, a empresa apresentará a Xsolla Agency ao mercado latino-americano, um serviço que conecta desenvolvedores de jogos com propriedade intelectual (PI) premium de entretenimento. A Xsolla Agency simplifica o acesso a licenças de entretenimento por meio de negociações conduzidas por especialistas e relacionamentos com a indústria, oferecendo estruturas de acordo focadas em monetização, projetadas para maximizar o retorno sobre o investimento (ROI). Para estúdios em toda a América Latina que buscam aumentar a visibilidade, reduzir os custos de aquisição de usuários e impulsionar maiores gastos dos jogadores por meio de eventos LiveOps impactantes e campanhas promocionais, a Xsolla Agency oferece um novo caminho, apoiado pela mesma infraestrutura de comércio que impulsiona mais de 1.500 desenvolvedores de jogos globalmente.

"A América Latina representa uma das oportunidades de crescimento mais significativas no setor de jogos atualmente, e os desenvolvedores que constroem seus jogos aqui merecem uma infraestrutura de classe mundial à altura", disse Berkley Egenes, Diretor de Marketing e Crescimento. "A gamescom latam é onde essa energia está mais concentrada. Estamos comprometidos em garantir que os estúdios de toda a região tenham acesso às mesmas ferramentas de comércio e alcance global que os desenvolvedores em qualquer outro lugar do mundo."

No evento, as equipes de desenvolvimento de negócios, sucesso do cliente e produto da Xsolla estarão disponíveis para reuniões com parceiros atuais e potenciais, com foco em ajudar os estúdios a desbloquear receita direta ao consumidor por meio de lojas virtuais, otimizar sua estratégia de pagamentos globais e expandir seus jogos para novos mercados.

"Esta é uma região onde os estúdios estão se movendo rapidamente e precisam de parceiros que possam se mover com eles", disse Alessandro Biollo, vice-presidente de Área da Xsolla para a América Latina. "Seja um desenvolvedor lançando sua primeira loja virtual ou buscando expandir para novas regiões geográficas, temos a infraestrutura, a expertise local e a rede global para ajudá-los a chegar lá. A gamescom latam é o lugar certo para essas conversas."

Estúdios e editoras interessados ??em se reunir com a equipe da Xsolla na gamescom latam 2026 podem visitar xsolla.com para obter mais informações.

Para saber mais sobre a presença da Xsolla na gamescom latam 2026, acesse: https://xsolla.pro/gamescomlatam2026

Sobre a Xsolla

A Xsolla é uma empresa global de comércio que cria e fornece tudo o que os desenvolvedores precisam para lançar, expandir e monetizar videogames. Com sede em Los Angeles, Califórnia, a empresa apoia estúdios de todos os portes, de independentes a AAA, com soluções que abrangem comércio direto ao consumidor, pagamentos inteligentes, propriedade intelectual (IP) de entretenimento e produtos de engajamento de jogadores. A Xsolla ajuda os desenvolvedores a financiar, distribuir, comercializar e monetizar seus jogos em grande escala. Com a confiança de mais de 60% dos 100 jogos mais lucrativos, a Xsolla opera como a plataforma oficial de pagamentos em mais de 200 regiões geográficas, com acesso a mais de 1.000 métodos de pagamento locais em todo o mundo. Fundamentada em uma profunda crença no futuro dos jogos, a Xsolla está determinada a conectar oportunidades e impulsionar o crescimento de criadores em todos os lugares.

Para mais informações, acesse: xsolla.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Contato para a Imprensa

Derrick Stembridge

Vice-Presidente de Relações Públicas Globais, Xsolla

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