I/ONX revoluciona o custo de hospedagem: a arquitetura Symphony SixtyFour reduz em 50% o TCO ao longo do ciclo de vida da inferência e do ajuste fino de IA

A I/ONX High Performance Compute (HPC), líder no fornecimento de sistemas de IA heterogêneos, anunciou hoje o lançamento global do Symphony SixtyFour, uma plataforma de alta densidade projetada para reduzir a pegada física e econômica da infraestrutura de inferência e ajuste fino de IA. Com suporte para até 64 aceleradores em um único nó, a I/ONX elimina o "Host Tax" (custo de hospedagem) redundante — a enorme sobrecarga de energia, hardware e licenciamento que afeta negativamente o ROI da IA corporativa.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260422063819/pt/

I/ONX Introduces Symphony SixtyFour: The Host Tax is Over. Save 30-50% on your AI Infrastructure Costs.

Embora a inferência represente 90% das cargas de trabalho de IA nas empresas, elas estão limitadas a implementá-la em plataformas de hardware de treinamento. O Symphony SixtyFour proporciona uma redução significativa de CapEx e OpEx para cargas de trabalho de inferência e ajuste fino. Em comparações de treinamento, o sistema I/ONX recupera os 30 kW do “Host Tax” que seriam desperdiçados em CPUs, memória e hardware de suporte redundantes em clusters multinós, além de simplificar as tarefas de suporte contínuo. Para a inferência em escala de produção em aceleradores alternativos, a plataforma é ainda mais transformadora: ela consome um quarto da energia de um cluster tradicional de 64 dispositivos, eliminando completamente a necessidade de resfriamento a líquido apenas para a inferência.

“A infraestrutura de IA empresarial está entrando em uma nova fase de maturidade”, disse Justyn Hornor, CEO da I/ONX. “As concepções centradas em treinamento do passado nos serviram bem durante a fase experimental, mas não foram otimizadas para o mundo atual, limitado por energia e intensivo em produção. Com o Symphony SixtyFour, reinventamos a stack para torná-la mais fluida e adequada ao propósito, permitindo que as organizações dominem a inferência em escala massiva e, finalmente, eliminem o desperdício desnecessário de infraestrutura que tem prejudicado o ROI.”

A vantagem do Symphony SixtyFour: silício adequado ao propósito. A plataforma foi projetada para maximizar cada watt e cada dólar destinados à IA empresarial.

Eliminação do “Host Tax” de treinamento: para inferência e ajuste fino em larga escala, o Symphony SixtyFour consolida a pilha de infraestrutura de oito nós em apenas um. Essa consolidação elimina até 30 kW de energia desperdiçada e permite maior densidade de computação dentro dos limites de energia existentes.

para inferência e ajuste fino em larga escala, o Symphony SixtyFour consolida a pilha de infraestrutura de oito nós em apenas um. Essa consolidação elimina até e permite maior densidade de computação dentro dos limites de energia existentes. Desempenho quase determinístico e sem saltos: ao hospedar 64 aceleradores em uma única instância do sistema operacional, o Symphony SixtyFour elimina a latência de rede leste-oeste.

ao hospedar 64 aceleradores em uma única instância do sistema operacional, o Symphony SixtyFour elimina a latência de rede leste-oeste. Flexibilidade heterogênea: o Symphony SixtyFour é totalmente independente de fornecedores e projetado para operações em modo misto. Com ele, as empresas podem combinar perfeitamente GPUs de ponta (incluindo AMD/NVIDIA) com coprocessadores de baixo consumo de energia mais específicos, além de adicionar silício de inferência especializado (Axelera/FuriosaAI/Tenstorrent). Dessa forma, a infraestrutura fica preparada para o futuro e para as mudanças na dinâmica do mercado.

o Symphony SixtyFour é totalmente independente de fornecedores e projetado para operações em modo misto. Com ele, as empresas podem combinar perfeitamente GPUs de ponta (incluindo AMD/NVIDIA) com coprocessadores de baixo consumo de energia mais específicos, além de adicionar silício de inferência especializado (Axelera/FuriosaAI/Tenstorrent). Dessa forma, a infraestrutura fica preparada para o futuro e para as mudanças na dinâmica do mercado. Redução do OpEx ao simplificar o “Host Tax”: além de hardware e energia, o Symphony SixtyFour proporciona um grande alívio operacional. Ao apresentar um conjunto de 64 dispositivos em um único ambiente de gerenciamento, a I/ONX reduz o “Software Tax”, economizando para as empresas até US$ 500.000 por ano em sistemas operacionais corporativos e licenças de orquestração por cluster.

O I/ONX acelera a transição das empresas para sistemas projetados especificamente para inferência e ajuste fino em larga escala. O Symphony SixtyFour já está disponível, permitindo que as organizações recuperem a capacidade crítica de energia e reduzam os custos. O I/ONX está comprometido em fornecer a infraestrutura de alta densidade necessária para desbloquear o máximo potencial econômico e operacional da IA em produção.

Sobre a I/ONX

A I/ONX High Performance Compute (HPC) é pioneira em infraestrutura heterogênea de IA e está redefinindo o ciclo de vida da IA ao eliminar o “Host Tax” das arquiteturas legadas. O principal produto da empresa, o Symphony SixtyFour, consolida até 64 aceleradores em um único nó, reduzindo o TCO em escala de rack em 50% ou mais. Ao reduzir drasticamente o consumo de energia e maximizar a utilização do hardware, a I/ONX possibilita que as empresas alcancem a inteligência artificial (IA) em escala de produção com eficiência sem precedentes e um retorno sobre o investimento (ROI) mais rápido.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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I/ONX High Performance Compute

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