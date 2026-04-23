Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Cenário jurídico competitivo estimula a união de escritórios

Daniela Magalhães e Ricardo Vivacqua dão início à Magalhães e Vivacqua Associados para enfrentar o mercado advocatício cada vez mais competitivo, exigente e estratégico.

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
23/04/2026 12:43

compartilhe

SIGA
×
Cenário jurídico competitivo estimula a união de escritórios
Cenário jurídico competitivo estimula a união de escritórios crédito: DINO

Com o objetivo de expandir e consolidar suas operações, Daniela Magalhães, atual vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo (OAB/SP), e o tributarista Ricardo Vivacqua anunciam a união das operações de seus escritórios.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A iniciativa contou com a articulação de Hélio Rubens Ribeiro Costa, conselheiro federal da OAB/SP, que há anos atua como consultor no escritório de Ricardo e foi peça-chave na concretização dessa operação.

Especialista em direito societário e contratual, Daniela integra a OAB/SP desde 2013, com atuação voltada a pautas relacionadas à tecnologia, inovação, valorização da advocacia e qualificação profissional. Ricardo, por sua vez, possui sólida trajetória na administração pública e em grandes grupos empresariais nacionais e multinacionais, com expertise consolidada em direito público.

Segundo Daniela, a união representa “um importante avanço em termos de estrutura e capacidade operacional, impulsionado pela integração de valores e competências de uma equipe multidisciplinar altamente qualificada, com atuação em setores estratégicos da economia, como energia, saneamento, construção civil e pesada, mercado financeiro, varejo e shopping centers”.

Para Ricardo, a operação configura “uma oportunidade estratégica de reunir equipes com forte atuação em consultoria e contencioso estratégico, aptas a oferecer soluções ágeis e eficientes, alinhadas a um plano de crescimento sustentável, com foco na consolidação no mercado nacional e na ampliação da presença internacional”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Na visão de Daniela, Ricardo e Hélio, trata-se de “uma oportunidade singular de integrar profissionais experientes e altamente qualificados, formando uma estrutura mais robusta, dinâmica e inovadora, capaz de alcançar os objetivos comuns traçados por nós”.



Website: https://www.vivacquaadvogados.com/

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay