Inovação brasileira em IA e governança de dados ganham destaque no InterSystems READY 2026

A InterSystems, líder global em tecnologia para transformação digital, anuncia a realização do InterSystems READY 2026, em Maryland (EUA), de 27 a 30 de abril. O encontro reúne desenvolvedores e executivos da companhia para discutir tendências e aplicações em dados e inteligência artificial. Com uma delegação superior a 25 representantes, o Brasil reforça seu papel estratégico e evidencia a maturidade do ecossistema nacional em soluções de Inteligência Artificial (IA) e interoperabilidade.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260423348029/pt/

O evento deste ano destaca como empresas brasileiras utilizam o InterSystems IRIS para resolver desafios de negócios, do setor energético à medicina diagnóstica:

AXS Energia: a empresa apresenta o projeto "Orion AI", que utiliza o InterSystems IRIS para unificar dados de IoT, meteorologia e sistemas SCADA. O case demonstra como a IA preditiva e o Vector Search permitem antecipar eventos críticos e otimizar custos operacionais no setor de energia.

a empresa apresenta o projeto "Orion AI", que utiliza o para unificar dados de IoT, meteorologia e sistemas SCADA. O case demonstra como a IA preditiva e o Vector Search permitem antecipar eventos críticos e otimizar custos operacionais no setor de energia. Shift: referência em tecnologia para medicina diagnóstica, a Shift detalha a ampliação de sua suíte de sistemas laboratoriais com um projeto de recomendação automática baseado em embeddings de vetores customizados, com ganhos de precisão na busca de dados médicos.

referência em tecnologia para medicina diagnóstica, a Shift detalha a ampliação de sua suíte de sistemas laboratoriais com um projeto de recomendação automática baseado em de vetores customizados, com ganhos de precisão na busca de dados médicos. Vibra Energia: a maior distribuidora de combustíveis do Brasil resgata a origem da tecnologia Ensemble, desenvolvida para atender a necessidade da companhia (ex-BR Distribuidora) e, posteriormente, evoluída para a plataforma IRIS, evidenciando a contribuição brasileira no desenvolvimento de soluções globais da InterSystems.

Brasil no Impact Awards 2026: gestão pública com IA

Uma das atrações é a indicação da Secretaria de Planejamento do Governo do Estado de Sergipe (Seplan-SE), em conjunto com a parceira Facilit Tecnologia, como finalista do Impact Awards 2026, na categoria Public Sector– LATAM.

O Impact Awards é o reconhecimento anual global que celebra parceiros e clientes da InterSystems que utilizam suas tecnologias para obter resultados de alto impacto positivo em saúde, finanças e cadeia de suprimentos.

A indicação da Seplan-SE se deve à Plataforma Target, desenvolvida pela Facilit, um ambiente digital nativo em IA que centraliza o planejamento estratégico e a execução financeira do estado nordestino. Os destaques dos resultados práticos da plataforma são:

Saúde: o programa "Opera Sergipe" mais que triplicou a realização de cirurgias eletivas, saltando de 4.153 procedimentos no terceiro trimestre de 2023 para 14.376 no primeiro trimestre de 2024.

o programa "Opera Sergipe" mais que triplicou a realização de cirurgias eletivas, saltando de 4.153 procedimentos no terceiro trimestre de 2023 para 14.376 no primeiro trimestre de 2024. Segurança e Educação: redução da taxa de feminicídio de 2% para 1,24% e avanço no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) de 3 (2011) para 4 (2021).

redução da taxa de feminicídio de 2% para 1,24% e avanço no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) de 3 (2011) para 4 (2021). Transparência: monitoramento de 113 projetos e mais de 775 metas para o biênio 2025-2026, com assistentes inteligentes via WhatsApp para acesso a dados por gestores.

Intercâmbio técnico: agentes Inteligentes e interoperabilidade

Na área de Tech Exchange, o Brasil conduz discussões técnicas sobre agentes inteligentes e interoperabilidade. Rochael Ribeiro, Sales Engineer Manager, e Cláudio Devecchi, Sales Engineer, apresentam como transformar chatbots em agentes inteligentes com a utilização de InterSystems IRIS for Health, Vector Search e protocolo MCP (Model Context Protocol). O país também participa de sessões dedicadas a padrões globais de saúde, como o FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources).

"A presença brasileira no READY 2026 reflete um país que não apenas consome tecnologia, mas também desenvolve soluções com impacto mensurável", afirma Alexandre Tunes, Country Manager da InterSystems no Brasil. "Os cases apresentados evidenciam o uso de IA aplicada a dados como vetor de eficiência nos setores público e privado."

Sobre a InterSystems

Fundada em 1978, a InterSystems é a fornecedora líder de soluções de última geração para as transformações digitais corporativas nos setores de saúde, finanças, manufatura e cadeia de suprimentos. Suas plataformas de dados priorizam a nuvem e resolvem problemas de interoperabilidade, velocidade e escalabilidade para grandes organizações em todo o mundo. A InterSystems está comprometida com a excelência por meio de seu premiado suporte 24×7 para clientes e parceiros em mais de 80 países. Organização privada com sede em Cambridge, Massachusetts, a InterSystems atua por meio de 39 escritórios em 28 países. Para mais informações, visite a InterSystems.

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Cristina Camarena - cristina.camarena@vianews.com.br

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Alexandre Lyra - alexandre.lyra@vianews.com.br