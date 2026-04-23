Mercado de afiliados exige previsibilidade para escalar

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Nos últimos anos, o mercado digital passou por uma democratização sem precedentes. A entrada de novos afiliados foi impulsionada pela maior oferta de plataformas, conteúdos educativos e produtos digitais. Ferramentas de tráfego pago e criação de páginas também se tornaram mais acessíveis e intuitivas, reduzindo drasticamente a barreira de entrada no setor. Se antes era necessário um nível técnico elevado para gerar as primeiras vendas, hoje é possível validar uma operação com muito mais rapidez.



Esse avanço, no entanto, trouxe um efeito colateral: muitos afiliados conseguem vender, mas travam quando tentam escalar suas operações. De acordo com Paulo Silva, CEO da Filtrify, gerar vendas e conquistar clientes são jogos diferentes. “No início, muitos afiliados operam quase que de forma intuitiva. Eles testam, acertam uma campanha e conseguem vender”, diz.



“Isso cria a sensação de que entenderam o processo. Mas, quando chega o momento de escalar, a exigência muda. O movimento exige previsibilidade, controle e capacidade de leitura de dados. E é justamente nesse ponto que a maioria trava, porque nunca estruturou a operação para isso”, afirma.



Segundo o executivo, a falta de estrutura operacional pode criar um efeito silencioso, mas prejudicial: a perda de clareza. Paulo ressalta que, sem organização adequada de dados, o afiliado não consegue identificar com precisão de onde vêm suas vendas, quais campanhas são lucrativas ou onde está perdendo dinheiro.



“Isso leva a decisões baseadas em achismo, não em evidência. Na prática, significa escalar o que não deveria ser escalado e interromper o que poderia dar resultado. Com o tempo, isso compromete tanto a margem quanto a confiança na própria operação”, explica.



Estudos internacionais reforçam essa percepção. Um relatório da Business Research Insights projeta que o mercado global de marketing de afiliados deve crescer de USD 20,07 bilhões em 2026 para USD 82,64 bilhões até 2035. Apesar da perspectiva positiva, o estudo alerta que 42% dos profissionais enfrentam tráfego fraudulento e 34% lidam com conversões mal reportadas, fatores que dificultam a consolidação de operações escaláveis.



Entre os erros mais comuns listados pelo executivo estão tratar a escala como volume, aumentar investimento sem segurança sobre os dados analisados, operar com rastreamento incompleto e conduzir campanhas sem padronização. “No fim, o afiliado até executa, mas não consegue repetir o que deu certo. E, sem repetição, não existe escala”, observa.



Em meio a esse quadro, a Filtrify se posiciona como uma infraestrutura voltada para afiliados que querem operar com mais clareza e controle. A proposta é organizar a operação de forma que decisões sejam tomadas com base em dados confiáveis, integrando análise, rastreamento e execução em um ambiente estruturado. “O foco não é apenas facilitar a execução, mas organizar a operação. Isso permite que o afiliado deixe de operar no improviso e passe a atuar com mais consistência”, sustenta o CEO.



Para Paulo Silva, a transição de uma operação manual e limitada para uma estrutura preparada para escala começa pela busca de clareza. “Antes de pensar em aumentar investimento, o afiliado precisa entender exatamente o que está funcionando, o que é replicável e onde estão os gargalos. Isso envolve organizar dados, garantir rastreamento confiável e padronizar processos”, contextualiza.



Nesse contexto, plataformas integradas que permitem maior previsibilidade e controle tendem a ganhar relevância no mercado ao oferecer operações mais estruturadas, com processos claros e decisões baseadas em evidências. “Escala não começa no aumento de investimento, começa na capacidade de enxergar a operação com precisão”, conclui o CEO da Filtrify.



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