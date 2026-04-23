NetApp fortalece sua colaboração com a Google Cloud no Unified Google Cloud Storage para arquivos e blocos

A NetApp® (NASDAQ: NTAP), empresa de infraestrutura de dados inteligentes, divulgou hoje inovações recentes que ajudam os clientes a aproveitar melhor seus dados empresariais ao explorar os benefícios da IA com a Google Cloud.

As empresas querem usar seus dados existentes para a IA, porém, mover e gerenciar esses dados entre vários ambientes é complexo, lento e caro. A NetApp está simplificando isso com a Google Cloud. Com o Google Cloud NetApp Volumes, os clientes podem executar aplicativos empresariais, banco de dados e cargas de trabalho de IA na nuvem sem precisar reestruturar ou reconstruir seus ambientes.

"Os clientes podem mover facilmente seus dados empresariais, sejam blocos ou arquivos, ao Google Cloud NetApp Volumes e, uma vez lá, eles podem usar os serviços da Google Cloud, incluindo IA, diretamente nesses dados sem precisar mover ou duplicar novamente", afirmou Pravjit Tiwana, vice-presidente sênior e gerente geral de armazenamento e serviços na nuvem da NetApp. "Com essas atualizações, a NetApp e a Google removeram uma significante fonte de custo, atraso e complexidade na adoção da IA".

No Google Cloud Next 2026, a NetApp e a Google Cloud anunciaram inovações que dão aos clientes maior controle dos seus dados para aproveitar os benefícios de cargas de trabalho transformadoras como a IA que usa a Google Cloud.

Anúncios da NetApp:

NetApp Data Migrator (NDM) (disponível ao público geral): um serviço simples de migração de dados em várias nuvens que move os dados entre ambientes sem expertise especializada.

Anúncios da Google Cloud:

Nível de serviço Unified Flex para o Google Cloud NetApp Volumes (disponível ao público geral): um único pool de armazenamento para cargas de trabalho em arquivos e blocos, disponível em todas as regiões da Google. Os clientes podem executar aplicativos de alto desempenho, incluindo banco de dados, computação de alto desempenho, automação eletrônica de design e cargas de trabalho de VMware sem alterar seus aplicativos.

"A chave para a inovação da IA são dados prontos para IA, que requerem arquitetura flexível e unificada que permitem que os dados fluam, e não fiquem presos em silos", afirmou Sameet Agarwal, vice-presidente e gerente geral de armazenamento da Google Cloud. "Nossa colaboração contínua com a NetApp remove a fricção tradicional da migração de dados, permitindo que as organizações impulsionem rapidamente inovação empresarial com os serviços de IA e os dados avançados da Google Cloud".

Para saber mais sobre o Google Cloud NetApp Volumes, visite o estande 1607 da NetApp no Google Cloud Next 26, de 22 a 24 de abril, em Mandalay Bay, Las Vegas.

Recursos adicionais

Sobre a NetApp

Há mais de três décadas, a NetApp tem ajudado as principais organizações do mundo a navegar pelas transformações tecnológicas – desde o surgimento do armazenamento corporativo até a era inteligente impulsionada por dados e inteligência artificial (IA). Hoje, a NetApp é a empresa de Infraestrutura de Dados Inteligente, ajudando seus clientes a transformar dados em um catalisador de inovação, resiliência e crescimento.

No centro dessa infraestrutura está a plataforma de dados da NetApp – uma base unificada, inteligente e em nível corporativo que conecta, protege e ativa dados em todas as nuvens, cargas de trabalho e ambientes. Desenvolvida sobre o poder comprovado do NetApp ONTAP, o software e sistema operacional de gerenciamento de dados líder de mercado, e aprimorada por automação por meio do AI Data Engine e do AFX, ela oferece observabilidade, resiliência e inteligência em escala.

Projetada de forma desagregada, a plataforma de dados da NetApp separa armazenamento, serviços e controle, permitindo que as empresas modernizem-se mais rapidamente, escalem de forma eficiente e inovem sem dependência de fornecedor (lock-in). Como a única plataforma de armazenamento corporativo incorporada nativamente às maiores nuvens do mundo, ela oferece às organizações a liberdade de executar qualquer carga de trabalho, em qualquer lugar, com desempenho, governança e proteção consistentes.

Com a NetApp, os dados estão sempre prontos – prontos para se defender contra ameaças, impulsionar a IA e gerar as próximas inovações. Por isso, as empresas mais visionárias do mundo confiam na NetApp para transformar inteligência em vantagem competitiva.

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