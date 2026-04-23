Cenário jurídico competitivo estimula a união de escritórios

Com o objetivo de expandir e consolidar suas operações, Daniela Magalhães, atual vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo (OAB/SP), e o tributarista Ricardo Vivacqua anunciam a união das operações de seus escritórios.

A iniciativa contou com a articulação de Hélio Rubens Ribeiro Costa, conselheiro federal da OAB/SP, que há anos atua como consultor no escritório de Ricardo e foi peça-chave na concretização dessa operação.

Especialista em direito societário e contratual, Daniela integra a OAB/SP desde 2013, com atuação voltada a pautas relacionadas à tecnologia, inovação, valorização da advocacia e qualificação profissional. Ricardo, por sua vez, possui sólida trajetória na administração pública e em grandes grupos empresariais nacionais e multinacionais, com expertise consolidada em direito público.

Segundo Daniela, a união representa “um importante avanço em termos de estrutura e capacidade operacional, impulsionado pela integração de valores e competências de uma equipe multidisciplinar altamente qualificada, com atuação em setores estratégicos da economia, como energia, saneamento, construção civil e pesada, mercado financeiro, varejo e shopping centers”.

Para Ricardo, a operação configura “uma oportunidade estratégica de reunir equipes com forte atuação em consultoria e contencioso estratégico, aptas a oferecer soluções ágeis e eficientes, alinhadas a um plano de crescimento sustentável, com foco na consolidação no mercado nacional e na ampliação da presença internacional”.

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Na visão de Daniela, Ricardo e Hélio, trata-se de “uma oportunidade singular de integrar profissionais experientes e altamente qualificados, formando uma estrutura mais robusta, dinâmica e inovadora, capaz de alcançar os objetivos comuns traçados por nós”.