Topcon Agriculture apresenta novas inovações na Agrishow 2026 no Brasil

À medida que os agricultores brasileiros enfrentam uma pressão crescente para melhorar a eficiência enquanto lidam com o aumento dos custos de insumos, a Topcon Agriculture anunciou um novo conjunto de inovações projetadas para ampliar o acesso à tecnologia de precisão em toda a América Latina. Na Agrishow 2026, que acontecerá de 27 de abril a 1º de maio no Brasil, a Topcon apresentará soluções para produtores de culturas em linha, café, citros e cana-de-açúcar, incluindo a expansão do portfólio Value Line para aplicações de pulverização em vinhedos e pomares, além da introdução de um novo receptor GNSS modular para agricultura de precisão.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260423935243/pt/

Topcon Agriculture anunciou um novo conjunto de inovações projetadas para ampliar o acesso à tecnologia de precisão em toda a América Latina.

Expansão da pulverização de precisão para culturas especiais:O controlador de pulverização CM-20 VVS, parte do portfólio de controle de pulverização para vinhedos e pomares da Topcon, agora está disponível para uso com a solução de direção Value Line. Projetado para tratores de tração dianteira de médio porte, o sistema oferece uma abordagem econômica e escalável para pulverização de precisão em culturas especiais como café e citros. A unidade de controle eletrônico universal ISOBUS (ECU) integra-se facilmente aos equipamentos agrícolas existentes, independentemente da marca, enquanto o controle baseado em sensores em tempo real ajusta as taxas de aplicação conforme a densidade da cultura. Isso ajuda a reduzir o desperdício de insumos, minimizar aplicações excessivas ou insuficientes e melhorar a saúde das culturas e a eficiência operacional.

Novo receptor GNSS modular: A Topcon também apresenta o receptor XR-1P, um novo receptor GNSS projetado para oferecer posicionamento confiável e orientação manual em uma unidade econômica e durável. Desenvolvido com arquitetura modular, o XR-1P pode ser utilizado como uma solução independente ou integrado a sistemas mais amplos da Topcon, oferecendo flexibilidade para uma ampla gama de operações agrícolas. O receptor foi projetado para preencher a lacuna entre soluções de posicionamento de entrada e sistemas de agricultura de precisão de alto desempenho, tornando a tecnologia GNSS avançada mais acessível sem comprometer a confiabilidade.

Prévia de solução para cana-de-açúcar: Uma visão antecipada de uma solução de monitoramento de produtividade de cana-de-açúcar em fase pré-comercial também será apresentada no evento. Desenvolvida com foco nas necessidades específicas da agricultura brasileira, a solução fornecerá visibilidade precisa e em tempo real da produtividade, com o objetivo de maximizar a eficiência das colhedoras, otimizar a logística e apoiar a agronomia de precisão. Ao possibilitar decisões mais assertivas, a solução ajudará a reduzir o uso de insumos enquanto aumenta a produtividade em uma das culturas mais estratégicas do país.

Impulsionando a adoção de tecnologia por meio da simplicidade e acessibilidade

“A agricultura de precisão não precisa ser complexa ou cara para gerar valor”, disse Bruno Lucio, diretor da Topcon Agriculture na América Latina. “Estamos focados em fazer a tecnologia funcionar para a realidade dos agricultores hoje — em diferentes culturas, equipamentos e tamanhos de propriedade. A expansão do Value Line e a introdução de soluções modulares como o XR-1P são passos fundamentais para tornar a agricultura de precisão mais acessível, prática e escalável em toda a região.”

O Brasil é um mercado estratégico para a Topcon Agriculture, sendo um dos principais produtores de alimentos do mundo. A Topcon apoia a região não apenas por meio de inovações adaptadas às necessidades locais, mas também por meio de uma rede forte e em expansão de distribuidores que oferecem acesso à tecnologia, treinamento e suporte contínuo. Revendedores autorizados, incluindo Agrosure, Alagro, Coopercitrus e WiseAgri no Brasil, bem como Nievas na Argentina e Gestecner no Paraguai, estarão presentes no estande da Topcon durante a Agrishow.

Mais informações sobre a Topcon na Agrishow estão disponíveis em topconpositioning.com/agrishow.

Sobre a Topcon Positioning Systems

A Topcon Positioning Systems é uma empresa de inovação focada em fornecer tecnologias de precisão e soluções de fluxo de trabalho para os mercados globais de construção, geomática e agricultura. A Topcon Positioning Systems (topconpositioning.com) tem sede em Livermore, Califórnia, EUA. Seu escritório central europeu está localizado em Zoetermeer, na Holanda. A empresa controladora, Topcon Corporation (topcon.com), fundada em 1932, tem sede em Tóquio, Japão. Canais sociais da Topcon Agriculture: LinkedIn, X, Facebook, Instagram,YouTube.

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Contato de imprensa:

Staci Fitzgerald

Topcon Positioning Systems

corpcomm@topcon.com

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