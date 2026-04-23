Construções pré-fabricadas podem ampliar acesso a moradia
Aumento do aluguel e déficit habitacional mantêm demanda por soluções habitacionais mais acessíveis. Renato Farias Ferreira, CEO da Minha Casa Pré-Fabricada, pontua que o modelo reduz prazo, melhora previsibilidade de custos e surge como alternativa diante do crédito imobiliário alto
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Comprar a casa própria figura como o principal sonho do brasileiro, de acordo com o estudo do Global Entrepreneurship Monitor (GEM), apontado por 38,8% dos respondentes. No entanto, dados divulgados pelo Jornal Nacional apontam que o índice da casa própria vem caindo nos últimos censos, enquanto o do aluguel está em uma crescente.
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O número de brasileiros vivendo de aluguel aumentou 45,4% nos últimos oito anos, conforme revelou publicação do portal especializado InfoMoney. A Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) ressaltou a redução da taxa de juros como uma condição para ampliar o acesso ao crédito imobiliário e viabilizar investimentos em habitação.
Renato Farias Ferreira, CEO da empresa do setor de construção Minha Casa Pré-Fabricada (MCPF), pontua que, nos últimos anos, o consumidor brasileiro ficou mais racional e mais atento ao custo real da moradia. “Hoje ele quer saber quanto vai gastar, quanto tempo vai levar e qual o risco de o orçamento sair do controle. A busca é em relação a soluções habitacionais mais acessíveis”.
O modelo pré-fabricado ajuda a reduzir uma das maiores barreiras da habitação no Brasil e pode democratizar o acesso à moradia no país. “Ele não resolve tudo sozinho, mas certamente amplia o acesso à moradia ao oferecer uma solução mais rápida, mais controlável e potencialmente mais acessível, que minimiza o custo de entrada e a imprevisibilidade da obra”, avalia.
Construções pré-fabricadas
O CEO da MCPF aponta que os principais diferenciais das construções pré-fabricadas em comparação aos métodos tradicionais são a previsibilidade, o custo e o prazo. Ele ainda reforça que o principal diferencial está na previsibilidade. A construção pré-fabricada tende a oferecer custo mais controlado, prazo menor e menos risco de retrabalho.
“Em um cenário de juros altos e custo da construção pressionado, a casa pré-fabricada ganha força porque reduz desperdícios, encurta a obra e dá mais controle sobre o investimento. Isso torna o projeto mais viável financeiramente para quem busca previsibilidade e menor exposição a surpresas no orçamento”, explica.
O empresário informa que existe uma mudança de percepção do público em relação à qualidade e durabilidade das casas pré-fabricadas. Segundo ele, o entendimento de que a casa pré-fabricada moderna não é uma solução improvisada, mas uma construção planejada, técnica e com padrão de qualidade cada vez mais confiável, tem evoluído.
“As perspectivas da Minha Casa Pré-Fabricada para os próximos anos são positivas, já que o déficit habitacional continua alto e a demanda por soluções mais acessíveis segue firme. Nossa expectativa é crescer acompanhando esse movimento, com foco em projetos que entreguem rapidez, previsibilidade e melhor relação custo-benefício para o cliente”, conclui o CEO.
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