SIBS premia MakeValue por inovação em conectividade bancária

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A MakeValue, empresa brasileira especializada em soluções de tecnologia para o setor financeiro, foi premiada em Portugal durante a 5ª edição do Evento de Parceiros da SIBS, em reconhecimento à inovação em conectividade bancária e integração com soluções SAP.



O encontro, realizado em Santarém, reuniu cerca de 150 parceiros estratégicos da empresa europeia responsável pela infraestrutura do sistema de pagamentos em Portugal, e teve como objetivo fomentar a transformação digital e a troca de experiências entre empresas de tecnologia.



De acordo com Manuel Robalinho, SAP Mentor da MakeValue, o reconhecimento reforça o posicionamento da empresa no mercado internacional. “Trata-se de um prêmio que valida não apenas a qualidade das soluções desenvolvidas, mas também a capacidade da empresa de inovar e entregar valor em contextos regulatórios e tecnológicos distintos”, afirma.



A conquista evidencia as características das soluções da MakeValue, que buscam atender a padrões elevados de segurança, compliance e eficiência. “Mais do que um resultado empresarial, é motivo de orgulho ver um projeto que evoluiu para um produto com impacto para a sociedade e para clientes SAP, com foco em contribuir para a transformação digital e modernização dos processos financeiros”, acrescenta Robalinho.



Os critérios de avaliação incluíram inovação tecnológica, aplicabilidade prática e impacto direto na modernização dos serviços financeiros. Segundo o executivo, o reconhecimento foi fruto de uma solução disruptiva de conectividade bancária nativa para o ecossistema SAP, desenvolvida em parceria com a SIBS.



“A funcionalidade técnica foi a substituição do modelo convencional de troca de arquivos pela tecnologia de APIs, que permite integração direta entre sistemas de gestão corporativa (ERPs) e a infraestrutura dos bancos, automatizando processos de tesouraria antes dependentes de intervenções manuais”, explica.



A solução acompanha uma tendência já documentada em publicações especializadas. O relatório Conectividade Bancária: A Era das APIs, publicado pela MakeValue, mostra como APIs e webhooks estão transformando a integração entre bancos e sistemas de gestão corporativa, substituindo modelos tradicionais e garantindo maior eficiência, segurança e aderência aos sistemas de gestão (ERPs).



Nesse contexto, soluções que permitem integração direta entre o ERP e o sistema bancário podem tornar-se fundamentais para a competitividade e eficiência operacional. “Esse reconhecimento evidencia que estamos buscando alinhamento com as principais demandas do mercado, como automação, compliance, segurança, experiência do usuário e decisões orientadas por dados em tempo real”, ressalta Robalinho.



Entre os fatores que sustentaram a conquista, o executivo destaca especialmente a experiência prévia da empresa em conectividade bancária em outros mercados, incluindo soluções com pagamentos instantâneos como o Pix no Brasil. “Esse conhecimento permitiu acelerar a adaptação tecnológica e reduzir riscos, facilitando a inclusão de novas instituições no broker de APIs bancárias. Além disso, a arquitetura baseada em APIs, escalável, realizou a integração e aderência às exigências regulatórias do mercado europeu”, compartilha.



Em um cenário de rápidas mudanças na economia digital, a MakeValue pretende alcançar o nível de excelência por meio de investimento contínuo em inovação, especialmente em produtos financeiros baseados em APIs e integrados às plataformas mais modernas, como o SAP S/4HANA.



A empresa também planeja expandir sua atuação para novos mercados, incluindo a África, levando soluções de conectividade bancária. “Nosso compromisso é fortalecer parcerias, investir na capacitação das equipes e manter uma cultura orientada à inovação e geração de valor”, conclui Manuel Robalinho.



Para saber mais, basta acessar: https://makevalue.com/