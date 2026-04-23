Quectel Wireless Solutions nomeia Vermont Brasil como representante regional no Brasil

A Quectel Wireless Solutions, fornecedora global de soluções IoT de ponta a ponta, anunciou hoje uma nova parceria com a Vermont Brasil, com efeito imediato, para expandir a disponibilidade de sua linha de soluções IoT de ponta a ponta em todo o Brasil.

Por meio deste acordo, a Vermont Brasil atuará como representante regional da Quectel para toda a linha de produtos da Quectel. A Vermont Brasil foi selecionada devido à presença de sua equipe técnica e comercial em todo o Brasil, bem como à sua sólida experiência em tecnologias sem fio de curto alcance e soluções de antenas.

“O Brasil é um mercado-chave para o crescimento da IoT Industrial e da infraestrutura de cidades inteligentes”, disse Ricardo Simon, diretor regional de Vendas da Quectel Wireless Solutions. “A Vermont Brasil traz forte expertise técnica e uma presença local consolidada em todo o país. Esta parceria nos permite oferecer um suporte melhor aos clientes com toda a linha Quectel, assistência no projeto e expertise em integração, o que acelerará a implantação de soluções sem fio.”

Com a forte presença regional e as capacidades técnicas da Vermont Brasil, a colaboração ajudará a impulsionar a crescente adoção de tecnologias de IoT Industrial e Cidades Inteligentes em todo o Brasil.

“Estamos entusiasmados com a parceria com a Quectel para fortalecer o acesso a soluções de antenas e conectividade de curto alcance em todo o Brasil”, disse Daniel Trevizan, diretor de Vendas da Vermont Brasil. “Com suporte técnico em todo o país e vasta experiência em integração sem fio, podemos ajudar os clientes a lançar seus projetos de IoT no mercado mais rapidamente.”

A parceria fortalece a presença da Quectel na América Latina, expandindo os recursos locais de vendas e técnicos, principalmente para linhas de produtos sem fio não celulares. Ela também responde à crescente demanda dos clientes por conhecimento especializado em curto alcance, que é fundamental para acelerar as implantações de IoT.

Sobre a Quectel

A paixão da Quectel por um mundo mais inteligente nos impulsiona a acelerar a inovação em IoT. Uma organização altamente focada no cliente, somos um provedor global de soluções de IoT de ponta a ponta, com suporte e serviços excepcionais.

Com uma equipe mundial de mais de 5.800 profissionais, somos líderes no fornecimento de soluções de IoT ponta a ponta, abrangendo módulos celulares, GNSS, satélite, Wi-Fi e Bluetooth, antenas de alto desempenho, serviços de valor agregado e ofertas completas, incluindo serviços ODM e integração de sistemas.

Com escritórios e suporte no mundo inteiro, nossa liderança internacional é dedicada ao avanço da IoT e ajuda a construir um mundo mais inteligente.

Para mais informações, acesse: www.quectel.com ou LinkedIn

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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